Valtatie 9 parannushanke sai rahoituksen – odotettu työ pääsee alkamaan

-Hankkeen rahoitus osoittaa, että valtatie 9:n kehittäminen nähdään valtakunnallisesti tärkeänä. Kiitämme päätöksentekijöitä siitä, että kriittinen investointi Pirkanmaan ja koko Suomen liikenneverkon sujuvuuteen ja turvallisuuteen etenee, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahti lausuu.

Valtatie 9 on koko Suomen kehityksen kannalta kriittinen väylä, joka yhdistää merkittäviä talous-, koulutus- ja logistiikkakeskuksia. Sen kehittäminen ei ole vain alueellinen, vaan kansallinen ja kansainvälinen investointi, joka tukee huoltovarmuutta, vientiä, tutkimusta ja alueellista tasa-arvoa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde (H/K) on 1,8, mikä tekee siitä poikkeuksellisen kannattavan verrattuna moniin muihin väylähankkeisiin. Vaikka 135 miljoonaa euroa on suuri yksittäinen investointi, se on strategisesti perusteltu ja kustannustehokas. Parannukset tukevat elinkeinoelämää, työmatkaliikennettä ja huoltovarmuutta. Tie on osa TEN-T-verkkoa (E63) ja yhdistää Lounais-Suomen satamat Keski- ja Itä-Suomeen. Valtion osuus arvioiduista rakennuskustannuksista on 109 miljoonaa euroa, Tampereen kaupungin noin 15 miljoonaa euroa ja Kangasalan kaupungin noin 4 miljoonaa euroa.