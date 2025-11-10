MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE | Pelastusoperaatio: Itämeri –raportin ja kyselyn julkistus ti 25.11. klo 9 Bottalla Helsingissä

MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE



Venäjän rähinä yltyy Itämerellä – kuinka turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan?

Tervetuloa ajatuspaja Toivon ja Brysselissä toimivan Martens Centre for European Studiesin "Pelastusoperaatio Itämeri"-raportin julkistustilaisuuteen Helsingin Bottalle tiistaina 25.11. klo 9–10.30. Tilaisuutta voi seurata myös striiminä.



Samalla julkistetaan myös Toivon teettämän Itämeri -kyselyn tulokset. Kysely paljastaa, mitä suomalaiset ajattelevat esimerkiksi Venäjän hybridihyökkäysten Itämerellä muodostamasta uhasta ja meriluonnon tilasta.





Ilmoittautuminen (paikan päälle tai striimilinkki) joko tästä linkistä https://toivoajatuspaja.fi/itameriraportti-2025/

tai meilillä toivo@toivoajatuspaja.fi

Ohjelma:



Pelastusoperaatio Itämeri

Venäjän rähinä yltyy – kuinka turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan?

Aika: Ti 25.11.2025 klo 09.00–10.30

Paikka: Ravintola Botta, Chydenius-sali, Museokatu 10, 00100 Helsinki

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja sämpylöitä.

09.00–09.05 — Tervetuloa ja avauspuheenvuoro

Raine Tiessalo, toiminnanjohtaja, Ajatuspaja Toivo

09.05–09.15 — Euroatlanttiset vastaukset Venäjän ”keittyvä sammakko” -strategiaan Itämeren alueella (englanniksi)

Ionela Ciolan, tutkija, Wilfried Martens Centre for European Studies

09.15–09.35 — Paneelikeskustelu: Hybridivaikuttamisen torjunta Itämeren alueella

Ionela Ciolan ja Teija Tiilikainen, johtaja, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats

09.35–09.45 — Q&A

09.45–09.55 — Suomalaisten mielipiteitä Itämerestä (suomeksi)

Juho Rahkonen, asiakkuusjohtaja, Iro Research

09.55–10.15 — Paneelikeskustelu: Politiikka ja Itämeren suojelu (suomeksi)

Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja ja itämeriparlamentaarikko ja Nina Tynkkynen, Ympäristöhallinnan ja -politiikan professori, Åbo Akademi

10.15–10.30 — Q&A



Raportissa kahdeksan huippuasiantuntijaa valaisee sitä, millaisessa ristipaineessa Itämeri tällä hetkellä on turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista ja mitä ratkaisuja ongelmiin on rakenteilla.







Julkaisun kirjoittajat:

Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja; Itämeren maiden parlamentaarikkokonferenssin jäsen

Ionela Ciolan, tutkija, Wilfried Martens Centre for European Studies

Jari Hänninen, dosentti, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Susanna Kupiainen, viestintäpäällikkö, BalticSeaH2-hanke

Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri

Teija Tiilikainen, johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Nina Tynkkynen, ympäristöhallinnan ja -politiikan professori, Åbo Akademi, Turku



Tilaisuus saa taloudellista tukea Euroopan parlamentilta. Vastuu sisällöstä on yksin järjestäjällä; Euroopan parlamentti ei ole vastuussa toiminnasta.