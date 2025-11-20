Vihreämmät kryptovaluutat ovat vakaampia, koska ne reagoivat vähemmän energian hinnan vaihteluihin

Davide Sandretton rahoituksen alan väitöskirja osoittaa, että perinteiset osakemarkkinoilla käytetyt kaupankäyntistrategiat eivät usein toimi hyvin kryptomarkkinoilla. Tutkimus nostaa esiin mekanismeja, jotka voivat auttaa sijoittajia navigoimaan tässä epävarmuudessa. Yksi keskeinen havainto liittyy eri kryptovaluuttojen ympäristövaikutuksiin.

– Huomasimme, että ympäristöystävällisemmät kryptovaluutat, kuten ne, jotka ovat siirtyneet Proof-of-Work -protokollasta Proof-of-Stake -malliin, reagoivat vähemmän energian hinnan vaihteluihin, kertoo Sandretto.

Muun muassa Bitcoinin käyttämä Proof-of-Work -protokolla vaatii valtavasti energiaa, mikä tekee omaisuuserän arvosta erittäin herkän energian hintapiikeille.

– Volatiliteetti on matalampi, koska tämän siirtymän tehneet kryptovaluutat ovat vähemmän alttiita energiamarkkinoiden heilahteluille. Se on win-win-tilanne ympäristölle ja sijoittajalle, joka kohtaa vähemmän riskejä äkillisistä energian hintaliikkeistä, Sandretto toteaa.

Sijoittajien on ymmärrettävä monimutkaiset markkinat

Väitöskirja tutkii myös paranneltuja kaupankäyntistrategioita, jotka voivat auttaa sijoittajia hallitsemaan epävakautta markkinoita ajoittamalla. Tieto on hyödyllistä erityisesti varainhoitajille ja sääntelyviranomaisille, jotta he voivat tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä tässä monipuolisessa ja monimutkaisessa omaisuusluokassa.

– Kryptovaluuttojen toimintojen erilaisuus teki minuun suuren vaikutuksen. Bitcoin edustaa vain yhtä kategoriaa, kun taas monet muut projektit, kuten älysopimuksia mahdollistavat järjestelmät, toimivat hyvin eri tavoin, Sandretto selittää.

Ottaen huomioon korkeat riskit ja markkinan monimutkaisuuden, Sandretton tärkein neuvo kryptosijoituksista kiinnostuneille on toimia harkiten ja hankkia riittävästi tietoa.

– En koskaan suosittelisi laittamaan kaikkia säästöjä kryptovaluuttoihin. Pieni osuus voi tukea hajauttamista ja parantaa salkun tuotto–riski-profiilia, mutta vain jos ymmärtää riskit ja kunkin kolikon taustalla olevan projektin, Sandretto neuvoo.

Väitöskirja

Sandretto, Davide (2025) Essays on Financial Innovations: Expected Returns and Volatility in the Cryptocurrency Market. Acta Wasaensia 572. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun PDF

Väitöstilaisuus

M.Sc. Davide Sandretton väitöstutkimus ”Essays on Financial Innovations: Expected Returns and Volatility in the Cryptocurrency Market” tarkastetaan maanantaina 1.12.2025 klo 11.00 Torinossa Italiassa (University of Turin, School of Management and Economics, Room "O. Volpatto"). Väitös järjestetään Cotutelle-yhteistyön puitteissa Torinon yliopiston kanssa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimivat professori Jonathan Williams (University of Surrey), professori Enzo Scannella (Universitá di Palermo) ja apulaisprofessori Heikki Lehkonen (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Klaus Grobys.

Lisätiedot

Davide Sandretto, p. +393454220841, davide.sandretto@unito.it

Davide Sandretto on syntynyt vuonna 1998 Torinossa, Italiassa. Hän suoritti maisterintutkinnon yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoista Torinon yliopistossa vuonna 2022. Sandretto toimii parhaillaan yhteisopiskelijana rahoituksen alalla Torinon yliopistossa ja Vaasan yliopistossa.