Naantalin kaupunki

Naantali järjestää kaikille avoimen matkailuillan joulukuussa

21.11.2025 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunki järjestää keskiviikkona 10.12.2025 klo 17.00 naantalilaisille suunnatun matkailuillan kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. 

Naantalin VG-vaakuna.
Kaikille avoin matkailuilta järjestetään kaupungintalolla. Naantalin kaupunki

Tilaisuudessa kuullaan matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, julkistetaan uutta tapahtumatarjontaa kesälle 2026 sekä kuullaan Finnlinesin laivamatkailun katsaus.

Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujärjestelyjä varten osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään ma 8.12.2025.

Matkailuillan ohjelma

Ke 10.12.2025 klo 17.00–18.30
Valtuustosali, Naantalin kaupungintalo (Käsityöläiskatu 2)

  • 17.00 Tilaisuuden avaus

Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

  • Puheenvuoro I: Matkailu osana kaupungin elinvoimatyötä

Rikumatti Levomäki, kehitysjohtaja, Naantalin kaupunki

  • Puheenvuoro II: Matkailun uudelleenjärjestelyt ja matkailun asukaskyselyn tulokset

Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

  • Puheenvuoro III: Uutta tapahtumatarjontaa Vanhaankaupunkiin ja Musiikkijuhlat 2026

Emma Anttila, toimitusjohtaja, Naantalin Musiikkijuhlat

  • Puheenvuoro IV: Finnlinesin laivamatkailun katsaus

Satu Hirvenoja, myyntipäällikkö, Finnlines

  • Yhteenveto ja päätössanat

Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

  • 18.30 Tilaisuus päättyy



Naantalin kaupunki


Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia. 

Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.

