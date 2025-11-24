Huili-taukopaikka avataan Neste Jyväskylä Savelan liikenneasemalla 2.12.

Huili-taukopaikka avataan Neste Kemi Lapintuulen liikenneasemalle 18.11. 12.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Huili laajenee Kemiin, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kemi Lapintuuli - liikenneasemalla tiistaina 18.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Valtatie 4:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Kemiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Lapintuuli Kemi palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia vuoden jokaisena päivänä ja on auki ympäri vuorokauden. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka, iloksemme nyt myös