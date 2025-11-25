Yli 12 000 pulloa konjakkia varastettu Ranskassa - epäilty kuljetuspetos Cognacissa

Ranskan Cognacissa on varastettu yli 12 000 pulloa konjakkia kuljetusjärjestelyihin

liittyvän petoksen yhteydessä. Varkauden uhreina ovat konjakkitalot Hardy ja Peyrat.



Torstaina 20. marraskuuta rekkakuljettaja onnistui noutamaan yhteensä noin

kaksikymmentä lavallista konjakkipulloja esiintymällä belgialaisen

sopimuskuljetusliikkeen alihankkijana. Kuljettaja käytti luvatta oikean alihankkijan

nimeä ja yhteystietoja, minkä perusteella hänelle luovutettiin ensin kuusi ja sen jälkeen

neljätoista lavallista tavaraa kahdesta eri konjakkitalosta.



Kaikkiaan yli 12 000 pulloa katosi, ja vahingon arvoksi arvioidaan noin 130 000 euroa.

Kolmas konjakkitalo kieltäytyi luovuttamasta lavoja kuljettajalle epäiltyään tilannetta,

minkä jälkeen kuljettaja poistui paikalta lastatun tavaran kanssa. Cognacin kansallinen

poliisi tutkii tapausta Angoulêmen syyttäjänviraston määräyksestä. Tutkinnassa

käydään läpi alueen videovalvontamateriaalia varkaan jäljittämiseksi.

Vaikutukset Suomen markkinoille

Varkaudella on vaikutuksia myös Suomen markkinoilla saatavilla oleviin tuotteisiin.

Hardy Cognacin maahantuoja Norvin Oy kertoo, että osa varkauden kohteeksi

joutuneista eristä oli suunnattu myös Suomen markkinoille.



Norvin pyrkii tekemään kaikkensa, jotta joulukauppa Alkossa voidaan turvata. Yhtiö

tekee tiivistä yhteistyötä tuottajan kanssa mahdollisten korvaavien erien järjestämiseksi

ja saatavuuskatkosten minimoimiseksi suomalaisille kuluttajille.

Alan järjestö: äärimmäinen tarkkuus kuljetuksissa

Konjakkitalojen liitto (Syndicat des maisons de cognac, SMC) kehottaa tapahtuneen

jälkeen alan toimijoita äärimmäiseen valppauteen erityisesti kuljetus- ja

lähetysprosesseissa.



– Aiomme kehottaa jäseniämme ja ammattilaisia olemaan erittäin tarkkoja koko

tavarantoimitusprosessin ajan, toteaa SMC:n pääsihteeri Tatiana Métais ja muistuttaa,

että vastaavanlainen varkaus tapahtui myös noin vuosi sitten.



Métaisin mukaan suurin osa taloista noudattaa jo nyt tiukkoja käytäntöjä, mutta

työntekijöille, jotka vastaavat lähetyksistä, on syytä kerrata perussäännöt ja varmistaa

turvallisuusohjeiden tarkka noudattaminen.



– Ajat ovat tällä hetkellä vaikeat, joten emme todellakaan olisi tarvinneet tällaista,

Métais kiteyttää.