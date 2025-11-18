Elintarviketeollisuudessa hyvä pöhinä – investoinnit ja työpaikat kasvoivat
Suomalaisen elintarviketeollisuuden kannattavuuden elpyminen näkyy investointien ja työpaikkojen kasvuna. Alan yritykset arvioivat suotuisan kehityksen jatkuvan myös ensi vuonna, vaikka toimintaympäristö on edelleen epävarma ja kuluttajien kysyntä nahkeaa.
Elintarviketeollisuuden talouskatsauksen mukaan vuonna 2024 alan liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia ja nousi 14,3 miljardiin euroon. Samaan aikaan kustannukset laskivat prosentin verran. Liikevaihdon kasvun myötä elintarviketeollisuuden kannattavuus palautui tasolle, jolla se oli ennen vuonna 2022 alkanutta kustannuskriisiä.
Tuotannon kasvu ja kannattavuuden kohentuminen näkyvät alan investointihalukkuudessa. Vuosina 2023–2025 elintarviketeollisuus investoi 600–800 miljoonaa euroa vuodessa, kun pe-rinteisesti taso on ollut 400–600 miljoonaa euroa.
Myönteinen kehitys on lisännyt myös työpaikkoja. Alalla työskentelee tänä vuonna hieman yli 40 000 henkilöä. Suomessa elintarviketeollisuuden työllisyys on kasvanut tänä vuonna nopeammin kuin muissa EU-maissa. Elintarviketeollisuuden työllisyys on pitkällä aikavälillä kehittynyt myönteisesti, toisin kuin teollisuudessa keskimäärin.
Vuosi 2026 – epävarmuutta ja uskoa kasvuun
Elintarviketeollisuusliiton tuoreen jäsenkyselyn mukaan yritykset ennakoivat tuotantomäärien kasvavan maltillisesti ensi vuonna. Myös alan investointien arvioidaan säilyvän korkealla tasolla ja kannattavuuden kohentuvan edelleen. Yritykset hakevat kasvua sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.
Toisaalta osa yrityksistä arvioi tuotantomäärien laskevan ja kannattavuuden heikentyvän tulevana vuonna. Samansuuntaista kehitystä povaa myös Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n suhdannebarometri, jonka mukaan alan tuotanto hieman kasvaisi, mutta kannattavuus heikentyisi. Tämä näkyy varovaisina työllistämisodotuksina.
Ruuan hinta nousee nyt hitaasti
Ruuan kuluttajahinta vähittäiskaupoissa on noussut tänä vuonna vain noin kaksi prosenttia. Ruuan hintakehitys on Suomessa nyt huomattavasti hitaampaa kuin naapurimaissa, Ruotsissa ja Virossa. Kuluttajahinnat ovat kuitenkin niin Suomessa kuin Euroopassakin aiempaa korkeammalla tasolla.
Yksittäisten tuotteiden hintojen kehityksessä nähdään tänä vuonna isoja eroja. Esimerkiksi naudanlihan kuluttajahinta oli lokakuussa 22 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin. Myös kahvi (21 %), kaakao (17 %) ja suklaa (7 %) ovat kallistuneet globaalien tarjontaongelmien vuoksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bate IsmailEkonomistiETLPuh:040 526 0942bate.ismail@etl.fi
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. Tavoitteenamme on uudistuva ja vetovoimainen ruoka-ala, joka luo hyvinvointia koko Suomeen.
Elintarviketeollisuusliiton toiminnan piirissä olevat noin 600 yritystä kattavat kaikki elintarviketeollisuuden toimialat ja elintarviketeollisuuden tuotannon Suomessa lähes kokonaan.
Elintarviketeollisuus on Suomessa kolmanneksi suurin teollinen toimiala, joka työllistää 44 000 henkeä. Ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä toimii kaikkialla maassamme.
Koko ruoka-ala (alkutuotanto, elintarviketeollisuus, päivittäistavarakauppa ja ruokapalvelut) työllistää Suomessa yhteensä 320 000 henkeä, kun välilliset vaikutukset lasketaan mukaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elintarviketeollisuusliitto ry
Muistuskutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 202618.11.2025 09:32:16 EET | Kutsu
Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista. Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?
Kutsu medialle: Elintarviketeollisuuden kasvu ja työllisyys – tuoreita tuloksia ja näkymät vuodelle 202614.11.2025 09:01:11 EET | Kutsu
Elintarviketeollisuuden vipuvaikutus työllisyyteen on eri toimialoista suurin, joten alan kasvulla on kokoaan suurempi merkitys kansantaloudelle. Suomalaisen elintarviketeollisuuden tuotannon elpyminen alkoi viime vuonna. Kesällä kuulimme positiivisia uutisia alan investoinneista. Millainen tilanne nyt? Entä miltä näyttää vuosi 2026? Miten Suomen ruuan hintakehitys vertautuu naapurimaihin?
KUTSU medialle Geopolitiikka ruokapöydässä -syysseminaariin 24.11.202511.11.2025 13:04:45 EET | Kutsu
Ruoka-ala rakentaa menestystä maailmassa, joka muuttuu kovaa vauhtia ympärillämme. Murrosten aikakaudella elintarviketeollisuuden eli ruokia ja juomia valmistavien yritysten on kyettävä ennakoimaan uusia olosuhteita ja sopeutumaan niihin. Alaan vaikuttavat sekä säädösympäristön muutokset, alkutuotannon satovaihtelut että geopoliittiset tapahtumat. Elintarviketeollisuus nostaa geopolitiikan ruokapöytään. Miten Suomi ja suomalainen ruoka-ala pärjäävät? Miten uusi aikakausi näkyy ruoka-alalla?
Luontokäsikirja luo suunnan elintarviketeollisuuden biodiversiteettityölle4.11.2025 08:05:00 EET | Tiedote
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on käynnistänyt yhdessä jäsenyritystensä kanssa alan Luontokäsikirjan laatimisen. Käsikirjassa määritetään yhteinen suunta elintarviketeollisuuden luontotyön kehittämiseen sekä jaetaan käytännön työvälineitä ja esimerkkejä yritysten työn tueksi.
Elintarvikemarkkinalain uudistus vie kohti reilumpaa kilpailua31.10.2025 13:16:38 EET | Tiedote
Ehdotukset elintarvikemarkkinalain uudistamiseksi ovat askel oikeaan suuntaan, mutta ne eivät vielä riitä täysin takaamaan elintarvikemarkkinan tervettä kilpailua ja vastuullista kaupankäyntiä. Tasapuolinen tiedon- ja riskinjako sekä toimiva kilpailu hyödyttävät koko ketjua aina alkutuottajista kuluttajiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme