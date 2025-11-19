Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.11.2025
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KAIDEMÄENTIE, JÄMSÄ
JATKOTIEDOTE
Kaidemäentiellä palanut konehalli tulee tuhoutumaan palossa täysin. Pelastuslaitos jatkaa kohteessa raivausta ja jälkisammutusta vielä iltaan asti muutaman yksikön toimesta. Palossa tuhoutui konesuojan lisäksi yksi kuorma-auto ja traktori.
Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen pihapiirin muihin rakennuksiin sekä pihalla olleisiin muihin ajoneuvoihin. Henkilövahinkoja ei myöskään aiheutunut.
Poliisi ja pelastuslaitos selvittävät palon syttymissyytä.
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestari
Puh:0500542112
