Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24. marraskuuta rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajan valinnasta, asuntotuotantorahaston lainoista sekä Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta. 

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin.
Sakari Röyskö Helsingin kaupunki

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakentamispalveluliikelaitos Staran toimitusjohtajaksi tekniikan tohtori Karoliina Rajakallion seitsemän vuoden määräajaksi. Virkaan jätti hakemuksensa 72 henkilöä ja tehtävään haastateltiin ensimmäisellä kierroksella 17 henkilöä.

Karoliina Rajakallio on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori. Rajakallio on työskennellyt aiemmin muun muassa yksikön johtajana, tutkijana, osastopäällikkönä sekä konsultointityössä.

Muita asioita 

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainoja kaupunkiympäristön toimialan asuntotuotantopäällikön hakemuksen mukaisille hankkeille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisesta.

Kaupunginhallitus käsitteli lisäksi useita valtuutettujen jättämiä aloitteita.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.

