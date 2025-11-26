Väitös: Yhteisöohjautuvuus mahdollistaa tiimin joustavan toiminnan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Keronen)
Yhteisöohjautuvuudella voidaan tukea työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia sekä organisaation tavoitteita kestävällä tavalla. Tämä edellyttää yksilöiden aloitteellisuutta ja aktiivisuutta sekä yhteisöllisiä työn tekemisen tapoja. Jyväskylän yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa avataan, miten yhteisöohjautuvuus rakentuu työntekijöiden välillä ja miten yhteisöohjautuvuutta tuetaan työssä tapahtuvissa oppimistilanteissa lähijohtamisen keinoin.
KM Sara Keronen tutki väitöskirjassaan yhteisöohjautuvuutta ja sen tukemista työssä tapahtuvissa oppimistilanteissa.
Kerosen tutkimus osoittaa, että yhteisöohjautuvuudessa on kyse tiimin autonomiasta, vapaudesta ja vastuusta määritellä joustavasti sen toimintatavat erilaisiin työ- ja oppimistilanteeseen sopivaksi. Se perustuu työntekijöiden aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen, osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiseen sekä toisten tukemiseen ja yhteistyöhön.
Tiimin avoin vuorovaikutus on yhteisöohjautuvuuden perusta
Yhteisöohjautuvuus edellyttää avointa, kannustavaa ja rakentavaa vuorovaikutusta, jonka myötä tiimi voi toimia yhteistyössä. Yhteisöohjautuvuudessa työtiimin jäsenet sitoutuvat ja motivoituvat toimimaan osana laajempaa kokonaisuutta.
”Yhteisöohjautuvuuden rakentumisessa on kyse arkisista ja pienistä vuorovaikutuksen tavoista, kuten palautteen ja ohjeiden antamisesta, erilaisten vaihtoehtojen pohtimisesta sekä toisen näkökulmien huomioimisesta. Yhteisöohjautuvuuteen ja sen rakentumiseen työyhteisössä voi jokainen itse vaikuttaa arjessa omalla toiminnallaan”, Keronen pohtii.
Vaikka yhteisöohjautuva tiimi asettaa yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita, analysoi mahdollisia ongelmia, tekee suunnitelmia ja arvioi toimintaa ryhmän sisältä käsin, se ei viittaa täydelliseen vapauteen tai itsenäiseen toimintaan. Esihenkilön tehtävänä on mahdollistaa arjessa yhteisöllisiä oppimistilanteita työntekijöiden välille, missä osaamista ja asiantuntijuutta voidaan jakaa.
”Esihenkilöillä on myös keskeinen rooli varmistaa, että yhteisöohjautuvasti työskentelevien tiimien toiminta on linjassa organisaation laajempien tavoitteiden ja strategian kanssa”, Keronen selventää.
Yhteisöohjautuvuus keskeisenä edellytyksenä työn tekemiselle ja oppimiselle
Yhteisöohjautuvuudella voidaan vastata työelämän haasteisin ja muutoksiin, koska työntekijät voivat joustavasti sopeuttaa toimintaansa ryhmän sisällä. Organisaatioissa tulisi kuitenkin pohtia, mitä yhteisöohjautuvuudella tavoitellaan ja mitkä ovat sen reunaehdot.
”Yhteisöohjautuvuuden ei voida olettaa syntyvän itsestään. Se edellyttää työntekijöiden kokemusta autonomiasta, kyvykkyydestä sekä yhteenkuuluvuudesta yhteisten päämäärien edistämiseen sekä organisaatiolta riittäviä resursseja ja ohjauksellista tukea”, Keronen summaa.
Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 56 työntekijää ja esihenkilöä, jotka työskentelivät sairaalaorganisaatiossa ja teknologia-alan organisaatiossa. Lisäksi esihenkilöiltä kerättiin 180 minuutin ryhmäkeskusteluaineisto ja 29 päiväkirjatekstiä.
Väitöskirjatutkimusta on rahoittanut Työsuojelurahasto ja Suomen kulttuurirahasto.
