Suomen liikkuvin kunta 2025-kilpailun finalisteiksi Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo

Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo on valittu vuoden 2025 Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin 25.11.2025.

Vuoden 2025 teema on “Energiaa luonnosta”, ja kilpailussa etsittiin kuntia, joissa luonto toimii matalan kynnyksen liikuntapaikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. Hakemuksissa painottuivat esteettömyys, yhteisöllisyys, kestävä kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen.

”Luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja terveyden vahvistamiseen. Finalistien toiminnassa nousivat esiin luontoliikunnan pitkäjänteinen kehittäminen, koko kunnan sitoutuminen sekä innostavat ideat, joiden avulla liikkuminen on kaikkien kuntalaisten ulottuvilla”, kertoo Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.

Kilpailuun osallistui yhteensä 34 kuntaa 14 maakunnasta, ja esiraati sekä Urheilugaalan palkintolautakunta valitsi finalistit kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa strateginen sitoutuminen liikkumisen edistämiseen, osallistaminen, yhteistyö, luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana sekä toiminnan vaikuttavuus.

Suomen liikkuvin kunta -finalistit 2025

Kokkola – esteettömiä elämyksiä luonnon ja liikunnan äärellä

Kokkolan kaupunki näyttää suuntaa koko Suomelle esteettömien ja vaativien esteettömien luontopolkujen rakentamisessa. Lisäksi tiedotusta reiteistä on parannettu ja opasteita lisätty. Luontoa hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja sen tarjoamat elämykset halutaan taata yhdenvertaisesti kaikille.

Kaupungin strateginen sitoutuminen näkyy muun muassa luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä, joka ohjaa suunnitelmallista kehittämistä. Lasten ja nuorten osallisuus on vahvaa: he ovat mukana suunnittelemassa puistoja, opasteita ja tapahtumia. Kulttuuripyöräilyreitit yhdistävät liikunnan ja paikallishistorian ainutlaatuisella tavalla. Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa tuo uusia harrastusmahdollisuuksia ja kehittää sekä ylläpitää reitistöjä. Tapahtumat kutsuvat kaikenikäiset ulkoilemaan!

Pelkosenniemi: Täällä ei ole ketään – eli tilaa on!

Pelkosenniemi näyttää, että pienikin kunta voi olla kokoaan suurempi, kun yhteistyö, luonto ja yhteisöllisyys yhdistyvät. Luonto ei ole vain maisema: se on liikuntapaikka, hyvinvoinnin lähde ja osa kunnan identiteettiä. Laajat retkeily- ja luontokohteet, kuten Pyhä-Luoston kansallispuisto, tarjoavat huippuluokan puitteet liikkumiseen ympäri vuoden. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä lähikuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa reittien kehittämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Lasten harrastamista tuetaan muun muassa Harrastamisen Suomen mallilla, maksuttomalla lasketteluopetuksella ja harrastusrahalla. Uudet kuntalaiset toivotetaan tervetulleiksi hissilipulla tai kalastusluvalla.

Metsästysseurat kokoavat eri-ikäiset luonnon äärelle, sillä liikkuminen on Pelkosenniemellä elämäntapa. Tempaukset, lajikokeilut ja yhteiset tapahtumat tuovat liikunnan lähelle kaikkia. Pelkosenniemi kehittää rakenteitaan rohkeasti hankkeiden avulla.

Sotkamo – luonnetta luonnostaan

Sotkamossa luonto ja liikunta ovat koko kunnan toiminnan ytimessä: ne kulkevat mukana strategiasta arjen tekoihin. Kunnan eri sektorit tekevät tiivistä yhteistyötä luontoliikunnan edistämiseksi. Paikallisessa opetussuunnitelmassa luonto mainitaan huikeat 555 kertaa. Luonto nähdään arjen liikuttajana, elinvoiman lähteenä ja hyvinvoinnin tukipilarina jokaiselle kuntalaiselle.

Esteettömyyteen on panostettu: Syntiniemen esteetön luontovirkistysalue ja Eskonsaaren esteetön retkeilysaari sekä alueen muut luontokohteet ja taukopaikat kutsuvat ulkoilemaan turvallisesti ja saavutettavasti. Sotkamo tarjoaa monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden, olitpa huippu-urheilija tai satunnainen ulkoilija. Kestävyysajattelu ohjaa ulkoilupalveluiden kehittämistä. Kulttuuri yhdistyy liikuntaan tapahtumissa kuten runoluontopolulla ja Reflector Sotkamo -valotaidefestivaalilla.

Laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa, että Sotkamossa luonnossa liikkuminen on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa.

Voittaja julkistetaan Urheilugaalassa

Suomen liikkuvimman kunnan valitsee Urheilugaalan suuri raati, ja voittaja julkistetaan 15.1.2026 Urheilugaalassa.

Lisätietoa kilpailusta

Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka edistävät kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.

Vuoden 2025 kilpailun teemana oli “Energiaa luonnosta”.

Kunnat arvioitiin kokoluokittain, ja esiraadin muodostivat opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Liikuntatieteellisen seuran sekä Kuntaliiton edustajat.

Kaikkiaan lähes 60 prosenttia Suomen kunnista on osallistunut kilpailuun sen historian aikana.

Kuntien liikuttavat käytännöt ja verkostot –selvityksessä tarkastellaan kuntien liikuntatoimien liikettä lisääviä hyviä sekä vakiintuneita käytäntöjä, strategista sitoutumista sekä yhteistyötahoja käyttäen aineistona Suomen liikkuvin kunta -kilpailun vastauksia vuosilta 2017-2024.

Lisätietoja

Elsa Mantere

Liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija, Kuntaliitto

p. 050 565 0306

Elsa.Mantere@kuntaliitto.fi