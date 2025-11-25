UpCloud ja Futurice yhteistyöhön turvatakseen datan pysymistä Euroopassa

Nyt käynnistyvä kumppanuus helpottaa organisaatioiden siirtymistä pilvialustalle, jossa data pysyy Euroopassa ja Suomen lainsäädännön alla. Tämä suojaa Yhdysvaltain lainkäyttövallalta, eli tilanteilta, joissa Yhdysvaltain viranomaiset voisivat vaatia pääsyä yhdysvaltalaisen palveluntarjoajan hallinnoimaan dataan, vaikka se sijaitsisi EU:ssa.

”Futuricen kanssa pystymme tarjoamaan ratkaisuja, jotka varmistavat myös kaikkein sensitiivisimmän datan turvallisuuden. Yhteistyö palvelee erityisesti säädeltyjä toimialoja, julkista sektoria ja kaikkia organisaatioita, joilla on selkeä tarve digitaaliselle suvereniteetille”, sanoo UpCloudin toimitusjohtaja Arno Schäfer.

Helsingissä pääkonttoriaan pitävä UpCloud tarjoaa pilvi-infrastruktuurin, jossa data käsitellään täysin EU:n tietosuojavaatimusten mukaisesti. Futurice tukee organisaatioita UpCloudin infrastruktuurin käyttöönotossa konsultoinnin, arkkitehtuurisuunnittelun ja migraatioiden avulla. Yhdessä suomalaisyritykset varmistavat, että siirtymä suvereenille pilvialustalle on hallittu, turvallinen ja kustannustehokas.

”Organisaatiot arvioivat parhaillaan pilvistrategioitaan uudelleen, koska globaaleihin pilvijätteihin liittyy niin oikeudellisia, operatiivisia kuin geopoliittisia riskejä. UpCloudin kanssa mahdollistamme eurooppalaisen vaihtoehdon, joka tuo juridista varmuutta, läpinäkyvyyttä ja vahvan teknisen perustan”, sanoo Futuricen Cloud & Partnerships -liiketoiminnasta vastaava johtaja Michael Samarin.

Kumppaneilla on yhteinen tavoite: edistää Euroopan digitaalista resilienssiä ja kilpailukykyä suvereenien ja kestävien pilviratkaisujen avulla.

UpCloud

UpCloud on riippumaton ja johtava eurooppalainen pilvipalveluntarjoaja, joka on perustettu Suomessa vuonna 2011 ja toimii globaalisti neljällä mantereella. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2024 noin 30 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 130 henkilöä. EU-suvereenina toimijana UpCloud toimii täysin eurooppalaisen lainsäädännön ja hallinnan alla ja tuottaa palvelunsa itse rakennetulla infrastruktuurillaan. Yhtiöllä on kahdeksan datakeskusta Euroopassa ja yli 10 000 asiakasta maailmanlaajuisesti. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Futurice

Futurice on Helsingissä pääkonttoriaan pitävä suomalainen teknologiakonsultointiyhtiö, joka on perustettu vuonna 2000. Yhtiö keskittyy digitaalisten tuotteiden ja palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen, ja sillä on toimipisteitä Suomessa, Saksassa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa, Puolassa ja Portugalissa.