Skanska rakentaa kaksi uudiskohdetta Kalasatamaan Helsingin kaupungille

Rakentaminen osoitteissa Tihtaalinkatu 4 ja Nihdinlaituri 1 käynnistyy marraskuussa 2025, ja kohteet valmistuvat kesällä 2027.

”Hyvä yhteistyömme Skanskan kanssa jatkuu Nihtiin rakentuvilla Hekan ja Hason uudishankkeilla. Kohteeseen rakentuu 46 asumisoikeusasuntoa ja 56 kaupungin vuokra-asuntoa. Asunnot sijaitsevat erinomaisella paikalla meren äärellä, ja Hason rakennuksen vieressä kulkee uusi Finkensilta, joka yhdistää alueen Korkeasaareen”, sanoo yksikön päällikkö Merja Rukko Helsingin kaupungilta.

Kumpikin kohde muodostuu kahdesta erillisestä rakennusmassasta, mutta ne kiinnittyvät toisiinsa Konttisatamakadun puolelta ja näin muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Asunnot sijoittuvat kerroksiin 2–6, ja pohjakerroksessa on kummassakin kohteessa yksi asunto, yhteistilat sekä ravintolatila Nihdinlaituri 1:n puolella.

Ylimmässä, sisäänvedetyssä 7. kerroksessa sijaitsevat alueen satamahistoriasta inspiraationsa saaneet rakennelmat, jotka mukailevat merikonttien muotokieltä ja yhdistävät kohteiden rakennusmassat toisiinsa. Kerroksessa sijaitsevat myös terassilliset talosaunat, kerhotilat sekä ilmanvaihtokonehuone.

Rakennuksille tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen kolmea tähteä, mikä asettaa vaatimuksia muun muassa energiatehokkuudelle, sisäilman laadulle ja työmaan toiminnalle. Asuinrakennukset ovat A-energialuokkaa, ja kohteita lämmittää maalämpö. Lisäksi rakennusten katoille asennetaan aurinkopaneelit kattamaan osan kiinteistön käyttämästä sähköstä.

Työmaalla noudatetaan myös päästöttömän työmaan green deal -sopimuksen vaatimuksia.

”Olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa ja toteuttaneet Asuntotuotannolle jo yli 8 000 asuntoa. Hanke edustaa erinomaisesti ydinosaamistamme, sillä hankkeessa yhdistyy sekä suunnittelu että rakentaminen, jolloin pystymme hyödyntämään vahvuuksiamme parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjoamaan tavoitteiden mukaisen laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Hanke on meille tärkeä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä se tukee rakennusalan työllisyyttä”, kertoo aluejohtaja Ilpo Luhtala Skanskalta.