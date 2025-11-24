Huili-taukopaikka avataan Neste Jyväskylä Savelan liikenneasemalla 2.12.
Huili-taukopaikkakonsepti jatkaa kasvuaan, kun Neste Jyväskylä Savela -liikenneasemalla avataan uusi Huili-taukopaikka tiistaina 2.12. klo 11. Kyseessä on jo toinen Huili Jyväskylässä, ja sen myötä entistä useampi Valtatie 4:lla matkustava sekä lähialueen asukas saa nauttia rennosta tauosta Huilissa ja sen hyvästä palvelusta.
Uusi Huili tarjoaa viihtyisän ympäristön ja laadukkaat kahvilapalvelut, joissa yhdistyvät maukas valikoima ja lämmin asiakaspalvelu. Huilin valikoimasta löytyy muun muassa aamiaispuuro, monipuoliset vitriinituotteet sekä laadukkaita kahvilaherkkuja, jotka sopivat täydellisesti niin nopeaan pysähdykseen kuin rauhalliseen kahvihetkeen.
"Olemme todella iloisia, että saamme jo toisen Huilin Jyväskylään. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen.
Huili Savela Jyväskylä palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06-22, lauantaisin klo 07-21 ja sunnuntaisin klo 08–21. Huilissa valikoimaan kuuluvat aamiaispuuro sekä monipuoliset vitriinituotteet.
"On hienoa, että Huili-taukopaikat Neste-verkostossamme laajenevat myös Keski-Suomessa. Neste Jyväskylä Savela -liikenneasemalla asemalla Restelin laadukkaat kahvilapalvelut ja asemalla avautuva Neste Easy Wash –autopesupalvelu täydentävät laadukkaiden palveluidemme valikoimaa ja vastaamme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Yhdessä Restelin kanssa tarjoamme asiakkaille vaivattoman ja miellyttävän pysähdyksen", sanoo Katri Taskinen, Nesteen asemaverkostosta vastaava johtaja.
Avajaispäivänä Huili Savela Jvyäskylässä on luvassa myös erityisiä etuja: ensimmäisille asiakkaille jaetaan yhteistyökumppaneiden tuotteilla täytetyt Huili-kassit ja ensimmäisille on tarjolla ilmaiset kakkukahvit. Avajaisviikolla (2.12.-14.12.2025) lisäksi Neste Jyväskylä Savela -liikenneasemilla on polttonestealennus -5 snt/l* sekä Neste Easy Wash –autopesutarjoukset, avajaispäivänä 2.12. Paras-pesu 5 € (norm. 35 €) ja 33.12.–14.12. Loistopesu 15 € (norm. 29 €)**.
Huili Savela Jyväskylä
- Avautuu tiistaina 2.12. klo 11.00 osoitteessa Vehkakatu 2, Jyväskylä
- Aamiaispuuro ja vitriinituotteet
- KOKO3:n suunnittelema sisustus
- Myymälä
- Laadukkaat Neste Futura –polttoaineet
- Automatisoitu Neste Easy Wash -autopesupalvelu
*Alennus voimassa tankkauksista (pl. polttoöljy), kun maksat Neste-äpillä tai tunnistaudut automaatilla Plussa-kortilla. Tarjous voimassa Neste Jyväskylä Savela -liikenneasemalla 2.12.-14.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
**Tarjous voimassa Neste Jyväskylä Savela -liikenneaseman Neste Easy Wash -autopesupalvelussa, kun maksat myymälän kassalle tai automaatille. Paras-pesu -tarjous 2.12.2025 ja Loistopesu-tarjous 3.12.-14.12.2025. Ei yhdistettävissä muihin etuihin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.com/fi-fi/medialle/tilaa.
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Restel lyhyesti
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Huili-taukopaikat avataan Neste Helsinki Malmi - sekä Neste Espoo Matinkylä - liikenneasemille 28.11.24.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee pääkaupunkiseudulla, kun Neste Helsinki Malmi - ja Neste Espoo Matinkylä - liikenneasemien taukopaikat avaavat ovensa perjantaina 28.11. klo 11. Uudet taukopaikat tarjoavat rennon ja maukkaan pysähdyksen Kehä 1:llä ja Länsiväylällä matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. "Olemme todella iloisia, että saamme uusia Huileja pääkaupunkiseudulle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa", kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Helsinki Malmi palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06-22, lauantaisin klo 08-22 ja sunnuntaisin klo 09–22. Huili Espoo Matinkylän aukioloajat ovat arkisin klo 06-23, lauantaisin klo
Huili-taukopaikka avataan Neste Sipoo Sipoonlahden liikenneasemalle 25.11.19.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Sipooseen, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Sipoo Sipoonlahti - liikenneasemalla tiistaina 25.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Valtatie 7:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Sipooseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Sipoonlahti palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia asukkaita ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Sipoo Sipoonlahde
Huili-taukopaikka avataan Neste Hämeenlinna Idänpään liikenneasemalle 25.11.19.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Hämeenlinnaan, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Hämeenlinna Idänpää -liikenneasemalla tiistaina 25.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Hämeenlinnan keskustan tuntumassa Valtatie 3:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Hämeenlinnaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Idänpää palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia arkisin klo 06.30-21, lauantaisin klo 08-21 ja sunnuntaisin klo 08-18. Valikoimaan kuuluvat aamiaispuuro ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituott
Huili-taukopaikka avataan Neste Mäntsälä Tuuliruusun liikenneasemalle 25.11.19.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Mäntsälään, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Mäntsälä Tuuliruusu - liikenneasemalla tiistaina 25.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Valtatie 4:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Mäntsälään. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Tuuliruusu palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste Mäntsälä Tuuliruusun lii
Huili-taukopaikka avataan Neste Kemi Lapintuulen liikenneasemalle 18.11.12.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Kemiin, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kemi Lapintuuli - liikenneasemalla tiistaina 18.11. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Valtatie 4:lla matkustaville ja ammattikuljettajille sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Kemiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Lapintuuli Kemi palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia vuoden jokaisena päivänä ja on auki ympäri vuorokauden. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”Uusi houkutteleva Huili-taukopaikka, iloksemme nyt myös
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme