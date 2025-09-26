Espoon Asunnot kehittää kiinteistökantaansa uudella pientalokohteella
Espoon Asunnot on allekirjoittanut urakkasopimuksen Rakennusliike Soimu Oy:n kanssa 37-asuntoisen pientalokohteen rakentamisesta Espoon Mikkelään. Rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2025 lopulla, ja kohde valmistuu keväällä 2027.
Uudisrakennus toteutetaan tontille, jolla on aiemmin sijainnut vuonna 1984 valmistunut Espoon Asuntojen rivitalokohde. Rakennus on purettu käyttöikänsä päätteeksi, ja sen paikalle rakennetaan uusi pientalokokonaisuus osana kiinteistökannan kehittämistä.
– Ennen purkupäätöstä arvioimme aina huolellisesti kaikki vaihtoehdot. Vaikka tontille ei saatu uutta, tehokkaampaa asemakaavaa, perustelluin ratkaisu oli silti uudisrakentaminen, sanoo rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä Espoon Asunnoilta.
Uusi pientalokokonaisuus toteutetaan nykyisen asemakaavan puitteissa ajanmukaisina ja laadukkaina perheasuntoina, jotka palvelevat asukkaita pitkälle tulevaisuuteen.
37 perheasuntoa valmiille pientaloalueelle
Osoitteeseen Savikuja 2 rakennettava pientalokohde sijoittuu hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle Espoon keskuksen läheisyyteen. Se koostuu yhdeksästä yksi- ja kaksikerroksisista rivi- ja paritaloista, joihin tulee yhteensä 37 kolmen ja neljän huoneen perheasuntoa. Huoneistojen koot vaihtelevat 58–88,5 neliömetrin välillä, ja niiden keskipinta-ala on 74,5 m².
Rakennukset sijoittuvat pääosin puretun kohteen paikalle, ja tontin alkuperäinen maastonmuoto säilytetään mahdollisuuksien mukaan.
Tontille rakennetaan asuinrakennusten lisäksi yksikerroksinen piharakennus, kerhotalo, viherhuone sekä jätekatos. Viherhuoneessa hyödynnetään purettujen rakennusten ikkunoita, mikä tuo hankkeeseen kierrätystä ja jatkuvuutta korostavan elementin. Pysäköintipaikkoja tulee 39, joista kaksi on esteettömiä.
Rakennuksissa käytetään muun muassa puhtaaksimuurattua tiiltä ja harjakattoista peltikattoa. Yhteen rakennukseen asennetaan aurinkopaneelit. Kohde liitetään kaukolämpöverkkoon, ja rakennusten energialuokka on B.
Jatkoa aiemmalle yhteistyölle
Rakennusliike Soimu Oy on aiemmin toteuttanut Espoon Asunnoille kaksi kerrostalokohdetta. Nyt yhteistyö jatkuu uudessa pientalokohteessa Savikuja 2:ssa.
– Meillä on ollut ilo ja kunnia rakentaa Espoon Asunnoille kaksi merkittävää kohdetta ja nyt aloitamme innolla kolmatta. Kiitämme tilaajaa luottamuksesta meihin. Tässä markkinatilanteessa tällaiset asuntokohteet ovat todella arvokkaita koko rakennusalan työllisyyden kannalta, kommentoi Soimun aluejohtaja Esa Kaivola.
Investointi vastaa kaupungin kasvaviin tarpeisiin
Kohteen investointiarvo on noin 10,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan valtion tukemana vuokratuotantona, ja asukasvalinnoissa tullaan noudattamaan tulo- ja varallisuusrajoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa KaivolaaluejohtajaRakennusliike Soimu OyPuh:050 343 3259esa.kaivola@soimu.fi
Pirjo RäihärakennuttamisjohtajaEspoon Asunnot OyPuh:040 533 0021pirjo.raiha@espoonasunnot.fi
Kuvat
Espoon Asunnot lyhyesti
Espoon Asunnot Oy on Espoon suurin vuokra-asuntojen tarjoaja, jonka tehtävänä on tarjota espoolaisille kohtuuhintaisia, turvallisia ja viihtyisiä koteja. Yhtiöllä on yli 17 000 asuntoa, ja sen tavoitteena on käynnistää vuosittain noin 300 uuden asunnon rakennustyöt. Vuonna 2024 Espoon Asuntojen liikevaihto oli 167,2 miljoonaa euroa.
