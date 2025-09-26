Espoon Asunnot kehittää kiinteistökantaansa uudella pientalokohteella

Uudisrakennus toteutetaan tontille, jolla on aiemmin sijainnut vuonna 1984 valmistunut Espoon Asuntojen rivitalokohde. Rakennus on purettu käyttöikänsä päätteeksi, ja sen paikalle rakennetaan uusi pientalokokonaisuus osana kiinteistökannan kehittämistä.

– Ennen purkupäätöstä arvioimme aina huolellisesti kaikki vaihtoehdot. Vaikka tontille ei saatu uutta, tehokkaampaa asemakaavaa, perustelluin ratkaisu oli silti uudisrakentaminen, sanoo rakennuttamisjohtaja Pirjo Räihä Espoon Asunnoilta.

Uusi pientalokokonaisuus toteutetaan nykyisen asemakaavan puitteissa ajanmukaisina ja laadukkaina perheasuntoina, jotka palvelevat asukkaita pitkälle tulevaisuuteen.

37 perheasuntoa valmiille pientaloalueelle

Osoitteeseen Savikuja 2 rakennettava pientalokohde sijoittuu hyvien palveluiden ja joukkoliikenneyhteyksien äärelle Espoon keskuksen läheisyyteen. Se koostuu yhdeksästä yksi- ja kaksikerroksisista rivi- ja paritaloista, joihin tulee yhteensä 37 kolmen ja neljän huoneen perheasuntoa. Huoneistojen koot vaihtelevat 58–88,5 neliömetrin välillä, ja niiden keskipinta-ala on 74,5 m².

Rakennukset sijoittuvat pääosin puretun kohteen paikalle, ja tontin alkuperäinen maastonmuoto säilytetään mahdollisuuksien mukaan.

Tontille rakennetaan asuinrakennusten lisäksi yksikerroksinen piharakennus, kerhotalo, viherhuone sekä jätekatos. Viherhuoneessa hyödynnetään purettujen rakennusten ikkunoita, mikä tuo hankkeeseen kierrätystä ja jatkuvuutta korostavan elementin. Pysäköintipaikkoja tulee 39, joista kaksi on esteettömiä.

Rakennuksissa käytetään muun muassa puhtaaksimuurattua tiiltä ja harjakattoista peltikattoa. Yhteen rakennukseen asennetaan aurinkopaneelit. Kohde liitetään kaukolämpöverkkoon, ja rakennusten energialuokka on B.

Jatkoa aiemmalle yhteistyölle

Rakennusliike Soimu Oy on aiemmin toteuttanut Espoon Asunnoille kaksi kerrostalokohdetta. Nyt yhteistyö jatkuu uudessa pientalokohteessa Savikuja 2:ssa.

– Meillä on ollut ilo ja kunnia rakentaa Espoon Asunnoille kaksi merkittävää kohdetta ja nyt aloitamme innolla kolmatta. Kiitämme tilaajaa luottamuksesta meihin. Tässä markkinatilanteessa tällaiset asuntokohteet ovat todella arvokkaita koko rakennusalan työllisyyden kannalta, kommentoi Soimun aluejohtaja Esa Kaivola.

Investointi vastaa kaupungin kasvaviin tarpeisiin

Kohteen investointiarvo on noin 10,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan valtion tukemana vuokratuotantona, ja asukasvalinnoissa tullaan noudattamaan tulo- ja varallisuusrajoja.