23.11.2025 01:39:46 EET

Tiedote 23.11.2025

Rakennuspalo: keskisuuri, Taitoniekantie Jyväskylä

Pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon Taitoniekantielle Jyväskylään. Kohteessa ruoanvalmistuksesta johtuneista käryistä aiheutunut hälytys. Kohteessa ei paloa, eikä henkilövahinkoja. Pelastuslaitos tuulettaa tilat.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

