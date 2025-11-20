Kokoomuksen Valtola: Uusia aloituspaikkoja korkeakouluihin ja opintosetelit käyttöön jo ensi vuonna

Kokoomuksen kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Oskari Valtola pitää esitystä tärkeänä ja johdonmukaisena jatkona hallituksen kasvupolitiikalle.



“Suomi tarvitsee lisää kasvua, ja kasvu syntyy osaamisesta. Siksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen talouden kannalta kriittisille aloille, kuten ydin- ja energiatekniikkaan, on erinomainen ja tulevaisuuteen katsova ratkaisu”, sanoo Valtola



Aloituspaikkojen lisäämiseen liittyviin opintotukimenoihin esitetään ensi vuodelle 11 miljoonaa euroa ja vuosille 2026–2028 yhteensä 44 miljoonaa euroa.



Lisäksi hallitus esittää maksutonta 30 opintopisteen opintoseteliä avoimeen yliopistoon tai korkeakouluun niille toisen asteen suorittaneille, jotka eivät ole vielä saaneet opiskelupaikkaa. Tukeen ehdotetaan 18,6 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja noin 56 miljoonaa euroa vuosille 2027–2029.



“Opintoseteli tarjoaa nuorille aidon mahdollisuuden edetä kohti unelmiaan ja vahvistaa osaamista odottaessa opiskelupaikkaa. Tämä on samalla tehokas keino ehkäistä syrjäytymistä ja tukea nuorten hyvinvointia”, Valtola sanoo.



Oskari Valtolan mukaan täydentävä talousarvio osoittaa, että hallitus jatkaa määrätietoisesti työn, kasvun ja koulutuksen vahvistamista.



“Koulutus on Suomen tärkein menestystekijä. Näissä päätöksissä näkyy vahvasti kokoomuksen kädenjälki: konkreettisia tekoja työn, kasvun ja osaamisen vahvistamiseksi. Näillä toimilla viemme Suomea eteenpäin”, Valtola sanoo.