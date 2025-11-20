Suomen liikkuvin kunta 2025-kilpailun finalisteiksi Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo
Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo on valittu vuoden 2025 Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin 25.11.2025 Liikunnan ja urheilun päivässä ja voittaja selviää 15.1.2026 Urheilugaalassa.
Suomen liikkuvin kunta -kilpailun teemana on tänä vuonna “Energiaa luonnosta”, ja kilpailussa etsittiin kuntia, joissa luonto toimii matalan kynnyksen liikuntapaikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. Hakemuksissa painottuivat esteettömyys, yhteisöllisyys, kestävä kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen.
Tutustu finalistikuntien vahvuuksiin!
Kokkola, Pelkosenniemi ja Sotkamo on valittu vuoden 2025 Suomen liikkuvin kunta -kilpailun finalisteiksi. Finalistit julkistettiin 25.11.2025.
Vuoden 2025 teema on “Energiaa luonnosta”, ja kilpailussa etsittiin kuntia, joissa luonto toimii matalan kynnyksen liikuntapaikkana ja hyvinvoinnin lähteenä. Hakemuksissa painottuivat esteettömyys, yhteisöllisyys, kestävä kehittäminen ja kuntalaisten osallistaminen.
”Luonto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja terveyden vahvistamiseen. Finalistien toiminnassa nousivat esiin luontoliikunnan pitkäjänteinen kehittäminen, koko kunnan sitoutuminen sekä innostavat ideat, joiden avulla liikkuminen on kaikkien kuntalaisten ulottuvilla”, kertoo Kuntaliiton liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija Elsa Mantere.
Kilpailuun osallistui yhteensä 34 kuntaa 14 maakunnasta, ja esiraati sekä Urheilugaalan palkintolautakunta valitsi finalistit kokonaisarvioinnin perusteella. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa strateginen sitoutuminen liikkumisen edistämiseen, osallistaminen, yhteistyö, luonnon hyödyntäminen liikuntapaikkana sekä toiminnan vaikuttavuus.
Suomen liikkuvin kunta -finalistit 2025
Kokkola – esteettömiä elämyksiä luonnon ja liikunnan äärellä
Kokkolan kaupunki näyttää suuntaa koko Suomelle esteettömien ja vaativien esteettömien luontopolkujen rakentamisessa. Lisäksi tiedotusta reiteistä on parannettu ja opasteita lisätty. Luontoa hyödynnetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ja sen tarjoamat elämykset halutaan taata yhdenvertaisesti kaikille.
Kaupungin strateginen sitoutuminen näkyy muun muassa luontoliikunta- ja retkeilyreittiselvityksessä, joka ohjaa suunnitelmallista kehittämistä. Lasten ja nuorten osallisuus on vahvaa: he ovat mukana suunnittelemassa puistoja, opasteita ja tapahtumia. Kulttuuripyöräilyreitit yhdistävät liikunnan ja paikallishistorian ainutlaatuisella tavalla. Yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa tuo uusia harrastusmahdollisuuksia ja kehittää sekä ylläpitää reitistöjä. Tapahtumat kutsuvat kaikenikäiset ulkoilemaan!
Pelkosenniemi: Täällä ei ole ketään – eli tilaa on!
Pelkosenniemi näyttää, että pienikin kunta voi olla kokoaan suurempi, kun yhteistyö, luonto ja yhteisöllisyys yhdistyvät. Luonto ei ole vain maisema: se on liikuntapaikka, hyvinvoinnin lähde ja osa kunnan identiteettiä. Laajat retkeily- ja luontokohteet, kuten Pyhä-Luoston kansallispuisto, tarjoavat huippuluokan puitteet liikkumiseen ympäri vuoden. Kunta tekee tiivistä yhteistyötä lähikuntien ja paikallisten toimijoiden kanssa reittien kehittämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Lasten harrastamista tuetaan muun muassa Harrastamisen Suomen mallilla, maksuttomalla lasketteluopetuksella ja harrastusrahalla. Uudet kuntalaiset toivotetaan tervetulleiksi hissilipulla tai kalastusluvalla.
Metsästysseurat kokoavat eri-ikäiset luonnon äärelle, sillä liikkuminen on Pelkosenniemellä elämäntapa. Tempaukset, lajikokeilut ja yhteiset tapahtumat tuovat liikunnan lähelle kaikkia. Pelkosenniemi kehittää rakenteitaan rohkeasti hankkeiden avulla.
Sotkamo – luonnetta luonnostaan
Sotkamossa luonto ja liikunta ovat koko kunnan toiminnan ytimessä: ne kulkevat mukana strategiasta arjen tekoihin. Kunnan eri sektorit tekevät tiivistä yhteistyötä luontoliikunnan edistämiseksi. Paikallisessa opetussuunnitelmassa luonto mainitaan huikeat 555 kertaa. Luonto nähdään arjen liikuttajana, elinvoiman lähteenä ja hyvinvoinnin tukipilarina jokaiselle kuntalaiselle.
Esteettömyyteen on panostettu: Syntiniemen esteetön luontovirkistysalue ja Eskonsaaren esteetön retkeilysaari sekä alueen muut luontokohteet ja taukopaikat kutsuvat ulkoilemaan turvallisesti ja saavutettavasti. Sotkamo tarjoaa monipuoliset ulkoilumahdollisuudet ympäri vuoden, olitpa huippu-urheilija tai satunnainen ulkoilija. Kestävyysajattelu ohjaa ulkoilupalveluiden kehittämistä. Kulttuuri yhdistyy liikuntaan tapahtumissa kuten runoluontopolulla ja Reflector Sotkamo -valotaidefestivaalilla.
