Tays Keskussairaalan Lääkärintien liikenne siirtyy poikkeusreiteille 27.11. alkaen
Tulevan M-sairaalarakennuksen rakentamista valmistelevat työt lähtevät liikkeelle tekniikansiirroilla Lääkärintien varrella. Poikkeusreittien tiepohjat on valmisteltu käyttökuntoon ja torstaista 27.11. alkaen liikenne siirtyy työmaan kiertäville poikkeusreiteille. Järjestely vaikuttaa erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen saattoliikenteeseen.
Lääkärintien ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen poikkeusreitit kulkevat Q-rakennuksen vieressä sijaitsevan nurmialueen kautta. Nurmialueelle on rakennettu tiepohjat ja kaadettu tulevan M-rakennuksen alle jääviä puita. Samaan aikaan R-rakennuksen kulmalla on tehty maatöitä, jotta työmaatilat voidaan tuoda paikalle 27.11.
Muiden poikkeusreittien lisäksi Sädetien ajoneuvoliikenne katkeaa Riviparkin kohdalla työmaan ajaksi. Lääkärintien ajoneuvoliikenne muuttuu Riviparkin kohdalla yksisuuntaiseksi.
Muutokset vaikuttavat lasten- ja nuorisopsykiatrian Q-rakennuksen saattoliikenteeseen sekä osittain L-rakennuksen ambulanssiliikenteeseen. Työmaan aikana kaikki liikenne Q-rakennukseen kulkee poikkeusreitin kautta. Ambulanssiliikenne lasten ja nuorten L-sairaalarakennuksen lasten päivystyksen ovelle sekä uutena reittinä rakennuksen sisäpihalle ohjataan kulkemaan Kuntokadun kautta.
Liikenteen poikkeusjärjestelyt ovat voimassa arviolta toukokuuhun 2026 asti. Joukkoliikenne ja kulkuyhteydet pysäkeille toimivat työmaan aikana normaalisti. Niveltien ajoneuvoliikenteen sulku työmaan kohdalla sekä Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-allianssin työmaa alueen itäreunalla jatkuvat toistaiseksi ennallaan.
Työmaaliikenne sairaala-alueella tulee lisääntymään. Toivomme, että kaikki alueella liikkuvat kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja varaavat riittävästi aikaa saapumiseen. Pahoittelemme työmaiden aiheuttamaa häiriötä.
Yhteyshenkilöt
Tanhuanpää Veli-PekkaHankejohtajaPuh:044 4735 336veli-pekka.tanhuanpaa@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
