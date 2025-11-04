Uusi Pohjoismaiden ja Baltian kulttuuriperintövalmiuden ohjelma

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on ajankohtaistanut tarpeen suojella ja säilyttää yhteistä kulttuuriperintöämme. Ukrainan puolustustaistelu on myös osoittanut kulttuurin merkityksen maan yhteenkuuluvuuden ja kriisinsietokyvyn kannalta.

"Puolustusvalmiuteemme tulee sisältyä toimiva kulttuuriperintövalmius. Konfliktissa maan kulttuuriperintöä voidaan vahingoittaa tietoisesti ja suoraan siksi, että halutaan heikentää vastustajaa psyykkisesti tai välillisesti sodan väkivaltaisen logiikan takia. Uuden ohjelman avulla haluamme koota yhteen Pohjoismaiden ja Baltian parhaita asiantuntijoita vaihtamaan ajatuksia ja ideoita ja oppimaan toinen toisiltamme. Tavoitteena on saavuttaa vahvempi kriisivalmius kulttuurin alalla", sanoo Hanaholmenin toimitusjohtaja Gunvor Kronman.

Uuden Hanaholmen Heritage – The Nordic-Baltic Cooperation for Cultural Heritage and Preparedness -kulttuuriperintöohjelman inspiraationa on ollut ruotsalais-suomalainen Hanaholmen-aloite. Sen koulutusohjelma on vuodesta 2021 lähtien tuonut yhteen suomalaisia ja ruotsalaisia kriisivalmiuden asiantuntijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta oppimaan toisiltaan ja vahvistamaan Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä siviilikriiseihin varautumisessa ja niiden aikana.

"Kulttuuriperintöohjelman rakenne noudattaa samaa logiikkaa kuin Hanaholmen-aloite. Siihen tulee sisältymään koulutusosa, jossa on mukana johtavia asiantuntijoita, sekä korkean tason foorumi, jossa käsitellään koulutusohjelman toteutuksen aikana syntyneitä havaintoja ja suosituksia. Hyödynnämme myös eri kriisialueiden kokemuksia ja teemme yhteistyötä Unescon kanssa hyödyntääksemme heidän vankkaa osaamistaan ja kokemustaan kulttuuriperintöalalla", Kronman kertoo.

Ohjelman rahoittaa Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto ja sen toteuttaa Hanaholmen. Koulutus järjestetään 11.–13.5.2026 ja korkean tason foorumi 28.5.2026.

"Jokainen maa ja itsehallintoalue Pohjoismaissa ja Baltiassa saa nimetä koulutusohjelmaan kaksi edustajaa ja yhden varahenkilön", Kronman sanoo.

Kulttuuriperintöohjelman neuvottelukuntaan kuuluu 11 henkilöä, muun muassa Ruotsin Riksantikvarieämbetetin museo-osaston vt. yliantikvaari ja johtaja Eric Fugeläng, Liettuan kulttuuriministeriön neuvonantaja Vaiva Lankeliené, Viron puolustustutkimuslaitoksen ICDS:n johtaja Kristi Raik, Suomen museoviraston osastopäällikkö Ulla Salmela, Färsaarten kansallismuseon johtaja Herleif Hammer, Palle Maurice Jepsen, yksikönpäällikkö, Slots- og kulturstyrelsen, Tanska, Hanaholmenin tj. Gunvor Kronman, Ahvenanmaan Kulturbyrån johtaja Viveka Löndahl, Pohjoismaiden ministerineuvoston projektipäällikkö Linus Owman sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Gitte Wille.

Lisätietoja antaa Hanasaaren projektipäällikkö Mikael Hiltunen: mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi, puh. +358 40 620 60 06