Väitöstilaisuus
KM, Sara Kerosen väitöskirja Toward Collective Self-Determination in Workplace Learning – A Qualitative Study Based on a Central Hospital and a Technology Organization tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 5.12.2025 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopistossa, Seminarium-rakennuksessa (Vanha Juhlasali S212). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Vastaväittäjänä toimii yliopettaja, KTT, dosentti Tiina Brandt (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu) ja kustoksena professori Kaija Collin (Jyväskylän yliopisto).
Väitöstilaisuutta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://r.jyu.fi/dissertation-keronen-051225
Väitöskirja on luettavissa osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-1112-7
Yhteyshenkilöt
Sara Keronen, väitöskirjatutkija
sara.e.keronen@jyu.fi, puh. 045 209 4280
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kiertotalous varmistaa kriittisten metallien saatavuuden – Tutkijoiden video kertoo, kuinka jätteestä syntyy seuraavan sukupolven materiaaleja26.11.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja kriittisten metallien saatavuuden turvaamiseen. Uudella videolla Jyväskylän ja Turun yliopiston asiantuntijat kertovat, miten teollisuuden jäte- ja sivuvirroista voidaan kierrättää arvokkaita metalleja hyödyntämällä innovatiivista 3D-filtteriteknologiaa sekä yhdisteitä, joita käytetään talteenotossa ja uusien materiaalien valmistuksessa.
Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailun voittajat on julkaistu25.11.2025 18:00:00 EET | Tiedote
Kirjoitan, koska haluan! -kirjoituskilpailu on päättynyt, ja voittajat on julkistettu Jyväskylän kirjamessuilla. Määräaikaan mennessä saimme aivan loistavia nuorten kirjoituksia sekä 13–16-vuotiaiden että 17–20-vuotiaiden sarjaan. Tavoitteena oli saada mielenkiintoisia kirjoitelmia teemalla “tarinoita nuorilta nuorille” ja siinä onnistuimme kirjoituskilpailun myötä mainiosti. VoiceBooks -kustantamo on tehnyt voittajateoksista äänikirjat ja ne ovat kuunneltavissa LoadMyBook-äänikirjasovelluksen kautta Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa Peda.net-ympäristössä.
Väitös: Digitaalisten palveluiden kehittäminen jatkuvana prosessina auttaa parantamaan asiakaskokemusta ja kilpailukykyä25.11.2025 15:30:00 EET | Tiedote
KTM Jenny Elo tutki väitöskirjassaan digitaalisten palveluiden kehittämistä jatkuvana prosessina. Tutkimus auttaa laajentamaan näkökulmaa sisäisten prosessien tehostamisesta kohti ulospäin suuntautuvaa, asiakas- ja arvolähtöistä digipalvelujen uudistamista. Lisäksi se tarjoaa keinoja tarkastella, tukeeko nykyinen organisoituminen jatkuvaa kehittämistä sekä keinoja tunnistaa jännitteitä, jotka vaikuttavat jatkuvuudessa onnistumiseen.
Tutkijat havaitsivat liikkujan rytmiin mukautuvien musiikkiteknologioiden lisäävän liikunnan intoa ja nautintoa25.11.2025 10:12:21 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat havainneet, että henkilökohtaiset vuorovaikutteiset musiikkijärjestelmät – eli älyteknologiat, jotka mukauttavat musiikin rytmiä ja tempoa käyttäjän liikkeiden mukaan – voivat tehdä liikunnasta nautittavampaa ja auttaa ylläpitämään aktiivisuutta pidempään.
Väitös: Sukupuolittuneet asenteet ja naisten pieni osuus teknologia-alalla heikentävät teknologian laatua ja eettisyyttä25.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Aila Kronqvist tutki väitöskirjassaan sitä, miten sukupuolittuneet asenteet ja ajattelun vinoumat voivat heikentää teknologian laatua ja eettisyyttä. Tutkimuksen tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan käyttäjätutkimukset ja palaute yksistään edistäisivät teknologian käytettävyyttä eri sukupuolien välillä. Kronqvistin mukaan teknologian suunnitteluun tarvitaan monimuotoisia tiimejä, jotka osaavat käsitellä avoimesti omia ennakkokäsityksiään.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme