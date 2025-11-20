Adlercreutz: Myönteisiä päätöksiä hallituksen täydentävässä talousarvioesityksessä
Hallitus teki tänään päätöksen vuoden 2026 täydentävästä budjettiesityksestä. RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz näkee esityksessä paljon myönteistä ja on erityisen tyytyväinen uusiin infrapanostuksiin sekä vahvaan tukeen Ukrainalle uudella 100 miljoonan euron paketilla.
– Olen iloinen, että RKP onnistui neuvottelemaan lisämäärärahoja rantaradan junaliikenteen lisäämiseksi: voimme nyt aloittaa kaksi päivittäistä suoraa vuoroa Helsingistä Hankoon. Rantarata on tärkeä kulkuyhteys Länsi-Uudellamaalla, ja on erittäin hyvä, että voimme lisätä liikennettä ja siten parantaa vapaa-ajan- ja työmatkaliikkumista, sanoo Adlercreutz.
– Myös kantatie 51:n kehittäminen etenee, sillä hallitus ehdottaa 0,4 miljoonaa euroa Vuohimäen eritasoliittymän suunnitteluun. Suomen ja Ruotsin rajayhteistyö pohjoisessa vahvistuu myös henkilöjunaliikenteellä Tornion ja Haaparannan välillä – asia, josta pohjoismaisen yhteistyön ministerinä iloitsen, sanoo Adlercreutz.
Adlercreutz on tyytyväinen myös siihen, että elokuvatuotannon tuen taso voitiin palauttaa. Tämä tarkoittaa, että aiemmin päätettyä tuen leikkausta ei toteuteta. Täydentävä budjettiesitys sisältää myös päätöksiä, jotka vahvistavat koulutusta.
– Korkeakoulujen opiskelupaikkoja lisätään tilapäisesti vuodelle 2026, ja uudet paikat kohdennetaan koulutuksiin, jotka tukevat talouskasvua. Lisäksi nuorille, jotka ovat suorittaneet toisen asteen mutta eivät ole saaneet opiskelupaikkaa, tarjotaan maksuton 30 opintopisteen opintoseteli avoimeen yliopistoon tai avoimeen ammattikorkeakouluun. Hallitus parantaa näin koulutusmahdollisuuksia.
– Hallitus panostaa myös 40 miljoonaa euroa hyvinvointialueiden kehittämishankkeisiin omalääkäri-, omatiimi- ja ammatinharjoittajamalleista. RKP on pitkään työskennellyt omalääkärimallin puolesta, ja olen iloinen, että voimme tämän päätöksen myötä edistää näiden kehittämistä. Lisäksi määrärahoja kohdennetaan sen varmistamiseen, että vihreän siirtymän hankkeiden lupaprosessit ovat nopeita ja sujuvia – tämä on keskeinen asia Suomen kilpailukyvyn kannalta, sanoo Adlercreutz.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Finland moderniserar äntligen vargförvaltningen – jakt möjliggörs under kontrollerade former20.11.2025 13:46:02 EET | Pressmeddelande
Statsrådet har idag gett lagförslaget om ändringen av jaktlagen till riksdagen. Riksdagsledamöterna Mikko Ollikainen, Christoffer Ingo och Anders Norrback (SFP) välkomnar ändringarna i jaktlagen, som ska möjliggöra en kontrollerad jakt av varg, och hoppas på effektivt riksdagssamarbete för att lagändringen ska träda i kraft 1.1.2026.
Susikannan hallinta uudistuu – metsästys sallitaan jatkossa säädellysti20.11.2025 13:46:02 EET | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle esityksen metsästyslain muuttamisesta. Kansanedustajat Mikko Ollikainen, Christoffer Ingo ja Anders Norrback (RKP) pitävät esitystä tärkeänä askeleena eteenpäin. Tavoitteena on mahdollistaa hallittu ja valvottu suden metsästys, ja edustajat toivovat hyvää yhteistyötä eduskunnassa, jotta laki voisi astua voimaan 1.1.2026 mennessä.
Wickström: Dagliga Hangö–Helsingfors-tåg är en seger för Västnyland och kustbanan!20.11.2025 13:41:46 EET | Pressmeddelande
Regeringen har i samband med sin kompletterande budget för år 2026 beslutat att rikta anslag för att köpa direkta tågturer mellan Helsingfors och Hangö. Staten kommer nu att upphandla tågtrafik under de kommande åren, för ett årligt belopp på 800 000 euro. Avsikten är att detta ska fortsätta även i framtiden och beaktas i den tågupphandling som staten gör inför 2030-talet.
Wickström: Päivittäiset junavuorot Hangon ja Helsingin välillä ovat voitto Länsi-Uudellemaalle ja rantaradalle!20.11.2025 13:41:46 EET | Tiedote
Hallitus on vuoden 2026 lisätalousarvion yhteydessä päättänyt osoittaa määrärahat Hangon ja Helsingin välisten suorien junavuorojen hankintaan. Valtio kilpailuttaa junaliikenteen tuleville vuosille, ja siihen varataan 800 000 euroa vuodessa. Tarkoituksena on, että liikenne jatkuu myös tämän jälkeen ja otetaan huomioon valtion tulevassa 2030-luvun junaliikenteen hankinnassa.
Adlercreutz: Pojkars utanförskap är ett samhällsproblem19.11.2025 13:39:31 EET | Pressmeddelande
På internationella mansdagen lyfter Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz behovet av att uppmärksamma pojkars och unga mäns växande utanförskap. Utvecklingen syns tydligt i skolan, i sysselsättningen och i ungas välmående.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme