Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 22.11.2025
Ihmisen pelastaminen vedestä, Myllyperäntie, Saarijärvi
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Saarijärvelle. Pelastuslaitokselle ei ollut tehtävää kohteessa.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestari, Puh: 0500542112
