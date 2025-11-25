Finland to Bid for the 2031 Biathlon World Championships

Ampumahiihdon maailmancup Suomessa: Maksuton kisatori avaa ovensa yleisölle, myyjille ja paikallisille toimijoille 16.10.2025 06:25:00 EEST | Tiedote

Uutuutena on yleisöteltan Fan Zone, jossa yleisö voi pyytää urheilijoilta nimikirjoituksia ja yhteiskuvia. Kisatori Event Parkin maksuttomat esittelypisteet ovat nyt varattavissa myyjille ja muille toimijoille.