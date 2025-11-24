Helsingin kaupunginhallituksen päätökset
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24. marraskuuta rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajan valinnasta, asuntotuotantorahaston lainoista sekä Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta.
Kaupunginhallitus päätti ottaa rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Karoliina Rajakallion seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan jätti hakemuksensa 72 henkilöä ja tehtävään haastateltiin ensimmäisellä kierroksella 17 henkilöä.
Karoliina Rajakallio on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Rajakallio on työskennellyt aiemmin muun muassa yksikön johtajana, tutkijana, osastopäällikkönä sekä konsultointityössä.
Muita asioita
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopäällikön hakemuksen mukaisille hankkeille.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta.
Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi useita valtuutettujen jättämiä aloitteita.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Maisa Hopeakunnas
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 09 310 27 821
maisa.hopeakunnas@hel.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helenin ajankohtaiskatsausta24.11.2025 18:11:37 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 24. marraskuuta Helen Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Helsingissä pelastettu jo yli 23 000 kiloa buffetruokaa ruoka-apuun20.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingissä on kokeiltu vuosina 2024–2025 oppilaitosten lounailta ja ravintoloilta ylijääneen ruoan lahjoittamista ja jakamista sitä tarvitseville ruoka-aputoimijoiden kautta. Hävikkiterminaali Stadin safkan kautta on jaettu jo yli 23 000 kiloa tarjoiluhävikkiä ruoka-apuun.
Helsingin kaupunginhallitus päätti uudesta luonnonsuojelualueesta sekä kansainvälisen voimistelutapahtuman hakemisesta17.11.2025 19:02:44 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus kokoontui 17.11. ja päätti kokouksessaan, että Helsingin kaupunki hakee Suomen Voimisteluliitto ry:n kanssa World Gymnaestrada -voimistelutapahtumaa järjestettäväksi Helsinkiin. Kaupunginhallitus päätti myös uudesta luonnonsuojelualueesta Vuosaaren Kalkkisaareen.
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan12.11.2025 23:08:27 EET | Tiedote
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12. marraskuuta Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan. Valtuusto hyväksyi myös Oksakoskenpolun pysäköintitalon asemakaavamuutoksen Meilahdessa. Kyselytunnilla keskusteltiin opettajien hyvinvoinnista ja saatavuudesta, ilmastopolitiikan tavoitteista sekä psykiatrisen osastohoidon tilanteesta.
Pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaiset kokevat monia työllistymisen esteitä – työllisten ja työttömien kokemuksissa suuria eroja11.11.2025 12:01:57 EET | Tiedote
Puutteellinen kielitaito sekä vähäiset suhteet kantasuomalaisiin ovat pääkaupunkiseudun ulkomaalaistaustaisten yleisimmin kokemia esteitä heidän työllistymiselleen. Työllisten ja työttömien kokemukset eroavat voimakkaasti esimerkiksi siinä, kuinka usein oma terveydentila koetaan työllistymisen esteenä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme