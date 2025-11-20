Naantali järjestää kaikille avoimen matkailuillan joulukuussa

Perheystävällinen Naantali näkyy MTV3 -kanavalla 20.11.2025 08:36:51 EET | Tiedote

Naantalin kaupunki panostaa perheystävällisyyteen, asumiseen ja laadukkaisiin palveluihin ja ja haluaa kertoa niistä laajemmin. 20.11. alkaen MTV3 -kanavalla sekä MTV Katsomossa voi nähdä Naantalin tv-mainoksen, jonka kärkiviestinä on “Ihastu Naantaliin, onnellisen elämän saaristokaupunkiin”.