Wickström: Päivittäiset junavuorot Hangon ja Helsingin välillä ovat voitto Länsi-Uudellemaalle ja rantaradalle!

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström iloitsee päätöksestä. Hänen mukaansa Länsi-Uusimaa on tehnyt pitkään työtä rantaradan junavuorojen lisäämiseksi. Nyt päivittäiset suorat junat Hangosta Helsinkiin tulevat mahdollisiksi.

– Tämä on erittäin iloinen uutinen Länsi-Uudellemaalle. Suorat Hanko–Helsinki-junat vahvistavat yhteyksiä Länsi-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun välillä, mikä on hyvä asia niin pendelöinnin, matkailun kuin elinkeinoelämänkin kannalta. Myös Siuntio, Kirkkonummi ja Inkoo saavat lisää lähijunayhteyksiä. Sisäinen pendelöinti paranee. Tämä luo pohjaa koko Länsi-Uudenmaan vahvemmalle kehitykselle. Samalla päätös on tärkeä signaali rantaradan tulevaisuudesta, Wickström sanoo.

Wickström korostaa, että Länsi-Uudenmaan on nyt laadittava selkeä suunnitelma siitä, miten alue haluaa kehittää junaliikennettä. Hän huomauttaa, että rantaradan kapasiteettipula voi alkuvaiheessa johtaa siihen, että vuorot eivät kulje pendelöinnin kannalta aivan ihanteellisiin aikoihin. Hänen mukaansa päätös antaa kuitenkin alueelle mahdollisuuden luoda kokonaiskuva siitä, miltä junaliikenteen tulisi näyttää 2030-luvulla. Silloin Espoon kaupunkiradan valmistuttua radalle vapautuu kapasiteettia, mikä mahdollistaa aivan uudenlaisen kehityksen rantaradan pendeliliikenteessä.

– Meidän on nyt yhdessä luotava näkemys siitä, millaista junaliikennettä haluamme 2030-luvulla. Sinne ei ole pitkä aika. Itse toivoisin esimerkiksi, että Tammisaaresta voisi tulevaisuudessa matkustaa suoraan Helsinkiin. Kun työmatkan voi tehdä kätevästi junalla, myös halukkuus muuttaa alueellemme kasvaa. Juuri tällaisia uutisia tarvitsemme vahvistaaksemme seudun elinvoimaa, Wickström sanoo.

Kesällä rantarata on ajoittain poikki korjaustöiden vuoksi. Wickström huomauttaa, että junat voisivat periaatteessa kulkea silloin Hanko–Hyvinkää-radan kautta. Päätöksiä tästä ei kuitenkaan vielä ole, ja yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin. Hän toivoo, että Lohjan asema voitaisiin avata liikenteelle.

– On harmillista, jos junat taas ensi kesänä vain kiitävät Lohjan ohi. Näen suurta potentiaalia myös Hanko–Hyvinkää-radan kehittämisessä. Se olisi Lohjalle merkittävä etu, Wickström sanoo.