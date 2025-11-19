Huili-taukopaikat avataan Neste Helsinki Malmi - sekä Neste Espoo Matinkylä - liikenneasemille 28.11.

Huili laajenee pääkaupunkiseudulla, kun Neste Helsinki Malmi - ja Neste Espoo Matinkylä - liikenneasemien taukopaikat avaavat ovensa perjantaina 28.11. klo 11. Uudet taukopaikat tarjoavat rennon ja maukkaan pysähdyksen Kehä 1:llä ja Länsiväylällä matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta.

"Olemme todella iloisia, että saamme uusia Huileja pääkaupunkiseudulle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.

Huili Helsinki Malmi palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06-22, lauantaisin klo 08-22 ja sunnuntaisin klo 09–22. Huili Espoo Matinkylän aukioloajat ovat arkisin klo 06-23, lauantaisin klo 07-23 ja sunnuntaisin klo 08–22. Molemmissa Huileissa valikoimaan kuuluvat aamiaispuuro sekä monipuoliset vitriinituotteet.

"Iloksemme vilkkailla Neste Helsinki Malmin ja Neste Espoo Matinkylän liikenneasemilla avataan uusi, houkutteleva Huili-taukopaikka. Laadukkaan kahvila-ravintolapalvelun ja kattavan polttoainevalikoiman lisäksi palvelumme näillä asemilla laajentuvat, kun avaamme Neste Easy Wash –autopesupalvelut, jotka tekevät auton puhtaanapidosta helppoa. Vahvistamme Neste-verkoston kokonaisvaltaista ja laadukasta palvelutarjontaa pääkaupunkiseudulla entisestään ja yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen. Yhteisenä tavoitteenamme on tarjota erinomainen asiakaskokemus", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.

Avajaispäivänä Huili Helsinki Malmissa sekä Huili Espoo Matinkylässä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Avajaisviikolla (28 .11. –7.12.) näillä liikenneasemilla on polttonestealennus -5 snt/l* sekä Neste Easy Wash –autopesutarjoukset, avajaispäivänä Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 229.11.–7.12. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.

Huili Helsinki Malmi

Avautuu perjantaina 28.11. klo 11.00 osoitteessa Pihlajamäentie 37, Helsinki

Aamiaispuuro ja vitriinituotteet

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Neste Easy Wash –autopesu

Neste Futura – ja Neste MY Uusiutuva Diesel -polttoaineet

Raskaan liikenteen Neste Truck -asema

Matkahuolto ja Pakettipiste

Huili Espoo Matinkylä

Avautuu perjantaina 28.11. klo 11.00 osoitteessa Gräsanlaakso 2, Espoo

Aamiaispuuro ja vitriinituotteet

KOKO3:n suunnittelema sisustus

Myymälä

Neste Easy Wash –autopesu

Neste Futura – ja Neste MY Uusiutuva Diesel –polttoaineet

Raskaan liikenteen Neste Truck -asema

Matkahuolto ja Pakettipalvelu

*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Helsinki Malmin ja Neste Espoo Matinkylän liikenneasemilla 28.11.-7.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.