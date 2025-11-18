Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon
”Ammatillisen koulutuksen merkitys on nyt suurempi kuin koskaan. Suomi tarvitsee osaajia niin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi kuin koulutustason nostamiseksi. Lähes puolet ammattikorkeakouluopintonsa aloittavista tulee ammatillisesta koulutuksesta, joten väylien vahvistaminen on tärkeää”, toteaa Areenan tuore puheenjohtaja Saija Niemelä-Pentti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUsta.
Myös väestökehitys haastaa järjestäjiä monella tapaa. Oppivelvollisuusikäisten määrä vähenee, mutta samanaikaisesti opiskelijoiden tuen tarve kasvaa. Kaikkiin tuen tarpeisiin ei voida vastata pelkällä koulutuksella.
”Tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kuntaliiton ja Areena-verkoston esittämä kuntouttavan opetuksen malli on yksi lupaava suunta. Siinä yhdistetään hyvinvointialueiden palvelut, työpajatoiminnan sisältöjä ja ammatillisen koulutuksen vahvuudet”, Niemelä-Pentti sanoo.
Kuntaliitto on kutsunut ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtajaksi kaudelle 2026–2027 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtajan Saija Niemelä-Pentin.
Ammatillinen koulutus isojen muutosten keskellä
Ammatillinen koulutus on parhaillaan useiden samanaikaisten uudistusten kohteena. Toiminnanohjausta, rahoitusjärjestelmää ja oppimisen tukea uudistetaan laaja-alaisesti. Myös ammatillisen koulutuksen rooli työllisyyden edistäjänä on kasvanut kuntien TE-palvelujen järjestämisvastuun myötä.
Niemelä-Pentti näkee ammatillisen koulutuksen olevan myös tärkeä tulevaisuuden uskon ja paremman huomisen toivon herättäjä niin nuorissa kuin aikuisissa.
”Koulutus luo osaamista ja osaaminen varmistaa osaltaan työllistymistä. Tällä hetkellä ilmassa on liikaa negatiivisuutta ja se vaikuttaa vahvasti meidän kaikkien mielialoihin. Ammatillinen koulutus pystyy ammatillisen osaamisen kasvattamisen lisäksi tarjoamaan myös osallisuutta ja hyvinvoinnin tukemista. Näitä kaikkia on syytä vahvistaa jatkossa.”
Myös tutkintojärjestelmä on murroksessa. Suomessa on 160 ammatillista tutkintoa, joista 42 on perustutkintoja. Tekniikan aloilla osaajatarve kasvaa, ja koulutustarjontaa tulisi voida toteuttaa nykyistä joustavammin eri tutkintojen osia yhdistämällä, jotta osaamisen saatavuus voidaan turvata koko maassa.
Areena-verkostolla ja sen työvaliokunnalla on keskeinen merkitys Kuntaliiton käytännön työhön ja tulevaisuuden linjauksiin
Ammatillinen koulutus on olennainen osa kuntien sivistystehtävää sekä kuntien vastuulle siirtyviä TE-palveluja.
”Areena-verkostolla on merkittävä rooli Kuntaliiton asiantuntijatyössä ja tulevaisuuden linjauksissa. Verkosto kokoaa yhteen ammatillisen koulutuksen johtajat, jotka tuntevat alueiden tilanteet ja kehittämistarpeet parhaiten”, kertoo Kuntaliiton kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela.
Kuntaliiton toiminnassa on mukana 44 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Kuntataustaiset järjestäjät vastaavat yli 80 prosentista ammatillisen koulutuksen tavoitteellisista opiskelijavuosista.
Ammatillisen koulutuksen Areena on Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkosto. Verkosto kokoontuu kolme kertaa vuodessa, ja sen työvaliokunta käsittelee ajankohtaisia ja strategisia kysymyksiä tiiviimmin. Puheenjohtajansa johdolla Areena verkosto osallistuu kansalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun tuoden esille kuntataustaisen monialaisten ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemyksiä.
Areenan työvaliokunta kaudella 2026-2027
Helsingin kaupunki ammatillisen koulutuksen päällikkö, Stadin AO johtava rehtori Maria Sarkkinen
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Mustonen
Keskipohjanmaan koulutuskuntayhtymä, johtaja Ari Maunuksela
Länsirannikon Koulutus oy toimitusjohtaja Juha Miikkulainen
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja Timo Hakkarainen
Optima samkommun, direktör Max Gripenberg
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
Raision seudun koulutuskuntayhtymä johtava rehtori Maria Taipale
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti
Valkeakosken koulutuskuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja/rehtori Raimo (2026) / Tampereen kaupunki Tredu, johtaja Kirsi Viskari (2027)
