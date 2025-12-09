Helsingin tapahtumasäätiö

Lux Helsinki laajenee kuusipäiväiseksi ja tuo pysyvää valotaidetta kaupunkiin

9.12.2025 09:00:00 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote

Lux Helsinki -valotaidefestivaali laajenee yleisön toiveesta kuusipäiväiseksi ja on koettavissa 6.–11. tammikuuta. Teokset sijoittuvat Helsingin ytimeen aina Kansalaistorilta Hietalahdentorille, Vanhaan kirkkopuistoon ja Espan lavalle asti. Stop time! -teemainen valotaide levittäytyy myös Kanneltaloon ja jopa kymmeneen keskustan taidegalleriaan. 

Jo lähes 20 vuoden ajan pimeään vuodenaikaan valoa, iloa ja inspiraatiota tuoneen Lux Helsingin kestoa on tänä vuonna pidennetty yleisön toiveesta kuusipäiväiseksi. Lähes koko loppiaisviikon ajan Kanneltalossa ja Helsingin keskustan tuttujen rakennuksien pinnoilla sekä puistoissa ja aukioilla on koettavissa 20 teosta, jotka kertovat tarinoita ja herättävät ajatuksia valon ja värien kautta.  

Teoksia on esillä aina Kansalaistorilta Lasipalatsin aukiolle, Narinkka- ja Hietalahdentorille sekä Vanhaan Kirkkopuistoon asti. Lisäksi teoksia löytyy esimerkiksi Erottajan aukiolta, Espan lavalta, Citycenteristä ja Kanneltalosta. Teoskokonaisuuden voi kokea vapaavalintaisessa järjestyksessä. Tänä vuonna Lux Helsinki levittäytyy myös ennätyksellisesti kymmeneen keskustan alueen taidegalleriaan, joissa on nähtävillä monipuolista valotaidetta kotimaisilta ja kansainvälisiltä taiteilijoilta.

Lux Helsinki valaisee loppiaisena, arkena ja viikonvaihteessa 6.–11. tammikuuta klo 17–22. Pimeisiin talven aamuihin tuodaan valoenergiaa Lux Aamun voimin 8.–9. tammikuuta, jolloin osa keskustan teoksista on valaistu klo 7–9.

Festivaalin teema, Stop time!, on kutsu pysähtymään

Lux Helsinki rakentuu tänä vuonna Stop time! -teeman ympärille.

“Stop time! on kutsu seisahtua taiteen äärelle tässä levottomassa maailmantilanteessa. Vain pysähtymällä näemme, mikä on tärkeää tässä ajassa, jossa polarisoituminen, ilmastonmuutos ja sodat rakentavat uutta maailmanjärjestystä. Taiteilijat lähestyvät aihetta monipuolisesti, muun muassa viemällä katsojan lapsuuden ja leikin ajattomaan maailmaan”, Lux Helsingin taiteellinen johtaja Juha Rouhikoski kertoo.

Leikin maailmaan vievät erityisesti lapsiperheitä ilahduttavat Annantalon seinään projisoitava Suomessa sotaa paossa olevan ukrainalaistaiteilija Evgenija Grossin tarinallinen animaatioteos ja Lastenlehdon puistossa koettava Twist & Shine, jonka värejä hohtavista palikoista pääsee itse luomaan omanlaisensa teoksen. 

Pysähtymisen tärkeyden teemaa käsittelevät moniulotteisesti myös festivaalin kärkiteokset: turkkilais-suomalaisen Melek Mazicin Valon Huoneet värjää Hietalahdessa sijaitsevan Helsingin telakan ikoniset nosturit talven pimeydessä loistaviksi majakoiksi. Kotimaan johtaviin valotaiteilijoihin lukeutuvan Alexander Salvesen Viimeinen tanssi ottaa valolla, liikkuvalla kuvalla ja äänimaisemalla haltuunsa koko Lasipalatsin aukion. Vanhan kirkkopuiston nurmikoille levittäytyy lumoava Mycelium Network -installaatio, joka tuo näkyväksi maan alla elävän sienirihmaston ja sen sienet tuhansin säihkyvin valokuitusäikein. Oodin eteen nousee ruotsalaisen Arvika Ljus! -valotaidefestivaalin taiteellisena johtajana toimivan Lin de Molin Nordic Sculpture -teos, jossa läpikuultava puunrunko lepää halkopinon päällä ja sykkii valoa hengityksen rytmissä.

Valotaide ilahduttaa nyt myös festivaalin jälkeen

Jatkossa valotaide on osa kaupunkikuvaa ympäri vuoden, kun Lux Helsinki tuo pysyvämpää taidetta Helsinkiin. Hietalahdentorille sijoittuva ranskalaisen Sébastien Lefèvren teos Soleil Nuit jää ilahduttamaan kaupunkilaisia festivaalin päätyttyä. Aurinkoa ja yötä symboloivan teoksen tuhannet pienet värilliset peilit muodostavat säihkyviä heijastuksia tuulen ja valon voimasta.

Kaikkiin Lux Helsingin teoksiin ja taiteilijoihin sekä festivaaliohjelmaan voi tutustua festivaalin  verkkosivuilla.

Lux Helsinki on esteetön ja maksuton koko perheen tapahtuma, joka toteutuu 6.–11.1.2026 klo 17–22 ja 8.–9.1. klo 7–9. Festivaalin järjestää ja tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö. Lux Helsingin taiteellisena johtajana toimii Juha Rouhikoski, ja kuraattoritiimiin kuuluvat Jyrki Sinisalo, Mia Kivinen, Elisa Hillgen ja Katja Muttilainen.

Lux Helsingin 2026 pääyhteistyökumppaneita ovat Helsinki Shipyard, Iittala, Hietalahden kauppahalli, Citycenter, Pågå ja Bauer Media Outdoor. Yhteistyökumppaneita ovat Kamppi Helsinki, Musiikkitalo, Kanneltalo, Annantalo, Ranskan Instituutti ja Espan lava.

