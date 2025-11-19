Pirkanmaan ELY-keskus

Valtatie 9 parannushanke sai rahoituksen – odotettu työ pääsee alkamaan

20.11.2025 13:59:50 EET | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Valtatie 9:n Alasjärvi–Käpykangas-välin parannushanke Pirkanmaalla etenee. Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä vuoden 2026 talousarvioesityksen täydentämisestä ja hanke sai rahoituksen. Sen myötä 135 miljoonan euron investointi käynnistyy. Hanke poistaa kriittisen pullonkaulan Suomen vilkkaimmalta kaksikaistaiselta valtatieosuudelta.

Kuva valtatie 9:ltä.
Valtatie 9 parannushanke on saanut rahoituksen. Eeva Osa

-Hankkeen rahoitus osoittaa, että valtatie 9:n kehittäminen nähdään valtakunnallisesti tärkeänä. Kiitämme päätöksentekijöitä siitä, että kriittinen investointi Pirkanmaan ja koko Suomen liikenneverkon sujuvuuteen ja turvallisuuteen etenee, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti lausuu.

Valtatie 9 on koko Suomen kehityksen kannalta kriittinen väylä, joka yhdistää merkittäviä talous-, koulutus- ja logistiikkakeskuksia. Sen kehittäminen ei ole vain alueellinen, vaan kansallinen ja kansainvälinen investointi, joka tukee huoltovarmuutta, vientiä, tutkimusta ja alueellista tasa-arvoa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde (H/K) on 1,8, mikä tekee siitä poikkeuksellisen kannattavan verrattuna moniin muihin väylähankkeisiin. Vaikka 135 miljoonaa euroa on suuri yksittäinen investointi, se on strategisesti perusteltu ja kustannustehokas. Parannukset tukevat elinkeinoelämää, työmatkaliikennettä ja huoltovarmuutta. Tie on osa TEN-T-verkkoa (E63) ja yhdistää Lounais-Suomen satamat Keski- ja Itä-Suomeen. Valtion osuus arvioiduista rakennuskustannuksista on 109 miljoonaa euroa, Tampereen kaupungin noin 15 miljoonaa euroa ja Kangasalan kaupungin noin 4 miljoonaa euroa.

-Olemme aktiivisesti edistäneet hanketta ja toivoneet sen nousua toteutuslistalle jo vuosia. Hanke on ollut yksi kuudesta Väyläviraston investointiohjelmaan 2025–2032 sisältyvästä TEN-T ydinverkon ja pääväylien isoista kehittämishankkeista, mikä kertoo sen korkeasta prioriteetista valtion tasolla. Olemme vieneet hankkeen suunnitelmia eteenpäin, jotta hankkeen käynnistäminen olisi mahdollista nopallakin aikataululla, Juha Sammallahti kertoo.

Valtatien 9 Alasjärvi–Käpykangas-osuus on Suomen vilkkain kaksikaistainen valtatie, jolla liikkuu yli 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie on rakennettu 1970-luvulla eikä vastaa nykyliikenteen vaatimuksia. Keskeiset ongelmat ovat ohitusmahdollisuuksien puute, ruuhkautuminen sekä vaaralliset tasoliittymät, erityisesti Suinulassa. Lisäksi Olkahistenlahden siltojen heikko kunto edellyttää niiden pikaista korjaamista. Suunnitellut toimenpiteet ovat laajoja ja vaikuttavia, ja ne vastaavat sekä liikenneturvallisuuden että ammattiautoilijoiden tarpeisiin.

