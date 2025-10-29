Tampere Filharmonian 95-merkkivuosi huipentuu juhlakonserttiin Tuhat ja yksi yötä 28.11. Tampere-talossa
Tampere Filharmonian 95-merkkivuoden huipentaa juhlakonsertti perjantaina 28. marraskuuta 2025 klo 19 Tampere-talossa. Ylikapellimestari Matthew Halls johtaa taianomaisen illan, jossa soivat Tuhannen ja yhden yön tarinat. Solistina esiintyy sitarvirtuoosi Jasdeep Singh Degun, jonka säveltämä Arya-sitarkonsertto kuullaan Suomessa ensimmäistä kertaa. Konsertin jälkeen ilta jatkuu yhteisillä jatkoilla.
Juhlailta 28.11. alkaa jo ennen konserttia, klo 17.30 Tampere-talon Maestrossa, kun kirjailija Maritta Hirvonen esittelee juuri ilmestyneen teoksensa Ajan kuohuista yhteinen sävel – Tampere Filharmonia 1930–2025 (Stresa Kustannus, 2025).
Klo 18 Maestrossa jatketaan Teokset tutuiksi -tilaisuudella, jossa ylikapellimestari Matthew Halls ja illan solisti Jasdeep Singh Degun keskustelevat konsertin ohjelmasta orkesterin intendentti Eija Oravuon kanssa.
Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian 95-juhlakonsertti: Tuhat ja yksi yötä
Perjantaina 28. marraskuuta klo 19 Tampere-talon Isossa salissa.
Matthew Halls, kapellimestari
Jasdeep Singh Degun, sitar
Claude Debussy: Faunin iltapäivä
Jasdeep Singh Degun: Arya, konsertto sitarille ja orkesterille, Suomen ensiesitys
Nikolai Rimski-Korsakov: Šeherazade
Orkesterisoinnin mestari Nikolai Rimski-Korsakov sävelsi vuonna 1888 pääteoksensa Šeherazade. Tuhannen ja yhden yön tarinoihin perustuva sävelruno vie kuulijan satumaiselle matkalle Lähi-idän myytteihin. Vain kuusi vuotta myöhemmin Claude Debussy teki historiaa Faunin iltapäivällä, jonka utuisiin sointeihin tiivistyy uuden musiikin syntyhetki.
Palkittu brittisäveltäjä ja sitarvirtuoosi Jasdeep Singh Degun sitoo pohjoisintialaiset juurensa länsimaiseen nykymusiikkiin. Hänen sitarkonserttonsa Arya symboloi erillisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia: ventovieras sankari haastaa samanmielisten joukon kiihkeään yhteenottoon. Lopussa koittaa syvä yhteenkuuluvuuden tunne. Degunin sitarkonsertto saa Suomen ensiesityksensä Tampere Filharmonian juhlakonsertissa.
Lippuja juhlakonserttiin ja muihin Tampere Filharmonian konsertteihin voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista.
Konsertin jälkeen juhlat jatkuvat Tampere-talon toisen kerroksen aulatiloissa ja luvassa on mm. musiikkiohjelmaa. Ravintola palvelee myöhäisillan juhlijoita klo 23 asti.
Konserttijatkoille on vapaa pääsy.
Tampere Filharmonian 95-juhlavuosi 2025 – orkesterivärien säihkettä ja monitaiteellisia avauksia
Tampere Filharmonia täyttää tänä vuonna 95 vuotta. Syntymäpäiviään kaupunginorkesteri on viettänyt lempitehtävässään työn ääressä ja yleisön parissa. Viime keväänä konserteissa soivat rakastettujen klassikkoteosten lisäksi uutuudet, ensiesitykset, rock ja pelimusiikki. Orkesteri kutsui kuulijansa muistelemaan yhteistä matkaa ja suunnittelemaan unelmien vappukonserttia, jonka solistina hurmasi Waltteri Torikka.
Kevään ehdoton suurteos oli brittisäveltäjä Benjamin Brittenin War Requiem. Erityisellä innolla otettiin vastaan tamperelaissäveltäjä Minna Leinosen Kuinkas sitten kävikään? -teoksen maailman ensiesitys maaliskuussa. Muumimuseon kanssa toteutettu kokonaisuus oli osa Muumi 80 -juhlavuoden ohjelmaa. Toukokuussa Tampere Filharmonia julkaisi pitkän tauon jälkeen uuden levyn SOUTH BY NORTHEAST, joka sisältää orkesterin edesmenneen nimikkosäveltäjän Jouni Kaipaisen teoksia maailman ensilevytyksenä.
Orkesterin syyskausi alkoi näyttävästi, kun perinteinen Puistokonsertti keräsi Sorsapuistoon yli 10 000 musiikin ystävää nauttimaan sinfoniaorkesterin soitosta loppukesän lämpimässä illassa. Nightwish-yhtyeen uutuuslevy Yesterwynde sai sinfonisen maailmanensi-iltansa elokuun lopussa Tampere Filharmonian ja Tampereen Oopperan kuoron esittämänä, täyttäen Tampere-talon Ison salin kolmena iltana.
Tampere Filharmonian kuluva konserttisyksy on tarjonnut sykähdyttäviä musiikkielämyksiä, joiden yhdistävänä teemana on rakkaus eri muodoissaan. Teokset ulottuvat Johan Sebastian Bachin Jouluoratoriosta aivan uuteen musiikkiin ja ensiesityksiin. Kauden 2025/26 teemasäveltäjä on Sebastian Fagerlund.
Konserttielämysten ja musiikillisten kohtaamisten lisäksi kaupunginorkesteri on juhlavuoden aikana näyttäytynyt yleisölleen yllätyksellisilläkin tavoilla – ja näkynyt konkreettisesti myös kaupungilla, kun viime talvena Tampere Filharmonian 95-juhlabussia värittivät tamperelaisen kuvataiteilijan Emmi Kallion upeat maalaukset sekä alkusyksyllä, kun orkesterin 95 vapaalippua -kampanja levittäytyi kaupungin kulttuurikohteisiin.
Juhlavuoden kunniaksi Tampere Filharmonia otti käyttöön uuden logon ja visuaalisen ilmeen, jotka on suunnitellut Antti Porkka suunnittelutoimisto Porkka ID:stä. Ne ilmentävät orkesterin roolia ”kosken kaupungin” orkesterina ja kansainvälisenä kulttuuritoimijana, joka tekemisellään luo energiaa ja hyvinvointia lähelle ja kauas. Uusi brändi-identiteetti sekä orkesterin nimikkovaatemalliston lanseeraus tamperelaisen taidemuotibrändi Pispala Clothingin kanssa ovat olleet juhlavuoden näkyvimpien kohokohtien joukossa.
Tampere Filharmonian 95-juhlakonsertti soi Tampere-talon Isossa salissa 28. marraskuuta 2025 klo 19. Orkesteria johtaa ylikapellimestari Matthew Halls.
Tutustu 95-vuotiaan Tampere Filharmonian tarinaan ja konserttikalenteriin osoitteessa tamperefilharmonia.fi.
Eija Oravuo
Intendentti
Tampere Filharmonia
Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls.
