Euroopan jätteen vähentämisen viikolla valokeilassa SER

Jätteenvähentämisen viikon aikana kannustetaan niin kuluttajia kuin yrityksiäkin tekoihin, joilla pienennetään jätteen määrää ja edistetään kestävää kiertotaloutta.

Sähkölaiteromuissa haaste ja mahdollisuus

Vuonna 2022 Euroopassa markkinoille tuli 14,4 miljoonaa tonnia sähkölaitteita, mikä on peräti 80 % enemmän kuin vuonna 2015. Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) kerättiin samana vuonna 5 miljoonaa tonnia, mikä tarkoittaa 11,2 kiloa jokaista eurooppalaista kohden. Silti arviolta 13 % EU-kotitalouksista säilyttää käytöstä poistettuja laitteita kaapeissaan, ja sähkölaiteromun määrä kasvaa EU:ssa vuosittain noin 20 %. (Lähde: Eurostat 2022)

Kiertotalous arjen teoissa

EWWR-viikon hengessä jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa. Sähkölaitteiden elinkaarta voi pidentää käyttämällä ha huoltamalla laitteita ohjeiden mukaisesti, korjauttamalla rikkinäisen laitteen ammattilaisella taikka lahjoittamalla tai myymällä itselle tarpeettoman toimivan laitteen eteenpäin. Käyttökelvottomat sähkölaitteet tulee puolestaan viedä maksuttomaan asianmukaiseen kierrätykseen. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta www.kierrätys.info.

Digitaalinen siivous – uutta jätteen vähentämistä

Kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromua ei tarvitse viedä jäteasemalle – myös digitaalinen jäte kuluttaa energiaa. Viikon aikana haastetaankin käyttämään tunti omien laitteiden – kuten puhelimien ja tietokoneiden – siivoamiseen. Turhien sovellusten, tiedostojen, kuvien ja sähköpostien poistaminen tuo lisää tilaa ja vähentää energiankulutusta.

Kampanjaviikon tapahtumat ja vinkit

Kuntien jäteyhtiöt eri puolilla Suomea pitävät EWWR-viikon teemaa esillä eri tavoin. Sähkölaitteita vastaanotetaan kuluttajilta maksutta kuntien jäteasemilla, mutta myös niitä myyvissä liikkeissä ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. Lisää sähkölaitteiden kierrätyksestä voi lukea: https://www.kierratys.info/saehkoelaitteet

Lisää Euroopan jätteen vähentämisen viikosta: www.ewwr.eu

Vinkkejä: