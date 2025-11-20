Kokoomuksen Partanen: Vihreiden työttömyyttä ja pk-yritysten verotusta lisäävä vaihtoehto olisi lamauttavaa viriävälle talouskasvulle

”Vihreiden vaihtoehto olisi myrkkyä suomalaisille pk-yrityksille. Vihreät kiristäisivät pienten ja keskisuurten yritysten verotusta jopa 430 miljoonalla eurolla. Tämä on käsittämätön arvovalinta tilanteessa, jossa yritysten menestys ja siten talouskasvun vauhdittaminen on kipeästi kaivattua”, Partanen sanoo.

Partasen mukaan Orpon hallitus on valinnut toisenlaisen linjan: nyt tehdään historiallinen työnteon ja yrittäjyyden kunnianpalautus.

”Orpon hallitus on yritysmyönteisin hallitus tämän maan historiassa. Työnteon ja yrittämisen verotusten yhteensä miljardien eurojen kevennykset, määrätietoinen sääntelyn keventäminen, luvituksen sujuvoittaminen, vahvat T&K-panostukset ja lukuisat työmarkkinauudistukset ovat parantaneet ennen kaikkea pk-yritysten asemaa merkittävällä tavalla”, Partanen luettelee.

Partasen mukaan Vihreiden vaihtoehto lamauttaisi jo orastavan talouskasvun.

”Vihreiden linjalla Suomen pk-yritys- ja startup-kenttä näivettyisi, osaajat muuttaisivat täältä pois ja ne harvat pääomat valuisivat muualle. Erityisen irvokkaalta tällainen yli 400 miljoonan euron pk-yritysten verotus tuntuu vielä näin Slush-viikolla, jolloin vähintään yrittäjyyden ja startuppien merkityksen tulisi olla kristallinkirkas meille kaikille. Samalla he peruisivat osakesäästötilin enimmäisrajan noston. Siinä näkyy Vihreiden linja vaurastumisen ja kansankapitalismin vahvistamiseen”, Partanen paaluttaa.

Vihreiden vaihtoehdossa työttömyys kasvaisi yli 12 000 henkilöllä. Tähän johtaisivat muun muassa työnteon kannattavuutta heikentävät sosiaaliturvauudistukset.

”Vihreiden vaihtoehdossa esimerkiksi ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön saisi vuodessa 744 euroa enemmän käteen kuin hallituksen linjalla. Samalla Vihreät palauttaisivat työttömyysturvan suojaosat, vaikka VATT:in tutkimuksen mukaan osa-aikatyön tekeminen on yhä kannattavaa kaikissa tilanteissa suojaosien poiston jälkeen. Vihreät haluavat siis tehdä sosiaaliturvalla elämisestä houkuttelevampaa ja työnteosta vähemmän kannattavaa. Hallitus sen sijaan keventää pelkästään ensi vuonna verotusta yli miljardilla eurolla ja tästä potista merkittävä osa kohdistuu juuri pieni- ja keskituloisille, jotta työnteko kannattaisi aina”, Partanen päättää.