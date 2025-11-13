SuPerin Inberg: Teknologia ei saa murentaa hoivan minimitasoa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg torjuu jyrkästi Hyvinvointiala HALI ry:n esityksen, jonka mukaan terveysteknologialla voitaisiin alittaa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen vähimmäishenkilöstömitoitus 0,6. – Teknologian tehtävä on tukea hoitohenkilöstöä ja parantaa hoidon laatua, ei mahdollistaa henkilöstön vähentämistä jo nyt liian tiukasta vähimmäismitoituksesta, Inberg kertoo.