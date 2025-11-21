Ristiriitaisia merkkejä työmarkkinoilta – työllisyys kohenee, mutta työttömyysluvut yhä kylmäävät
Työllisyyden ja työllisyysasteen koheneminen on myönteinen merkki Suomen työmarkkinoilta, mutta työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja nousee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 %.
”Tämä kertoo siitä, että isossa kuvassa työvoiman kysyntä on heikkoa, ja yleinen taloustilanne on hatara. Toisaalta työllisten määrä ja työllisyysaste nousevat, mikä on hyvä asia. Lisäksi osallistumisaste työmarkkinoille on kasvanut, vaikka yleensä huonossa taloustilanteessa käy toisin.”
Näihin muutoksiin vaikuttavat todennäköisesti työttömien työnhakuvelvoite ja sosiaaliturvaleikkaukset. Myös nettomaahanmuutto on yhä vahvasti voitollista, mikä kasvattaa työikäistä väestöä ja työvoimaa.
”Erityisen huolestuttavaa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömyys nousee yhä jyrkästi, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jo liki 135 000. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömien määrä nousee yhä”, sanoo Busk.
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos.
