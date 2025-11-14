Lapin työttömyyskehitys muuta Suomea valoisampi
Lokakuun lopussa Lapissa oli 7 660 työtöntä työnhakijaa. Työttömyyden kasvusta huolimatta työttömien osuus työvoimasta oli Lapissa pienempi kuin koko maassa. Työttömyyden alueelliset kehityserot ovat yhä huomattavia ja esimerkiksi Kemi-Tornion seutukunnassa työttömyys on kasvanut runsaasti muita seutukuntia enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ennusteen mukaan Pohjois-Suomen työttömyyskehitys näyttäytyy muuta Suomea valoisampana.
Lapissa oli lokakuun lopussa 7 660 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli 130 enemmän kuin kuukautta aiemmin ja 190 enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Työttömiä oli kuitenkin vähemmän kuin vuoden 2023 ja sitä aiempien vuosien lokakuussa. Työttömien osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Lapissa 9,4 % ja koko maassa 11,6 %.
Työmarkkinatorille ilmoitettiin Lapissa lähes 1 760 avointa työpaikkaa. Työvoiman kysynnässä painottuivat matkailun ja rakentamisen työvoimatarpeet.
Työttömyyden alueelliset erot huomattavia
Työttömyyden alueelliset kehityserot olivat yhä huomattavia ja osuus työvoimasta vaihteli seutukunnittain 7,8–13,0 %:iin. Alin osuus oli Pohjois-Lapissa ja Rovaniemen seutukunnissa. Korkein osuus oli Itä-Lapin ja Kemi-Tornion seutukunnissa. Työttömyys väheni vuodentakaisesta Tunturi-Lapin, Rovaniemen ja Torniolaakson seutukunnissa. Sen sijaan muissa seutukunnissa työttömyys lisääntyi, erityisesti Kemi-Tornion seutukunnassa.
Myös kuntien väliset erot työttömyydessä ja sen kehityksessä jatkuivat huomattavina. Työttömien osuus työvoimasta vaihteli kunnittain 6,3–16,1 %:iin. Alin osuus oli Sodankylässä ja korkein edelleen Kemissä.
Pitkäaikaistyöttömyyden kasvussa tasaantumista
Pitkäaikaistyöttömiä oli neljännes enemmän kuin viime vuoden lokakuussa, mutta pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on tasaantunut. Lokakuussa Lapin työttömistä 2 470 eli lähes joka kolmas oli ollut työttömänä yhdenjakoisesti yli vuoden. Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt pidempään ja voimakkaammin kuin Lapissa.
Lapin työttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun
Vastikään julkaistun Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteen mukaan Pohjois-Suomen työttömyyskehitys näyttäytyy muuta Suomea valoisampana ja työttömyys kääntyisi laskuun ensimmäisenä Lapissa. Ennuste ei kuitenkaan huomioi esimerkiksi alueelle suunniteltuja investointeja tai mahdollisia merkittäviä työvoiman vähentämistilanteita.
”Useat syksyn 2025 isojen toimijoiden koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut heikentävät Lapin työllisyyskehityksen ennustettavuutta ja työttömyyden alenemista”, arvioi johtaja Marja Perälä Lapin ELY-keskuksesta.
Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu) julkaistaan 23.12.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Johtaja Marja Perälä, 0295 037 050
Johtava asiantuntija Tiina Keränen, 0295 037 830
sähköpostit etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
