Fingrid selvittää aFRR-energiamarkkinan poikkeuksellista pohjoismaista aktivointia
aFRR-energiamarkkinalla on 15.11. alkaen aktivoitu tavalliseen tasoon verrattuna poikkeuksellisen vähän aFRR-energiaa. Alustavan selvityksen mukaan Fingridille ei ole allokoitu pohjoismaisen taajuuden palautukseen aFRR-säätösignaalia, joka aiheuttaa normaalia matalamman aFRR-aktivointitarpeen Suomessa.
Fingrid tiedottaa selvityksen etenemisestä, sekä vikatilanteen korjaamisesta.
aFRR-energiamarkkina eli automaattinen taajuuden palautusreservin energiamarkkina on reaaliaikainen markkina, josta Fingrid hankkii aFRR-reserviä sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Markkinalla aFRR-energian hinta määräytyy jokaiselle 4 sekunnin markkinajaksolle reaaliaikaisen aktivointisignaalin, sekä aFRR-energiamarkkinatarjousten mukaan. Fingrid on liittynyt eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinakauppapaikka (PICASSO).
Lisätietoja
Joonas Muikku, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
