Naantali järjestää kaikille avoimen matkailuillan joulukuussa
Naantalin kaupunki järjestää keskiviikkona 10.12.2025 klo 17.00 naantalilaisille suunnatun matkailuillan kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2.
Tilaisuudessa kuullaan matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, julkistetaan uutta tapahtumatarjontaa kesälle 2026 sekä kuullaan Finnlinesin laivamatkailun katsaus.
Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujärjestelyjä varten osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään ma 8.12.2025.
Matkailuillan ohjelma
Ke 10.12.2025 klo 17.00–18.30
Valtuustosali, Naantalin kaupungintalo (Käsityöläiskatu 2)
- 17.00 Tilaisuuden avaus
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
- Puheenvuoro I: Matkailu osana kaupungin elinvoimatyötä
Rikumatti Levomäki, kehitysjohtaja, Naantalin kaupunki
- Puheenvuoro II: Matkailun uudelleenjärjestelyt ja matkailun asukaskyselyn tulokset
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
- Puheenvuoro III: Uutta tapahtumatarjontaa Vanhaankaupunkiin ja Musiikkijuhlat 2026
Emma Anttila, toimitusjohtaja, Naantalin Musiikkijuhlat
- Puheenvuoro IV: Finnlinesin laivamatkailun katsaus
Satu Hirvenoja, myyntipäällikkö, Finnlines
- Yhteenveto ja päätössanat
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
- 18.30 Tilaisuus päättyy
Yhteyshenkilöt
Janne TienpääNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
