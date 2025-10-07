Euroopan jätteen vähentämisen viikolla valokeilassa SER
Marraskuun lopussa, 22.-30.11. 2025, vietetään jälleen Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa (EWWR). Tänä vuonna teemana ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joiden määrä kasvaa nopeammin kuin minkään muun jätelajin Euroopassa.
Jätteenvähentämisen viikon aikana kannustetaan niin kuluttajia kuin yrityksiäkin tekoihin, joilla pienennetään jätteen määrää ja edistetään kestävää kiertotaloutta.
Sähkölaiteromuissa haaste ja mahdollisuus
Vuonna 2022 Euroopassa markkinoille tuli 14,4 miljoonaa tonnia sähkölaitteita, mikä on peräti 80 % enemmän kuin vuonna 2015. Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) kerättiin samana vuonna 5 miljoonaa tonnia, mikä tarkoittaa 11,2 kiloa jokaista eurooppalaista kohden. Silti arviolta 13 % EU-kotitalouksista säilyttää käytöstä poistettuja laitteita kaapeissaan, ja sähkölaiteromun määrä kasvaa EU:ssa vuosittain noin 20 %. (Lähde: Eurostat 2022)
Kiertotalous arjen teoissa
EWWR-viikon hengessä jokainen voi omilla valinnoillaan vaikuttaa. Sähkölaitteiden elinkaarta voi pidentää käyttämällä ha huoltamalla laitteita ohjeiden mukaisesti, korjauttamalla rikkinäisen laitteen ammattilaisella taikka lahjoittamalla tai myymällä itselle tarpeettoman toimivan laitteen eteenpäin. Käyttökelvottomat sähkölaitteet tulee puolestaan viedä maksuttomaan asianmukaiseen kierrätykseen. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta www.kierrätys.info.
Digitaalinen siivous – uutta jätteen vähentämistä
Kaikkea sähkö- ja elektroniikkaromua ei tarvitse viedä jäteasemalle – myös digitaalinen jäte kuluttaa energiaa. Viikon aikana haastetaankin käyttämään tunti omien laitteiden – kuten puhelimien ja tietokoneiden – siivoamiseen. Turhien sovellusten, tiedostojen, kuvien ja sähköpostien poistaminen tuo lisää tilaa ja vähentää energiankulutusta.
Kampanjaviikon tapahtumat ja vinkit
Kuntien jäteyhtiöt eri puolilla Suomea pitävät EWWR-viikon teemaa esillä eri tavoin. Sähkölaitteita vastaanotetaan kuluttajilta maksutta kuntien jäteasemilla, mutta myös niitä myyvissä liikkeissä ilman uuden laitteen ostovelvoitetta. Lisää sähkölaitteiden kierrätyksestä voi lukea: https://www.kierratys.info/saehkoelaitteet
Lisää Euroopan jätteen vähentämisen viikosta: www.ewwr.eu
Vinkkejä:
- Vie käyttökelvoton sähkölaite kierrätykseen kokonaisena ja ilman pakkausta.
- Irrota mahdolliset akut ja paristot, ja teippaa niiden navat ennen keräykseen viemistä.
- Poista valaisimista lamput ja loisteputket, jotka kerätään erikseen keräyspisteissä tai myymälöissä. Loisteputkien sytyttimet ovat osa valaisinta.
- Poista pölynimureista pölypussit.
- Muistia sisältävien laitteiden tietoturvallisesta kierrätyksestä lisätietoa: https://seiffi.fi/
Kaisa HalmeviestintäpäällikköSuomen Kiertovoima ry KIVOPuh:040 869 8350kaisa.halme@kivo.fi
Suomen Kiertovoima ry KIVO
Suomen Kiertovoima ry – KIVO – edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 33 jäteyhtiötä. Jäsenemme toteuttavat jätehuollon kustannustehokkaasti ja vastuullisesti yhteistyössä yksityisten yritysten ja tuottajayhteisöjen kanssa. Edistämme Suomen kiertotaloutta turvallisesti ja terveellisesti.
Kuntien jätehuoltoyhtiöt tavoittavat miljoonat suomalaiset7.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Kuluttajat ja julkisen jätehuollon asiakkaat eri puolilla Suomea saavat monipuolista ja monikanavaista jätehuollon palvelua. Samaan aikaan, kun monilla aloilla palvelu sähköistyy ja siirtyy kauemmas kuluttajista ja yrityksistä, jätehuoltopalveluissa ihminen edelleen kohtaa ihmisen monikanavaisesti.
Tervetuloa tuoreen tutkitun biojätetiedon äärelle!4.9.2025 16:03:33 EEST | Kutsu
Koko Suomen Biotalkoot -hanke kutsuu alan toimijat, asiantuntijat ja päättäjät sekä median mukaan tilaisuuteen, jossa pureudutaan biojätteen erilliskeräyksen ajankohtaisiin kysymyksiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä hyviin käytäntöihin eri toimialoilta. Ohjelmassa kuullaan tuoreinta tutkimustietoa Biotalkoot -hankkeesta ja käytännön esimerkkejä siitä, miten erilliskerätyn biojätteen määrää ja laatua voidaan parantaa.
Biojätteen erilliskeräys etenee harppauksin4.9.2025 16:00:47 EEST | Tiedote
Kuntien jäteyhtiöt ovat vastanneet hyvin jätelain vaatimuksiin biojätteen erilliskeräyksen laajentamisesta. Kesästä 2024 alkaen biojätteen lajittelu on ollut pakollista kaikissa yli 10 000 asukkaan taajamissa ja muissa taajamissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöillä. Suurin osa suomalaisista onkin saanut biojätteen erilliskeräysastian omaan jätekatokseensa.
Biojätteen erilliskeräys tuottaa tulosta: sekajätteen biojätemäärä selvässä laskussa13.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotitalouksien sekajätteessä olevan biojätteen määrä on merkittävästi vähentynyt viime vuosina. Tämä käy ilmi kuntien jätelaitosten vuosien 2023–2024 aikana tekemistä tutkimuksista, joiden tulokset on koottu Suomen Kiertovoima ry:n (KIVO) ylläpitämään koostumustietopankkiin
Valtakunnallinen kampanja kannustaa ottamaan bioroskikset aktiiviseen käyttöön15.4.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisessa viestintäkampanjassa innostetaan biojätteen lajitteluun. Viikolla 16 alkava ja neljä viikkoa sosiaalisessa mediassa kestävä kampanja muistuttaa keittiön roskiskaapista käsin, kuinka biojätteille biojäteastia on parempi paikka kuin sekajäteastia.
