Raaseporissa toimivan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle

Raaseporissa sijaitsevan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle. Päätös asiasta tehdään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 9.2.2026. Nykyinen vuokrasopimus hoivakodin tiloista on päättymässä ja Attendolla on mahdollisuus jatkaa toimintaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä alivuokralaisena ja vuokra-aika tulee keväällä 2026 päätökseen.    

"Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, jotta palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja asukkaiden tarpeet huomioiden. Tämä tarkoittaa, että osa palveluista tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana ja osa yksityisten palveluntuottajien kautta. Attendolla ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on yhteinen tahtotila turvata hoivakodin asukkaiden keskeytymätön asuminen, kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg

Ei vaikutuksia asukkaisiin tai henkilöstöön 

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia hoivakodin asukkaiden arkeen. Hoitosopimukset säilyvät ennallaan, ja asukkaat voivat jatkaa elämäänsä tutussa sekä turvallisessa ympäristössä. Myös henkilöstön työpaikat säilyvät toistaiseksi ennallaan. Mikäli ehdotus hyväksytään, Attendon toiminta hoivakodissa alkaa 1.4.2026. 

"Yhteistyö Attendon kanssa on ollut sujuvaa. Tavoitteenamme on varmistaa, että muutos tapahtuu asukkaille ja henkilöstölle mahdollisimman saumattomasti. Tällaisissa tilanteissa hyvä yhteistyö ja avoin tiedonkulku ovat avainasemassa", toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asumispalvelujohtaja Timo Turunen

"Tavoitteenamme on toimia palveluntuottajana Ruukin hoivakodissa mahdollisimman pitkään ja elää yhdessä asukkaidemme kanssa arkea Attendon toiminnan mukaisesti. Ennen kaikkea olemme koti", lisää Maria Borg. 