Laaja yhteistyö eri toimijoiden kanssa takaa, että Sotkamossa luonnossa liikkuminen on mahdollista nyt ja tulevaisuudessa.
Voittaja julkistetaan Urheilugaalassa
Suomen liikkuvimman kunnan valitsee Urheilugaalan suuri raati, ja voittaja julkistetaan 15.1.2026 Urheilugaalassa.
Lisätietoa kilpailusta
Suomen liikkuvin kunta -kilpailu järjestettiin nyt kahdeksatta kertaa yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tavoitteena on nostaa esille kuntia, jotka edistävät kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti.
Vuoden 2025 kilpailun teemana oli “Energiaa luonnosta”.
Kunnat arvioitiin kokoluokittain, ja esiraadin muodostivat opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Liikuntatieteellisen seuran sekä Kuntaliiton edustajat.
Kaikkiaan lähes 60 prosenttia Suomen kunnista on osallistunut kilpailuun sen historian aikana.
Kuntien liikuttavat käytännöt ja verkostot –selvityksessä tarkastellaan kuntien liikuntatoimien liikettä lisääviä hyviä sekä vakiintuneita käytäntöjä, strategista sitoutumista sekä yhteistyötahoja käyttäen aineistona Suomen liikkuvin kunta -kilpailun vastauksia vuosilta 2017-2024.
Lisätietoja
Elsa Mantere
Liikunnan ja nuorisoasioiden erityisasiantuntija, Kuntaliitto
p. 050 565 0306
Elsa.Mantere@kuntaliitto.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija Ruohoviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 340 3541maija.ruoho@kuntaliitto.fi
Kuvat
Linkit
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Saija Niemelä-Pentti, direktör för Rovaniemi utbildningssamkommun, blir ordförande för Kommunförbundets nätverk för yrkesutbildning20.11.2025 14:00:00 EET | Pressmeddelande
Yrkesutbildningen är nu viktigare än någonsin. Finland behöver experter både för att lösa arbetsmarknadens matchningsproblem och för att höja utbildningsnivån. Nästan hälften av dem som inleder yrkeshögskolestudier kommer från yrkesutbildningen. Därför är det viktigt att stärka studiestigarna, konstaterar Arenans nya ordförande Saija Niemelä-Pentti. Arenan för yrkesutbildning är Kommunförbundets nätverk för sakkunniga inom yrkesutbildningen. Under ledning av sin ordförande deltar nätverket i den nationella utbildningspolitiska diskussionen och lyfter fram synpunkter från kommunalt anknutna yrkesutbildningsanordnare inom en bred skala yrkesutbildningar.
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon20.11.2025 14:00:00 EET | Tiedote
”Ammatillisen koulutuksen merkitys on nyt suurempi kuin koskaan. Suomi tarvitsee osaajia niin työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi kuin koulutustason nostamiseksi. Lähes puolet ammattikorkeakouluopintonsa aloittavista tulee ammatillisesta koulutuksesta, joten väylien vahvistaminen on tärkeää”, toteaa Areenan tuore puheenjohtaja Saija Niemelä-Pentti Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUsta. Myös väestökehitys haastaa järjestäjiä monella tapaa. Oppivelvollisuusikäisten määrä vähenee, mutta samanaikaisesti opiskelijoiden tuen tarve kasvaa. Kaikkiin tuen tarpeisiin ei voida vastata pelkällä koulutuksella. ”Tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kuntaliiton ja Areena-verkoston esittämä kuntouttavan opetuksen malli on yksi lupaava suunta. Siinä yhdistetään hyvinvointialueiden palvelut, työpajatoiminnan sisältöjä ja ammatillisen koulutuksen vahvuudet”, Niemelä-Pentti sanoo.
Kuntaveroprosentti nousee ensi vuonna 560 000 suomalaisella - korotukset keskittyvät samoihin kuntiin hyvinvointialueuudistuksen jälkeen18.11.2025 12:20:49 EET | Tiedote
Kunnat ovat päättäneet tulo- ja kiinteistöveroprosenteistaan seuraavalle vuodelle. Koko Suomessa tuloveroprosenttia nostaa 38 kuntaa ja laskee 5 kuntaa. Tuloveroprosenttiaan korottavissa kunnissa asuu noin 560 000 suomalaista, mikä on selvästi pienempi määrä kuin tavallisesti. Tuloveroprosentti säilyy ennallaan 265 kunnassa.
Invandringens fördelar små för regionstädernas befolkningsutveckling: attraktionskraften behöver stärkas7.11.2025 11:03:08 EET | Pressmeddelande
Befolkningsutvecklingen i regionstäderna gagnas av invandring, men en betydande del av inflyttningsöverskottet från utlandet förloras vid fortsatt migration inom landet. Detta framgår av en utredning beställd av Kommunförbundet, som granskade invandringen till regionstäder och den interna migrationen bland personer med främmande språk som modersmål under åren 2010–2024.
Maahanmuuton hyödyt seutukaupunkien väestökehitykselle jäävät vähäisiksi: veto- ja pitovoimaa vahvistettava7.11.2025 10:53:30 EET | Tiedote
Seutukaupunkien väestökehitys hyötyy maahanmuutosta, mutta huomattava osa ulkomailta saadusta muuttovoitosta menetetään jatkomuutoissa Suomen sisällä. Tämä selviää Kuntaliiton tilaamasta selvityksestä, joka tarkasteli seutukaupunkien maahanmuuttoa ja vieraskielisten maan sisäistä muuttoa vuosina 2010–2024.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme