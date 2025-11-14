Hämeen kauppakamari valitsi CPE Production Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Piia Aaltosen
Hämeen kauppakamari on valinnut Vuoden jäsenyritykseksi Forssassa toimivan CPE Production Oy:n ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Lunni Oy:n Partner Piia Aaltosen. Valinnat julkistettiin Hämeen kauppakamarin 85-vuotisjuhlagaalassa Lahdessa perjantaina 21.11. ”Hallituksemme hyväksymien kriteerien mukaisesti haluamme nostaa esiin alueemme menestyviä, kehittyviä ja aktiivisia yrityksiä sekä kauppakamarilaisia. CPE Production Oy ja Piia Aaltonen ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, millaista kasvua ja elinvoimaa vauhdittavaa toimintaa alueeltamme löytyy”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Vuoden jäsenyritys: CPE Production Oy
Forssassa luotisuojauksia ja joukkojenhallintavarusteita kehittävä ja valmistava CPE Production Oy valittiin Vuoden jäsenyritykseksi. Yritys on viime vuosien aikana investoinut merkittävästi kasvuun, ja liikevaihto on jopa nelinkertaistunut kolmessa vuodessa. Yritys satsaa merkittävästi toimintansa kehittämiseen ja laajentanut toimintaansa myös yrityskauppojen myötä. Yritys tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja on palkannut viime vuosina runsaasti muun muassa ukrainalaisia työntekijöitä. CPE Production Oy tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja tulevaisuuden näkymät ovat jatkuvasti kehittyvällä yrityksellä positiiviset. CPE Production on tunnettu ja arvostettu henkilöstön, sidosryhmien ja toimialan näkökulmasta.
”Valinta Hämeen kauppakamarin Vuoden jäsenyritykseksi on meidän koko henkilökunnalle hieno kannustus 25 vuoden määrätietoisesta työstä. Koen, että jos CPE Production Oy on jossakin onnistunut, niin se on motivoituneen henkilökunnan rekrytointi. Yhdessä olemme kasvaneet neljän hengen yrityksestä 150 henkilöä työllistäväksi konserniksi. Valinta lämmittää kovasti mieltä ja kannustaa meitä jatkamaan työtä Suomen ja Euroopan turvallisuuden ja huoltovarmuuden puolesta”, toteaa CPE Production Oy:n toimitusjohtaja Harri Kolu.
Vuoden kauppakamarilainen: Piia Aaltonen, TIEKE ry ja Lunni ERP
Vuoden kauppakamarilaiseksi valittu lahtelainen Piia Aaltonen työskentelee TIEKEssä myynnin kehittämisen parissa ja on toiminut Hämeen kauppakamarin Digivaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2024 alkaen ja sitä ennen aktiivisena valiokuntalaisena. Hän on myös suomalaisen SaaS‑ERP-järjestelmän Lunnin perustajaosakas ja hallituksen jäsen. Digitalisaatio, kyberturvallisuus ja tekoälyn kehitys ovat ajankohtaisia teemoja, ja Piian johdolla valiokunta on käynyt tiivistä vuoropuhelua muun muassa digitalisaation vaikutuksista ja sääntelystä. Valiokunta on toteuttanut useita mielenkiintoisia opinto- ja vierailumatkoja esimerkiksi Helsinki XR Centeriin ja WithSecurelle sekä tutustunut etujoukoissa Green ICT-teemaan.
”Valinta oli todellinen yllätys, ja suuri kunnia. Kiitos Hämeen kauppakamarille tunnustuksesta! On hienoa olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä alueen elinvoiman hyväksi – ja jatkaa Digivaliokunnassa työtä, joka kokoaa alueen toimijat edistämään teknologioiden hyödyntämistä, uusia ratkaisuja ja yritysten kasvua”, toteaa Piia Aaltonen.
Uusi vuosittainen perinne
Hämeen kauppakamarin hallitus päätti juhlavuoden yhteydessä tehdä Vuoden jäsenyrityksen ja Vuoden kauppakamarilaisen valinnasta vuosittaisen käytännön. Palkittavat valitaan kauppakamarin jäsenyritysten edustajien ehdotusten perusteella hallituksen ennalta hyväksymien kriteerien mukaan.
”Haluamme palkinnoilla antaa arvoa tehdylle työlle ja kannustaa jatkamaan hyvää työtä yhteisen asian eteen. Lisäksi haluamme jatkossakin kannustaa jäsenkuntaamme aktiivisuuteen ja tuoda esiin monipuolista osaamista, jota alueellamme on runsaasti. Vuoden palkitut toimivat tästä erinomaisina esikuvina”, Vanhala toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala, p. 050 339 1625
CPE Production Oy:n toimitusjohtaja Harri Kolu, p. 050 572 6103
Lunni Oy:n Partner Piia Aaltonen, p. 044 5400 200
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen kauppakamari
Uusi Suomen kasvun foorumi syntyi Lahteen – Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi päättäjät ja yritykset yhteen14.11.2025 10:37:00 EET | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi 12.11. Lahden Sibeliustalon täyteen yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. “Sisu 2.0 Kasvu Summit sai alkunsa tarpeesta rakentaa yhteistyössä vaikuttava kasvutapahtuma, joka keskittyy konkreettisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin. Halusimme luoda foorumin, jossa kestävän kasvun, teknologisen osaamisen ja vaikuttavan yhteistyön kautta syntyy uusia ratkaisuja ja verkostoja kasvun rakentamiseksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntatyönsä – tavoitteena entistä aktiivisempi ja vaikuttavampi verkosto13.11.2025 07:47:00 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamari uudistaa valiokuntarakenteensa vuoden 2026 alusta alkaen. ”Uudistuksen tavoitteena on lisätä valiokuntatyön vaikuttavuutta ja vahvistaa uuden strategian täytäntöönpanoa. Valiokuntien kokoonpanot rakennetaan jatkossakin monipuolisesti niin, että mukana ovat laaja-alaisesti toimialat, eri kokoluokan yritykset ja muut kauppakamarille tärkeät sidosryhmät. Lisäksi kokoonpanoissa vahvistetaan Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellista kattavuutta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Sisu 2.0 Kasvu Summit tuo Lahteen kasvun kovimmat tekijät – Suomi tarvitsee rohkeutta ja yhteistyötä päästäkseen takaisin kasvuun11.11.2025 08:47:31 EET | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestettävä valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokoaa keskiviikkona 12. marraskuuta Lahden Sibeliustaloon satoja yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. Tapahtuma tarjoaa huippuluokan keynote-puheenvuoroja, uuden tilannehuone-konseptin ja ratkaisuja Suomen kasvun vauhdittamiseksi.
Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi Sami Kotiniemi6.11.2025 19:04:38 EET | Tiedote
Hämeen kauppakamarin puheenjohtajaksi on valittu Forssassa kotipaikkaa pitävän teknologiayhtiö DA-Groupin hallituksen puheenjohtaja Sami Kotiniemi. Valinta hyväksyttiin Vaalivaliokunnan esityksestä kauppakamarin syyskokouksessa 6.11.2025 Lahdessa ja Kotiniemen kausi puheenjohtajana alkaa 1.1.2026. Hän on toiminut Hämeen kauppakamarin hallituksen jäsenenä useiden vuosien ajan.
Hämeessä yritysten suhdannenäkymät ovat kirkastuneet ja tuotannon odotetaan kääntyvän nousuun27.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Hämeessä yritysten suhdanneodotukset ovat kohentuneet syksyn aikana, vaikka arviot suhdannetilanteesta ovatkin vielä tavanomaista heikompia, selviää Hämeen kauppakamarin ja EK:n yhteistyössä lokakuussa tekemästä Suhdannebarometrikyselystä. ”Hämeessä yritysten suhdannenäkymät alkavat vihdoinkin kirkastua. Vaikka haasteita edelleen riittää, kuten heikko kysyntä ja talouden epävarmuus, niin alueemme yritykset ennakoivat jo tuotannon kasvua ja henkilöstömäärän säilymistä vakaana”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme