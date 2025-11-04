Uusi Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintövalmiuden ohjelma
Hanaholmen on Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta päättänyt käynnistää uuden Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintövalmiuden ohjelman. Hanaholmen Heritage - The Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -ohjelma kokoaa yhteen asiantuntijoita useista maista ja koostuu koulutusosiosta ja korkean tason foorumista, jotka molemmat järjestetään toukokuussa 2026.
Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on ajankohtaistanut tarpeen suojella ja säilyttää yhteistä kulttuuriperintöämme. Ukrainan puolustustaistelu on myös osoittanut kulttuurin merkityksen maan yhteenkuuluvuuden ja kriisinsietokyvyn kannalta.
"Puolustusvalmiuteemme tulee sisältyä toimiva kulttuuriperintövalmius. Konfliktissa maan kulttuuriperintöä voidaan vahingoittaa tietoisesti ja suoraan siksi, että halutaan heikentää vastustajaa psyykkisesti tai välillisesti sodan väkivaltaisen logiikan takia. Uuden ohjelman avulla haluamme koota yhteen Pohjoismaiden ja Baltian parhaita asiantuntijoita vaihtamaan ajatuksia ja ideoita ja oppimaan toinen toisiltamme. Tavoitteena on saavuttaa vahvempi kriisivalmius kulttuurin alalla", sanoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.
Uuden Hanaholmen Heritage – The Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -kulttuuriperintöohjelman inspiraationa on ollut ruotsalais-suomalainen Hanaholmen-aloite. Sen koulutusohjelma on vuodesta 2021 lähtien tuonut yhteen suomalaisia ja ruotsalaisia kriisivalmiuden asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta oppimaan toisiltaan ja vahvistamaan Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä siviilikriiseihin varautumisessa ja niiden aikana.
"Kulttuuriperintöohjelman rakenne noudattaa samaa logiikkaa kuin Hanaholmen-aloite. Siihen tulee sisältymään koulutusosa, jossa on mukana johtavia asiantuntijoita, sekä korkean tason foorumi, jossa käsitellään koulutusohjelman toteutuksen aikana syntyneitä havaintoja ja suosituksia. Hyödynnämme myös eri kriisialueiden kokemuksia ja teemme yhteistyötä Unescon kanssa hyödyntääksemme heidän vankkaa osaamistaan ja kokemustaan kulttuuriperintöalalla", Kronman kertoo.
Ohjelman rahoittaa Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto ja sen toteuttaa Hanaholmen. Koulutus järjestetään 11.–13.5.2026 ja korkean tason foorumi 28.5.2026.
"Jokainen maa ja itsehallintoalue Pohjoismaissa ja Baltiassa saa nimetä koulutusohjelmaan kaksi edustajaa ja yhden varahenkilön", Kronman sanoo.
Kulttuuriperintöohjelman neuvottelukuntaan kuuluu 11 henkilöä, muun muassa Ruotsin Riksantikvarieämbetetin museo-osaston vt. yliantikvaari ja johtaja Eric Fugeläng, Liettuan kulttuuriministeriön neuvonantaja Vaiva Lankeliené, Viron puolustustutkimuslaitoksen ICDS:n johtaja Kristi Raik, Suomen museoviraston osastopäällikkö Ulla Salmela, Färsaarten kansallismuseon johtaja Herleif Hammer, Palle Maurice Jepsen, yksikönpäällikkö, Slots- og kulturstyrelsen, Tanska, Hanaholmenin tj. Gunvor Kronman, Ahvenanmaan Kulturbyrån johtaja Viveka Löndahl, Pohjoismaiden ministerineuvoston projektipäällikkö Linus Owman sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Gitte Wille.
Lisätietoja antaa Hanasaaren projektipäällikkö Mikael Hiltunen: mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 620 60 06
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Sverige och Finland samlas till krisberedskapsforum på Hanaholmen4.11.2025 08:30:00 EET | Pressmeddelande
Hanaholmen-initiativets högnivåforum välkomnar Finlands inrikesminister Mari Rantanen, Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och ett stort antal övriga finska och svenska ledare och krisberedskapsexperter till Hanaholmen den 11 november 2025.
Ruotsi ja Suomi kohtaavat Hanaholmenin kriisivalmiusfoorumissa4.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Hanaholmen-aloitteen korkean tason foorumi toivottaa Suomen sisäministerin Mari Rantasen, Ruotsin siviilivalmiusministerin Carl-Oskar Bohlinin ja suuren määrän muita suomalaisia ja ruotsalaisia johtajia ja kriisivalmiusasiantuntijoita tervetulleiksi Hanaholmeniin 11. marraskuuta 2025.
Paraidrott – hur inkludera alla i idrottens värld?30.10.2025 08:49:15 EET | Pressmeddelande
Den 4 december 2025 ordnas på Hanaholmen ett seminarium om idrott för personer med funktionsnedsättning och/eller sjukdom. Hur kan vi bli bättre på att inkludera alla i idrottens fascinerande värld? Bland de många inspirerande talarna märks den svenska paraidrottaren och äventyraren Aron Anderson.
Paraurheilu – miten saada kaikki osallisiksi urheilun maailmaan?30.10.2025 08:49:15 EET | Tiedote
Hanaholmenissa 4.12.2025 järjestettävässä seminaarissa käsitellään toimintarajoitteisten ja/tai pitkäaikaissairaiden henkilöiden urheilua. Miten voimme edistää sitä, että jokaisella on mahdollisuus olla osallisena urheilun kiehtovassa maailmassa? Monien inspiroivien puhujien joukossa on ruotsalainen paraurheilija ja seikkailija Aron Anderson.
Svenska nu sprider snällhet och svensk kultur i Finland i samarbete med 80-årsjubilerande Pippi och Friends27.10.2025 08:13:35 EET | Pressmeddelande
Under 2025 firas två jubileer – Pippi Långstrumps 80-årsdag och barnrättsorganisationen Friends Snällkalenders 10-årsjubileum. I samband med detta genomför Astrid Lindgren Aktiebolag och Friends en gemensam kampanj som uppmuntrar till snällhet, med Pippi som symbol för mod, fantasi och omtanke.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme