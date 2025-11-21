Ristiriitaisia merkkejä työmarkkinoilta – työllisyys kohenee, mutta työttömyysluvut yhä kylmäävät

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 %.

”Tämä kertoo siitä, että isossa kuvassa työvoiman kysyntä on heikkoa, ja yleinen taloustilanne on hatara. Toisaalta työllisten määrä ja työllisyysaste nousevat, mikä on hyvä asia. Lisäksi osallistumisaste työmarkkinoille on kasvanut, vaikka yleensä huonossa taloustilanteessa käy toisin.”

Näihin muutoksiin vaikuttavat todennäköisesti työttömien työnhakuvelvoite ja sosiaaliturvaleikkaukset. Myös nettomaahanmuutto on yhä vahvasti voitollista, mikä kasvattaa työikäistä väestöä ja työvoimaa.

”Erityisen huolestuttavaa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömyys nousee yhä jyrkästi, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jo liki 135 000. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömien määrä nousee yhä”, sanoo Busk.