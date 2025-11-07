Raaseporissa toimivan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle
Raaseporissa sijaitsevan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle. Päätös asiasta tehdään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 9.2.2026. Nykyinen vuokrasopimus hoivakodin tiloista on päättymässä ja Attendolla on mahdollisuus jatkaa toimintaa.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) on toiminut Attendon omistamassa kiinteistössä alivuokralaisena ja vuokra-aika tulee keväällä 2026 päätökseen.
"Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa, jotta palvelut tuotetaan oikea-aikaisesti ja asukkaiden tarpeet huomioiden. Tämä tarkoittaa, että osa palveluista tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana ja osa yksityisten palveluntuottajien kautta. Attendolla ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on yhteinen tahtotila turvata hoivakodin asukkaiden keskeytymätön asuminen, kertoo Attendon aluejohtaja Maria Borg.
Ei vaikutuksia asukkaisiin tai henkilöstöön
Ehdotuksella ei ole vaikutuksia hoivakodin asukkaiden arkeen. Hoitosopimukset säilyvät ennallaan, ja asukkaat voivat jatkaa elämäänsä tutussa sekä turvallisessa ympäristössä. Myös henkilöstön työpaikat säilyvät toistaiseksi ennallaan. Mikäli ehdotus hyväksytään, Attendon toiminta hoivakodissa alkaa 1.4.2026.
"Yhteistyö Attendon kanssa on ollut sujuvaa. Tavoitteenamme on varmistaa, että muutos tapahtuu asukkaille ja henkilöstölle mahdollisimman saumattomasti. Tällaisissa tilanteissa hyvä yhteistyö ja avoin tiedonkulku ovat avainasemassa", toteaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asumispalvelujohtaja Timo Turunen.
"Tavoitteenamme on toimia palveluntuottajana Ruukin hoivakodissa mahdollisimman pitkään ja elää yhdessä asukkaidemme kanssa arkea Attendon toiminnan mukaisesti. Ennen kaikkea olemme koti", lisää Maria Borg.
Lisätietoja:
Maria Borg, aluejohtaja, Attendo
P. 045 166 5174
Sähköposti: maria.borg@attendo.fi
Avainsanat
Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä
Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille sekä mielenterveyskuntoutujille. Tuotamme myös lastensuojelu- ja terapiapalveluita. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Vahvistamme ihmistä. Katsomme eteenpäin. Ratkaisemme yhdessä.
Me olemme Attendo.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Pohjanmaalla: Hoivakoti Toiska siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa7.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Pohjanmaalla vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Toiska siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 30.11.2025.
Jyväskylän Mattilanpeltoon rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille30.10.2025 10:18:00 EET | Tiedote
Jyväskylässä Mattilanpellon kaupunginosassa on alkanut lokakuussa uuden Attendo-kodin rakentaminen. 60-paikkainen hoivakoti valmistuu Keljonkadulle suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2026.
Attendo myy lastensuojelupalvelunsa Validialle27.10.2025 12:00:52 EET | Tiedote
Attendo luopuu lastensuojelupalveluistaan ja myy tämän osan liiketoiminnastaan vammaispalveluiden asiantuntijayritys Validialle. Kauppa koskee lastensuojelukoteja ja lastensuojelun perhehoidon palveluita. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 27.10.2025 ja se tulee voimaan 31.10.2025.
Attendo Suomen vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen tulos: positiivinen kehitys jatkui24.10.2025 09:01:39 EEST | Tiedote
Attendo-konserni on julkaissut tänään 24. lokakuuta vuoden 2025 kolmannen vuosineljänneksen (Q3) tuloksen. Tämä on kooste Attendo Suomen osuudesta konsernin pörssitiedotteesta, joka löytyy osoitteesta: www.attendo.com/en/
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Hämeenlinnassa: Ikipihlaja Maria siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa22.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Kanta-Hämeessä vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Ikipihlaja Maria siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 31.10.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme