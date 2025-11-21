Pellervon taloustutkimus PTT

Ristiriitaisia merkkejä työmarkkinoilta – työllisyys kohenee, mutta työttömyysluvut yhä kylmäävät

25.11.2025 08:57:29 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote

Työllisyyden ja työllisyysasteen koheneminen on myönteinen merkki Suomen työmarkkinoilta, mutta työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla ja nousee yhä, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk aamun tilastoja.

Kaavio näyttää työttömyysasteen trendin Suomessa vuosina 2015–2024 prosentteina. Työttömyys laskee 2015–2019, nousee lyhyesti 2020, laskee jälleen ja nousee voimakkaasti vuoden 2025 loppua kohti.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 lokakuussa 25 000 enemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 48 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,4 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,3 %.

”Tämä kertoo siitä, että isossa kuvassa työvoiman kysyntä on heikkoa, ja yleinen taloustilanne on hatara. Toisaalta työllisten määrä ja työllisyysaste nousevat, mikä on hyvä asia. Lisäksi osallistumisaste työmarkkinoille on kasvanut, vaikka yleensä huonossa taloustilanteessa käy toisin.”

Näihin muutoksiin vaikuttavat todennäköisesti työttömien työnhakuvelvoite ja sosiaaliturvaleikkaukset. Myös nettomaahanmuutto on yhä vahvasti voitollista, mikä kasvattaa työikäistä väestöä ja työvoimaa.

”Erityisen huolestuttavaa on kuitenkin se, että pitkäaikaistyöttömyys nousee yhä jyrkästi, ja pitkäaikaistyöttömien määrä on jo liki 135 000. Lisäksi korkeakoulutettujen työttömien määrä nousee yhä”, sanoo Busk.

Tietoja julkaisijasta

Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.

