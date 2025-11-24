Tulli paljasti merkittävän kokaiinierän salakuljetuksen – huumausaineiden takavarikkomäärät kasvussa
Tulli on paljastanut törkeän huumausainerikoksen, jossa Suomeen salakuljetettiin merikontissa noin 45 kiloa kokaiinia Ecuadorista. Katukaupassa erän arvoksi arvioidaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Rikos paljastui syyskuussa 2025 Helsingin Vuosaaren satamassa toteutetussa operaatiossa.
Tullin oman tiedonhankinnan perusteella tutkinnan kohteeksi nousi kaksi ulkomaan kansalaista. Henkilöt saapuivat Suomeen noin viisi päivää ennen kuin tunkeutuivat Vuosaaren satama-alueelle. Näiden päivien aikana epäillyt tutkivat satama-aluetta ja hankkivat välineistöä huumausaineiden noutamista varten.
– Syyskuisena yönä havaittiin, että epäillyt ovat rantautumassa Vuosaaren satamaan veneellä, jonka he olivat löytäneet lähistöltä. Satamasta epäillyt löysivät etsimänsä merikontin ja kokaiinin, joka oli piilotettu kontin kylmälaitetilaan. Henkilöt otettiin kiinni sataman ulkopuolella, kun he olivat poistumassa satama-alueelta, kertoo tutkinnanjohtaja Mikko Martikainen.
Tullin johtama operaatio suoritettiin yhteistyössä poliisin kanssa
Rikoksen tekeminen ja kaikki epäiltyjen sitä varten tekemät valmistelut ja hankinnat pystyttiin dokumentoimaan reaaliajassa. Operaatioon osallistui Tullin lisäksi henkilöstöä muun muassa Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksista sekä Keskusrikospoliisista. Martikainen korostaakin viranomaisten yhteistyön merkitystä operaation onnistumiseksi:
– Tullin ja poliisin yhteistyö sujui erinomaisesti ja oli lopputuloksen kannalta keskeinen tekijä.
Suomeen salakuljetettu kokaiini saatiin kokonaisuudessaan takavarikkoon eikä sitä päätynyt levitykseen. Molemmat epäillyt on vangittu ja heitä epäillään törkeästä huumausainerikoksesta. Esitutkinta on valmis ja asia on siirtynyt syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.
Kokaiinin takavarikkomäärissä huomattava kasvu - laillisia logistiikkayrityksiä käytetään hyväksi huumausaineiden salakuljetuksissa
Huumeiden ja etenkin kokaiinin takavarikkomäärät ovat kasvaneet Tullissa kuluvana vuonna. Tänä vuonna Tulli on takavarikoinut 1 946 kg huumausaineita, joista noin 78 kg on kokaiinia.
– Jo tässä vaiheessa vuotta kokaiinia on saatu takavarikkoon lähes 34 kg viime vuotta enemmän ja yli 60 kg enemmän kuin vuonna 2023, sanoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.
Kokaiinia salakuljetetaan Suomeen useilla eri tavoilla, esimerkiksi matkustajaliikenteen mukana ja pikarahtilähetyksissä.
– Tässä tapauksessa kyseessä on ollut niin sanottu rip-off-salakuljetus, joka on yleistynyt muualla Euroopassa. Rip-off-tapauksissa rikolliset pyrkivät tunkeutumaan kuljetusvälineeseen, johon huumausaine on piilotettu ja ottamaan aineen haltuunsa ennen kuin lasti päätyy varsinaiseen määränpäähänsä tai viimeistään varastolla, missä laillinen kuorma puretaan. Tarvittaessa laittomat aineet haetaan väkisin. Suomessa on ollut aiemmin joitakin tapauksia ja Tulli tekee aktiivisesti kansainvälistä viranomaisyhteistyötä tämäntyyppisen rikollisuuden ehkäisemiseksi, kertoo Sinkkonen ja jatkaa:
– Kuten tässäkin tapauksessa, rip-off-toiminnassa käytetään hyväksi laillista kaupallista liikennettä, jossa kielletty aine salakuljetetaan maahan laillisen liikenteen mukana eikä lastin tilaajalla tai kuljettajalla ole välttämättä mitään tekemistä huumausaineen kanssa.
Joissain tapauksissa muualla Euroopassa rip-off-toiminnassa on havaittu olleen mukana myös rikollisia avustavia henkilöitä, jotka työskentelevät esimerkiksi logistiikkayrityksissä tai satamassa. Rip-off-salakuljetuksissa huumausaineiden määrät ovat poikkeuksetta huomattavan suuria, rikoksen tekeminen vaatii suunnitelmallisuutta sekä toimijoita useassa maassa ja rikokset liittyvät käytännössä aina kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
