Ensihoidon palvelutasopäätös ja haavanhoidon maksuttomuuden kriteerit tulevaisuuslautakunnassa

21.11.2025 09:33:24 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 20.11. puheenjohtaja Matti Honkalan johdolla. Lautakunta käsitteli ensihoidon palvelutasopäätöstä ja lähetti sen edelleen aluehallitukselle ja myöhemmin aluevaltuustolle. Lautakunta hyväksyi päivitetyn ohjeistuksen haavanhoitotuotteiden maksuttomuuteen ja ilman omavastuuaikaa annettavien hoitotuotteiden periaatteet.

Ensihoidon palvelutasopäätös etenee aluehallituksen käsittelyyn  

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoidon sisältö, järjestämistapa, tavoittamisajat sekä muut mittarit, johtaminen, henkilöstön koulutus sekä varautuminen poikkeaviin tilanteisiin. Ensihoitopalveluun sisältyvät ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla, ensihoidon kenttäjohtaminen sekä ensihoitopalvelulle kuuluvat potilassiirrot.  Ensihoidon palvelutasopäätös uudistetaan vuosittain talousarvioliitteen osalta. 

Tulevaisuuslautakunta käsitteli palvelutasopäätöstä ja esitti siihen huomioita. Lautakunta päätti esittää aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle ensihoidon palvelutasopäätöksen vuosille 2026–2029 hyväksymistä. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelutasopäätöksestä kokouksessaan 15.12.2025. 

Haavanhoitotuotteita saa maksutta kriteerien, lähetteen ja hoitosuunnitelman mukaan 

Haavanhoitotyöryhmä on päivittänyt Pohteen haavanhoito-ohjeistusta. 

Haavanhoitotuotteiden jakelu maksutta perustuu haavanhoitoihin perehtyneen terveydenhuollon ammattihenkilön määrittelemään tarpeeseen sekä säännölliseen arviointiin ja seurantaan. 

Haavanhoitotuotteita annetaan kriteerien, lähetteen ja hoitosuunnitelman perusteella. Haavanhoitotarvikkeiden omavastuuaika on kolme kuukautta, mutta uusiutuvissa haavoissa omavastuuaika on vain kerran.  

Ilman omavastuuaikaa hoidetaan syöpähoidon aiheuttamat ihokomplikaatiot tai leikkaushaavan komplikaatiot.  

Maksuttomia haavanhoitotarvikkeita saavat alle 18-vuotiaat tai henkilöt, joilla on diagnosoitu perussairauksia, jotka vaikuttavat haavan syntyyn ja kroonistumiseen. Lisäksi vaaditaan diagnoosi kroonisesta haavasta. 

Tulevaisuuslautakunta hyväksyi tarkennukset haavanhoitotarvikkeiden jakelun maksuttomuuteen ja omavastuuajan kriteereihin.  

Lautakunta kiitti työryhmää perusteellisesta työstä yhtenäisen ohjeistuksen laatimisessa. 

– On tärkeää, että Pohteella on yhtenäinen linja haavanhoitotarvikkeiden maksuttomuudesta ja omavastuuajoista. Nyt hyväksytty ohjeistus on osoitus eri alojen ammattilaisten yhteistyöstä. Ohjeistuksessa huomioidaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon näkökulmat, lautakunnan puheenjohtaja Matti Honkala toteaa.   

Muut kokousasiat 

Tulevaisuuslautakunta päätti ensi vuoden kokousajat. Kokouspäivät julkaistaan Pohteen verkkosivuilla.  

