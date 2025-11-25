KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kunnan etuosto-oikeutta
Kunta oli käyttänyt etuosto-oikeutta kiinteistön kaupassa, jonka kohteena oleva kiinteistö rajoittui kansallispuistoon. Kiinteistön kautta kulkeva vanha ja suosittu vaellusreitti oli merkittävä osa kansallispuiston ja sen ympäristön yleistä virkistyskäyttöä. Vaellusreitin virkistyskäyttöarvo kiinteistön alueella perustui merkittävässä määrin reittiä ympäröivään, pääasiallisesti metsäiseen lähimaisemaan ja sen säilymiseen luonnonmukaisena.
Kunnalla oli näissä oloissa ollut etuostolain mukainen riittäviin selvityksiin perustuva peruste käyttää kunnan etuosto-oikeutta kiinteistön merkittävän tosiasiallisen virkistyskäyttöarvon säilyttämiseksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Korkein hallinto-oikeus
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ulkomaalaisasiaa25.11.2025 09:20:50 EET | Päätös
Muutoksenhakijalla oli Suomessa pakolaisasema ja pysyvä oleskelulupa. Hän haki lisäksi pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupaa. Oleskelulupahakemus hylättiin sillä perusteella, että muutoksenhakijan toimeentulo ei ollut turvattu.
HFD:s president Kari Kuusiniemi är bekymrad över risken för erosion av rättsstaten i Finland24.11.2025 11:12:08 EET | Pressmeddelande
I den demokratiska rättsstatens kärna ingår respekt för de grundläggande rättigheterna, kontroll av regeringsmakten och domstolarnas oberoende. Presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi talade idag på överdomardagarna om risken för erosion av rättsstaten, vilken han åskådliggjorde med exempel där man fattat beslut som gäller förvaltningen genom att ge förordningar som hör till lagstiftningsmakten och med exempel på inskränkningar i besvärsrätten.
KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi on huolissaan oikeusvaltion eroosioriskistä Suomessa24.11.2025 11:12:08 EET | Tiedote
Demokraattisen oikeusvaltion ytimeen kuuluvat perusoikeuksien kunnioittaminen, hallitusvallan kontrolli ja tuomioistuinten riippumattomuus. Ylituomaripäivillä Helsingissä tänään puhunut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi nosti esiin oikeusvaltion eroosioriskin, jota hän havainnollisti esimerkeillä hallintoa koskevien päätösten antamisesta lainsäädäntövaltaan kuuluvilla asetuksilla ja valitusoikeuksien kaventamisesta.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta24.11.2025 09:21:56 EET | Päätös
Elinkeinotoimintaa harjoittanut A Oy oli myynyt tytäryhtiönsä osakkeet. Myynti oli toteutettu kaksivaiheisena yrityskauppajärjestelynä, joka muodostui kauppakirjan allekirjoittamisesta (”signing”) ja kauppakirjassa sovittujen ehtojen täyttymisen jälkeen toteutetusta täytäntöönpanosta (”closing”). Täytäntöönpanovaiheessa oli maksettu kauppahinta ja siirretty tytäryhtiön osakkeiden omistus- ja hallintaoikeus ostajalle. A Oy oli saanut rahavastikkeen lisäksi osuuden ostajayhtiön osakekannasta (vastikeosakkeet). Vastikeosakkeet kuuluivat A Oy:n vaihto-omaisuuteen.
KHO:n ennakkopäätös, joka koskee vakuutusoikeuden päätöksen purkamista21.11.2025 09:15:24 EET | Päätös
Valitus sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä oli toimitettu vakuutusoikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Lapsilisälain mukaan valitus olisi tullut toimittaa Kansaneläkelaitokselle, vaikka muutosta päätökseen haetaankin vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden Kansaneläkelaitokselle siirtämä valitus oli saapunut Kansaneläkelaitokselle valitusajan päätyttyä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme