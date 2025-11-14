Hämeen kauppakamari valitsi CPE Production Oy:n Vuoden jäsenyritykseksi ja Vuoden kauppakamarilaiseksi Piia Aaltosen

Vuoden jäsenyritys: CPE Production Oy

Forssassa luotisuojauksia ja joukkojenhallintavarusteita kehittävä ja valmistava CPE Production Oy valittiin Vuoden jäsenyritykseksi. Yritys on viime vuosien aikana investoinut merkittävästi kasvuun, ja liikevaihto on jopa nelinkertaistunut kolmessa vuodessa. Yritys satsaa merkittävästi toimintansa kehittämiseen ja laajentanut toimintaansa myös yrityskauppojen myötä. Yritys tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja on palkannut viime vuosina runsaasti muun muassa ukrainalaisia työntekijöitä. CPE Production Oy tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa ja tulevaisuuden näkymät ovat jatkuvasti kehittyvällä yrityksellä positiiviset. CPE Production on tunnettu ja arvostettu henkilöstön, sidosryhmien ja toimialan näkökulmasta.

”Valinta Hämeen kauppakamarin Vuoden jäsenyritykseksi on meidän koko henkilökunnalle hieno kannustus 25 vuoden määrätietoisesta työstä. Koen, että jos CPE Production Oy on jossakin onnistunut, niin se on motivoituneen henkilökunnan rekrytointi. Yhdessä olemme kasvaneet neljän hengen yrityksestä 150 henkilöä työllistäväksi konserniksi. Valinta lämmittää kovasti mieltä ja kannustaa meitä jatkamaan työtä Suomen ja Euroopan turvallisuuden ja huoltovarmuuden puolesta”, toteaa CPE Production Oy:n toimitusjohtaja Harri Kolu.

Vuoden kauppakamarilainen: Piia Aaltonen, TIEKE ry ja Lunni ERP

Vuoden kauppakamarilaiseksi valittu lahtelainen Piia Aaltonen työskentelee TIEKEssä myynnin kehittämisen parissa ja on toiminut Hämeen kauppakamarin Digivaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2024 alkaen ja sitä ennen aktiivisena valiokuntalaisena. Hän on myös suomalaisen SaaS‑ERP-järjestelmän Lunnin perustajaosakas ja hallituksen jäsen. Digitalisaatio, kyberturvallisuus ja tekoälyn kehitys ovat ajankohtaisia teemoja, ja Piian johdolla valiokunta on käynyt tiivistä vuoropuhelua muun muassa digitalisaation vaikutuksista ja sääntelystä. Valiokunta on toteuttanut useita mielenkiintoisia opinto- ja vierailumatkoja esimerkiksi Helsinki XR Centeriin ja WithSecurelle sekä tutustunut etujoukoissa Green ICT-teemaan.

”Valinta oli todellinen yllätys, ja suuri kunnia. Kiitos Hämeen kauppakamarille tunnustuksesta! On hienoa olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä alueen elinvoiman hyväksi – ja jatkaa Digivaliokunnassa työtä, joka kokoaa alueen toimijat edistämään teknologioiden hyödyntämistä, uusia ratkaisuja ja yritysten kasvua”, toteaa Piia Aaltonen.

Uusi vuosittainen perinne

Hämeen kauppakamarin hallitus päätti juhlavuoden yhteydessä tehdä Vuoden jäsenyrityksen ja Vuoden kauppakamarilaisen valinnasta vuosittaisen käytännön. Palkittavat valitaan kauppakamarin jäsenyritysten edustajien ehdotusten perusteella hallituksen ennalta hyväksymien kriteerien mukaan.

”Haluamme palkinnoilla antaa arvoa tehdylle työlle ja kannustaa jatkamaan hyvää työtä yhteisen asian eteen. Lisäksi haluamme jatkossakin kannustaa jäsenkuntaamme aktiivisuuteen ja tuoda esiin monipuolista osaamista, jota alueellamme on runsaasti. Vuoden palkitut toimivat tästä erinomaisina esikuvina”, Vanhala toteaa.