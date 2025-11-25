Yli 12 000 pulloa konjakkia varastettu Ranskassa - epäilty kuljetuspetos Cognacissa
Yli 12 000 pulloa konjakkia on varastettu Ranskan Cognacissa kuljetuspetoksen yhteydessä. Varkauden kohteena olivat konjakkitalot Hardy ja Peyrat, joiden pulloista osa oli matkalla Suomeen. Vahingon arvoksi arvioidaan noin 130 000 euroa.
Ranskan Cognacissa on varastettu yli 12 000 pulloa konjakkia kuljetusjärjestelyihin
liittyvän petoksen yhteydessä. Varkauden uhreina ovat konjakkitalot Hardy ja Peyrat.
Torstaina 20. marraskuuta rekkakuljettaja onnistui noutamaan yhteensä noin
kaksikymmentä lavallista konjakkipulloja esiintymällä belgialaisen
sopimuskuljetusliikkeen alihankkijana. Kuljettaja käytti luvatta oikean alihankkijan
nimeä ja yhteystietoja, minkä perusteella hänelle luovutettiin ensin kuusi ja sen jälkeen
neljätoista lavallista tavaraa kahdesta eri konjakkitalosta.
Kaikkiaan yli 12 000 pulloa katosi, ja vahingon arvoksi arvioidaan noin 130 000 euroa.
Kolmas konjakkitalo kieltäytyi luovuttamasta lavoja kuljettajalle epäiltyään tilannetta,
minkä jälkeen kuljettaja poistui paikalta lastatun tavaran kanssa. Cognacin kansallinen
poliisi tutkii tapausta Angoulêmen syyttäjänviraston määräyksestä. Tutkinnassa
käydään läpi alueen videovalvontamateriaalia varkaan jäljittämiseksi.
Vaikutukset Suomen markkinoille
Varkaudella on vaikutuksia myös Suomen markkinoilla saatavilla oleviin tuotteisiin.
Hardy Cognacin maahantuoja Norvin Oy kertoo, että osa varkauden kohteeksi
joutuneista eristä oli suunnattu myös Suomen markkinoille.
Norvin pyrkii tekemään kaikkensa, jotta joulukauppa Alkossa voidaan turvata. Yhtiö
tekee tiivistä yhteistyötä tuottajan kanssa mahdollisten korvaavien erien järjestämiseksi
ja saatavuuskatkosten minimoimiseksi suomalaisille kuluttajille.
Alan järjestö: äärimmäinen tarkkuus kuljetuksissa
Konjakkitalojen liitto (Syndicat des maisons de cognac, SMC) kehottaa tapahtuneen
jälkeen alan toimijoita äärimmäiseen valppauteen erityisesti kuljetus- ja
lähetysprosesseissa.
– Aiomme kehottaa jäseniämme ja ammattilaisia olemaan erittäin tarkkoja koko
tavarantoimitusprosessin ajan, toteaa SMC:n pääsihteeri Tatiana Métais ja muistuttaa,
että vastaavanlainen varkaus tapahtui myös noin vuosi sitten.
Métaisin mukaan suurin osa taloista noudattaa jo nyt tiukkoja käytäntöjä, mutta
työntekijöille, jotka vastaavat lähetyksistä, on syytä kerrata perussäännöt ja varmistaa
turvallisuusohjeiden tarkka noudattaminen.
– Ajat ovat tällä hetkellä vaikeat, joten emme todellakaan olisi tarvinneet tällaista,
Métais kiteyttää.
Per-Christian Soerlie, CEO Vinetum Group
+358 40 500 4086
per-christian.soerlie@vinetum.com
