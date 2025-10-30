Liput viedään käsistä: maailman tunnetuin miesstrippari palaa Suomeen
Yli 10 miljoonaa ihmistä seuraa tosielämän Magic Mikea, Will Parfittia, sosiaalisessa mediassa. Keväällä 2025 hän ja Magic Men -viihderyhmä esiintyivät Suomessa ensimmäistä kertaa ja liput menivät ennätyksellisen nopeasti. Nyt suosittu show palaa Suomeen, aloittaen Euroopan kiertueen.
Australialainen Magic Men -kokoonpano on myynyt yli miljoona lippua maailmanlaajuisesti ja noussut yhdeksi kysytyimmistä ladies’ night -tuotannoista koko maailmassa. Heidän esityksensä yhdistää energisen koreografian, akrobatian, tuliesitykset ja Magic Men -universumista inspiroituneet lavapersoonat – unohtamatta esiintyjäkaartia, joka valloittaa loppuunmyytyjä areenoita lähes jokaisella mantereella.
Kun Magic Men saapui Suomeen keväällä 2025, Tampere Talo myytiin loppuun ensimmäisen kahden viikon aikana, tehden siitä yhden heidän nopeimmin loppuunmyydyn tapahtuman viime vuosilta. Ennätyksiä rikkoneen Pohjoismaiden kiertueen jälkeen tulevalta Euroopan kiertueelta odotetaan samaa räjähdysmäistä nousua.
”Magic Men -esitykset tarjoavat korkeatasoisen tuotannon ja mukaansatempaavaa energiaa, joita ihmiset eivät osaa odottaa. Konsepti on moderni, inklusiivinen ja suunniteltu tämän päivän yleisöille”, kertoo Gustav Nielsen, Euroopan kiertueesta vastaava WB Concerts -tapahtumajärjestäjä.
”Esitykset ovat uskomattoman interaktiivisia. Naiset, miehet, nuoret, vanhemmat – kaikki tulevat osaksi kokemusta. Ja kyllä, on aina mahdollista, että päädyt itse lavalle”, hän lisää.
Channing Tatumin näköinen miesstrippari nousi viraalihitiksi
Yksi suurimmista syistä Magic Men -ryhmän maailmanlaajuiseen vetovoimaan on brittiläinen Will Parfitt. Hänen uransa alkoi sattumalta hänen ollessaan reppureissulla Australiassa, kun australialaisen yökerhon promoottori luuli häntä Hollywood-tähti Channing Tatumiksi.
Sittemmin Parfittista on tullut sosiaalisen median ilmiö:
-
Yli 10 miljoonaa seuraajaa TikTokissa ja Instagramissa
-
Yli 1,3 miljardia katselukertaa eri kanavissa
-
Useita viraalivideoita, jotka korostavat hänen hämmästyttävää yhdennäköisyyttään Tatumin kanssa.
”Will Parfitt on lähimpänä oikeaa Magic Mikea mitä maailmasta löytyy. Hänen seuraajakuntansa on valtava ja hän menee jatkuvasti viraaliksi. Parfitt on kiistatta tämän hetken tunnetuin miesstrippari”, sanoo Nielsen.
Suomen lisäksi Magic Men esiintyy Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Tsekissä, Alankomaissa ja Belgiassa.
Liput on juuri julkistettu ja ne on mahdollista hankkia linkin kautta.
Suomen keikkakalenteri:
- 23. huhtikuuta – Seinäjoki, Seinäjoki Areena
- 24. huhtikuuta – Helsinki, Veikkaus Areena
- 25. huhtikuuta – Turku, Gatorade Center
- 26. huhtikuuta – Lahti, Sibeliustalo
Lisätietoa Magic Menistä:
- Magic Men on australialainen viihderyhmä, joka on myynyt yli miljoona lippua maailmanlaajuisesti.
- Magic Men saapuu Suomeen ensi vuoden huhtikuussa ja esiintyy Espoossa, Tampereella ja Turussa.
-
Magic Menin Will Parfitt on sosiaalisen median sensaatio, joka muistuttaa hämmästyttävästi Channing Tatumia. Katso hänen TikTok-tilinsä täältä ja Instagram-tilinsä täältä.
