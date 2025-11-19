A-Insinööreille ISO 27001 -sertifiointi – tietoturvasta kilpailuetua kansainvälissä ja kriittisen turvallisuuden hankkeissa

Kansainvälinen ISO 27001 -sertifiointi osoittaa, että A-Insinöörien tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS, Information Security Management System) täyttää tiukat kansainväliset vaatimukset, tietoturvariskejä hallitaan systemaattisesti ja toimintamallit ovat laadukkaita. SBcertin marraskuussa myöntämä sertifikaatti kattaa kaikki A-Insinöörien liiketoimintayksiköt ja toimipisteet.

Tehokas tietoturvariskien hallinta ja kyberkestävyys ovat erityisen tärkeitä kriittisen infrastruktuurin hankkeissa, puolustus- ja turvallisuussektorilla sekä datakeskusten rakentamisessa, joissa tietoturvaloukkauksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia.

– Tietoturva on yksi keskeinen kilpailutekijä yleisestikin teollisuuskohteissa, ja ulkomaiset investoijat usein hakevat sertifioituja kumppaneita. ISO 27001 -sertifiointi helpottaa asiakkaidemme ja kumppaneidemme vaatimusten täyttämistä koko arvoketjussa. Uskon, että se lisää myös kiinnostavuuttamme kumppanina vaativissa projekteissa, joissa turvallisuus on keskeistä, asiakkuusjohtaja Kari Kumpulainen A-Insinööreistä sanoo.

Rakennus- ja suunnittelualalla vielä harvinainen sertifiointi kertoo A-Insinöörien systemaattisesta ja jatkuvasta kehitystyöstä sekä sitoutumisesta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietojen turvaamiseen.

Tietoturvan kehittämisessä katsotaan myös tulevaisuuteen

Korkeatasoisen tietoturvan hallintajärjestelmän rakentaminen ja henkilöstön tietoturvatietoisuuden lisääminen ovat olleet keskeisiä A-Insinöörien tietohallinnon kehittämisen ja yritysvastuullisuuden osa-alueita jo pitkään.

– Tietoturva ei ole vain tekninen vaatimus, vaan osa A-Insinöörien arkea ja johtamiskulttuuria. Sertifiointi mahdollistaa yhteistyömme erittäin säännellyissä ympäristöissä toimivien asiakkaiden kanssa ja antaa varmuuden siitä, että tiedot ja järjestelmät ovat suojattuja sekä teknisesti että organisatorisesti, A-Insinöörien tietohallintojohtaja Risto Tulenheimo kertoo.

– Tietoturvan auditointi- ja kehittämisjärjestelmän kautta kykenemme katsomaan tietoturvamme kehittämisessä myös pitemmälle tulevaisuuteen, kuten siihen, miten kvanttiteknologiat ja kasvavat laskentatehot tulevat vaikuttamaan tiedon salausmenetelmiin ja tietoturvallisuuteen.

Sertifiointi tukee valmistautumista tulevaan sääntelyyn, kuten EU:n tekoälyasetukseen (Artificial Intelligence Act), jonka täysimääräinen soveltaminen alkaa elokuussa 2026. Tekoälyn alueella A-Insinöörit kehittää tavoitteellisesti omia tekoälysovelluksia ja osallistuu koko alaa koskevaan tekoälyosaamisen kehittämiseen. A-Insinöörien ja Rakennustietosäätiön kokoaman Tekoälyn eettisen pelikirjan kiinteistö- ja rakennusalalle päivitysversio julkaistiin kesäkuussa.

A-Insinööreillä on käytössä laaja ISO-sertifioitu johtamisjärjestelmä. Toiminta perustuu ISO 9001 ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristöjärjestelmään sekä rakennuttamisen ja projektijohtamisen palveluissa lisäksi ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmään.