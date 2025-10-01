Cervi ostaa Jusander Oy:n – vahvistaa LVI-eristyksen osaamista ja Etelä-Suomen palveluverkostoa
Cervi jatkaa kasvustrategiansa määrätietoista toteutusta ja ostaa pitkään toimineen LVI-eristyksen asiantuntijan, Jusander Oy:n. Yrityskauppa on Cervin kahdeksas vuonna 2025 ja vahvistaa konsernin osaamista erityisesti eristyksen, lämpö- ja kylmätekniikan kokonaisratkaisujen sekä toimitusvarmuuden saralla.
Riihimäeltä käsin toimiva Jusander Oy työllistää 12 eristysalan ammattilaista, ja yhtiön liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2025 noin 1,5 miljoonaa euroa. Jusander palvelee laajasti Etelä-Suomen alueella ja on tunnettu korkeatasoisesta LVI-eristysosaamisestaan sekä teknisesti vaativien kohteiden toteuttamisesta. Yhtiön asiakkaita ovat teollisuuden, talotekniikan ja rakennusalan toimijat.
Vaikka Jusander siirtyy yrityskaupan myötä Cervin omistukseen, yhtiö jatkaa toimintaansa entisellä nimellään ja totutulla palvelumallilla. Työntekijät ja asiakassuhteet säilyvät muutoksessa ennallaan, ja Jusander toimii jatkossakin omana erikoistuneena yksikkönään.
Toimitusjohtajien kommentit
Cervi Oy:n toimitusjohtaja Jarno Hacklin:
”LVI-eristys on ratkaiseva osa kokonaisolosuhteiden onnistumista – aina energiatehokkuudesta sisäilman laatuun. Jusanderin asiantuntijuus täydentää erinomaisesti Cervin palvelukokonaisuutta ja mahdollistaa entistä laajempien, integroituja palveluja vaativien hankkeiden toteuttamisen Etelä-Suomessa. Yrityskauppa on meille tärkeä askel strategisessa kasvussamme ja vahvistaa sekä osaamista että resurssiemme syvyyttä.”
Jusander Oy:n toimitusjohtaja Jussi Herranen:
”Cervi on voimakkaasti kehittyvä talotekniikan toimija, ja meille oli tärkeää löytää kumppani, joka arvostaa eristysosaamista ja pystyy tarjoamaan henkilöstöllemme hyvät kehittymismahdollisuudet. Meille on tärkeää, että asiakkaille voidaan tarjota jatkossakin luotettavaa ja laadukasta palvelua. Cerviin liittyminen antaa hyvän pohjan kehittää osaamistamme ja toimintaamme entistä laajemmassa ympäristössä.”
Yrityskaupan taustaa
Cervi on panostanut viime vuosina erityisesti palveluverkoston laajentamiseen sekä kokonaisvaltaisiin olosuhdetekniikan ratkaisuihin. Vuonna 2025 toteutetut yrityskaupat ovat vahvistaneet konsernin asemaa kattavan talotekniikan, jäähdytyksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon asiantuntijana.
Jusander Oy:n mukaantulo täydentää erityisesti LVI-eristykseen liittyvää osaamista. Eristysratkaisut ovat kriittinen osa energiatehokkuutta ja järjestelmäkokonaisuuksien toimivuutta, ja niiden merkitys korostuu sekä uudisrakentamisessa että korjaushankkeissa.
Jarno HacklintoimitusjohtajaCerviPuh:+358 40 864 4401jarno.hacklin@cervi.fi
Cervi on 2014 perustettu kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Cervi tekee kiinteistöistä energiatehokkaampia ja viihtyisämpiä vaikuttamalla niiden olosuhteisiin. Tämä vähentää energian kulutusta ja käyttökustannuksia sekä parantaa käyttömukavuutta. Cervi-konserni toimii Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Etelä-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Yhtiön palveluksessa on yli 400 työntekijää, ja sen liikevaihto on yli 75 miljoonaa euroa.
