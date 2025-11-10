MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE | Pelastusoperaatio: Itämeri –raportin ja kyselyn julkistus ti 25.11. klo 9 Bottalla Helsingissä
MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE
Venäjän rähinä yltyy Itämerellä – kuinka turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan?
Tervetuloa ajatuspaja Toivon ja Brysselissä toimivan Martens Centre for European Studiesin "Pelastusoperaatio Itämeri"-raportin julkistustilaisuuteen Helsingin Bottalle tiistaina 25.11. klo 9–10.30. Tilaisuutta voi seurata myös striiminä.
Samalla julkistetaan myös Toivon teettämän Itämeri -kyselyn tulokset. Kysely paljastaa, mitä suomalaiset ajattelevat esimerkiksi Venäjän hybridihyökkäysten Itämerellä muodostamasta uhasta ja meriluonnon tilasta.
- Ilmoittautuminen (paikan päälle tai striimilinkki) joko tästä linkistä https://toivoajatuspaja.fi/itameriraportti-2025/
tai meilillä toivo@toivoajatuspaja.fi
- Medialle raportti, tiedote ja kyselytutkimuksen tulokset voidaan antaa pyynnöstä embargolla.
Ohjelma:
Pelastusoperaatio Itämeri
Venäjän rähinä yltyy – kuinka turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan?
Aika: Ti 25.11.2025 klo 09.00–10.30
Paikka: Ravintola Botta, Chydenius-sali, Museokatu 10, 00100 Helsinki
Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja sämpylöitä.
09.00–09.05 — Tervetuloa ja avauspuheenvuoro
Raine Tiessalo, toiminnanjohtaja, Ajatuspaja Toivo
09.05–09.15 — Euroatlanttiset vastaukset Venäjän ”keittyvä sammakko” -strategiaan Itämeren alueella (englanniksi)
Ionela Ciolan, tutkija, Wilfried Martens Centre for European Studies
09.15–09.35 — Paneelikeskustelu: Hybridivaikuttamisen torjunta Itämeren alueella
Ionela Ciolan ja Teija Tiilikainen, johtaja, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats
09.35–09.45 — Q&A
09.45–09.55 — Suomalaisten mielipiteitä Itämerestä (suomeksi)
Juho Rahkonen, asiakkuusjohtaja, Iro Research
09.55–10.15 — Paneelikeskustelu: Politiikka ja Itämeren suojelu (suomeksi)
Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja ja itämeriparlamentaarikko ja Nina Tynkkynen, Ympäristöhallinnan ja -politiikan professori, Åbo Akademi
10.15–10.30 — Q&A
Raportissa kahdeksan huippuasiantuntijaa valaisee sitä, millaisessa ristipaineessa Itämeri tällä hetkellä on turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista ja mitä ratkaisuja ongelmiin on rakenteilla.
Julkaisun kirjoittajat:
Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja; Itämeren maiden parlamentaarikkokonferenssin jäsen
Ionela Ciolan, tutkija, Wilfried Martens Centre for European Studies
Jari Hänninen, dosentti, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö
Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto
Susanna Kupiainen, viestintäpäällikkö, BalticSeaH2-hanke
Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri
Teija Tiilikainen, johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus
Nina Tynkkynen, ympäristöhallinnan ja -politiikan professori, Åbo Akademi, Turku
Tilaisuus saa taloudellista tukea Euroopan parlamentilta. Vastuu sisällöstä on yksin järjestäjällä; Euroopan parlamentti ei ole vastuussa toiminnasta.
Yhteyshenkilöt
Raine TiessaloToiminnanjohtaja / ajatuspaja ToivoPuh:+358504355898raine.tiessalo@toivoajatuspaja.fi
Kuvat
Ajatuspaja Toivo
Ajatuspaja Toivon toiminta perustuu oikeistolaisiin perusarvoihin, joihin kuuluu myönteinen suhtautuminen markkinatalouteen, kansainvälisyyteen, yksilönvapauteen ja sivistykseen. Toivo on osa Kansallisen kulttuurisäätiön toimintaa.
Toivon toiminta koostuu ajankohtaisista yhteiskunnallisista kommenttikirjoituksista, raporteista, analyyseistä, tilaisuuksista ja erilaisista projekteista. Teemme yhteistyötä järjestöjen, tutkimuslaitosten, yritysten, poliitikkojen, opiskelijoiden, virkakunnan ja median kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ajatuspaja Toivo
KUTSU MEDIALLE | Pelastusoperaatio: Itämeri –raportin ja kyselytutkimuksen julkistus ti 25.11. klo 9 Bottalla Helsingissä10.11.2025 09:23:49 EET | Kutsu
KUTSU MEDIALLE Venäjän rähinä yltyy Itämerellä – kuinka Itämeren turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan? Tervetuloa ajatuspaja Toivon ja Brysselissä toimivan Martens Centre for European Studiesin ajankohtaisen "Pelastusoperaatio Itämeri"-raportin julkistustilaisuuteen. Raportissa kahdeksan huippuasiantuntijaa valaisee sitä, millaisessa ristipaineessa Itämeri tällä hetkellä on turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista ja mitä ratkaisuja ongelmiin on rakenteilla. Tilaisuudessa esitellään raportin keskeiset havainnot, käydään ratkaisukeskeistä keskustelua raportin kirjoittajien kanssa ja julkistetaan myös Toivon teettämän Itämeri-kyselyn tulokset, jotka kertovat, mitä tunteita ja ajatuksia Itämerellä tapahtuvat jännitteet herättävät suomalaisissa. Aika: ti 25.11.2025 klo 09.00–10.30 Paikka: Ravintola Botta, Chydenius-sali, Museokatu 10, 00100 Helsinki Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja sämpylöitä. Medialle raportti, tiedote ja kyselytutkimuksen tulokset voidaan antaa
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme