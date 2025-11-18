KUTSU: Terapia-elokuvan kriitikkonäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa viikoilla 48, 49 ja 50 – lehdistötilaisuus Helsingissä 26.11.
Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama Terapia saa ensi-iltansa 25. joulukuuta. Elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa viikoilla 48, 49 ja 50.
Terapia-elokuvassa kolme pariskuntaa suuntaavat parisuhdeleirille, jossa mikään ei mene suunnitelmien mukaan. Leirillä he päätyvät törmäyskurssille itsensä ja parisuhteidensa kanssa. Samaan aikaan terapeutit kamppailevat oman avioliittonsa ja murenevien unelmiensa keskellä. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Paavo Westerberg. Elokuvassa näyttelevät maamme kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Pihla Viitala, Tommi Korpela, Alma Pöysti, Matleena Kuusniemi, Antti Luusuaniemi, Jarkko Niemi, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman.
Kriitikko- ja lehdistönäytökset:
26.11.
Finnkino Tennispalatsi, Helsinki, Sali 3 klo 12
Elokuvan jälkeen klo 14-15.30 on tekijöiden ja näyttelijöiden haastattelumahdollisuus Wine & Movies -loungessa (Tennispalatsin 2. kerros). Paikalla ovat ohjaaja ja käsikirjoittaja Paavo Westerberg sekä näyttelijät Alma Pöysti, Jarkko Niemi, Matleena Kuusniemi, Pihla Viitala, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman. Ilmoittautumiset viestinnän asiantuntijalle: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
2.12.
Finnkino Tennispalatsi, Helsinki, sali 3 klo 9.30
Finnkino Plevna, Tampere, sali 4 klo 10
Finnkino Kinopalatsi, Turku, sali 3 klo 14.15
Elokuvateatterikeskus Tapio, Joensuu, sali 4 klo 11
Ilmoittaudu näytöksiin: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
4.12.
Elokuvateatteri Star, Oulu, sali 2 klo 13.30
Ilmoittaudu näytökseen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
8.12.
Finnkino Tennispalatsi, Helsinki, iSense klo 12
Ilmoittaudu näytökseen: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Lehdistötilaisuus Helsingissä ke 26.11.
Elokuvan lehdistönäytös järjestetään Finnkino Tennispalatsissa, Helsingissä keskiviikkona 26. marraskuuta klo 12-14. Elokuva näytetään Tennispalatsin salissa 3.
Elokuvan jälkeen klo 14-15.30 on tekijöiden ja näyttelijöiden haastattelumahdollisuus Wine & Movies -loungessa (Tennispalatsin 2. kerros). Paikalla ovat ohjaaja ja käsikirjoittaja Paavo Westerberg sekä näyttelijät Alma Pöysti, Jarkko Niemi, Matleena Kuusniemi, Pihla Viitala, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman.
Ilmoittaudu viestinnän asiantuntijalle: antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Lehdistönäytöksen ja haastattelutilaisuuden aikataulu 26. marraskuuta:
Paikka: Finnkino Tennispalatsi (Salomonkatu 15, 00100 Helsinki)
Klo 12: Terapia-elokuvan screenaus Tennispalatsin salissa 3
Klo 14-15.30: Elokuvan tekijöiden ja tähtien haastattelu- ja kuvausmahdollisuus Tennispalatsin Wine & Movies -loungessa (2. kerros)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
