Fingrid-lehti 3/2025: Fingrid varautuu Suomen menestymiseen
Vuoden kolmannen Fingridin sidosryhmälehden aiheita ovat muiden muassa kantaverkon kehittämissuunnitelma vuosille 2026-2035, ehdollinen liittymissopimus laajoille kulutushankkeille sekä juuri valmistunut Aurora Line -yhteys.
Fingrid-lehden 3/2025 pääkirjoituksessa Fingridin varatoimitusjohtaja Timo Kiiveri pohtii, voisiko kantaverkon rakentamista nopeuttaa – ja hänen mukaansa voisi. Kirittämistä on rakentamisen luvituksessa sekä sähköasemien muuntajakuljetuksien sujuvuudessa tie- ja rautatieinfran kestävyyden tuottaessa monin paikoin haasteita logistiikkaan. ”Kyllä täältä äkkiä saisi vuoden nipistettyä pois ja kustannuksia karsittua”, Kiiveri kirjoittaa.
Kantaverkon kehittämissuunnitelma julkaistiin syyskuun alussa lausuntokierrokselle. Lopullinen suunnitelma julkaistaan joulukuun alussa. Fingridin verkkosuunnittelupäällikkö Aki Laurila kuvailee sähkönkulutuksen kaksinkertaistumista vuoteen 2035 mennessä valtavaksi muutokseksi, jota vauhdittavat teollisuuden sähköistyminen ja erityisesti lämmityksen kasvava sähkönkäyttö.
Kanta- ja jakeluverkkojen väliaikainen liityntäkapasiteetin niukkuus koskee länsirannikolla tuotannon liityntäkapasiteettia ja Etelä-Suomessa kulutuksen liityntäkapasiteettia. Perusperiaatteen mukaan Fingrid sopii asiakashankkeiden verkkoliityntäkapasiteetista, kun niiden luvitus on lainvoimainen. Hankkeen tyyppi ja kokoluokka kuitenkin vaikuttavat luvitusprosessin sisältöön ja kestoon.
”Laajojen ja luvitukseltaan pitkäkestoisten kulutushankkeiden sujuvoittamiseksi Fingrid on ottanut käyttöön ehdollisen liittymissopimuksen. Se on tarkoitettu vähintään 250 megawatin teollisille kulutushankkeille, jotka ovat liittymässä 400 kilovoltin verkkoon”, johtaja Jussi Jyrinsalo kertoo.
Fingrid-lehdessä 3/2025 myös muiden muassa:
- Aurora Line –voimajohtoyhteys esittelyssä
- Sähkömarkkinoiden uusi arki: lisää automaatiota, ennusteita ja joustoa
- Vähähiilinen betoni leikkaa voimajohtorakentamisen päästöjä
- Maanomistajille suurempi lunastuskorvaus
- Kriiseihin voi varautua ja Iberian niemimaan häiriön opit
- Svenska kraftnätissä suunta vakaana ja vauhtia investointeihin
Tässä numerossa asiakkaistamme ja sidosryhmistämme esiintyvät Elenia / Lasse Sarhela, Savoin Voima Verkko / Lauri Siltanen, Florence School of Regulation / Catharina Sikow-Magny, Blastr Green Steel / Antti Kaikkonen, Jari Salila / oikeusministeriö, Mauri Asmundela / Maanmittauslaitos, Consolis Parma / Juha Rämö, Alpiq / Antti Suokas, Svenska kraftnät / Per Eckemark sekä Litgrid / Donatas Matelionis.
Fingrid-lehden painettu versio julkaistaan asiakkaille sekä lehden tilanneille. Lehden voi lukea pdf-versiona Fingridin verkkosivuilla, ja lisäksi artikkelit julkaistaan vaiheittain Fingridin verkkolehdessä osoitteessa www.fingridlehti.fi. Lehti julkaistaan myös englanniksi.
Fingrid-lehti 3/2025 (pdf) >
Fingrid Magazine 3/2025 (pdf) >
Fingrid-lehden liitteenä julkaistaan kaksi kertaa vuodessa Turvallisilla linjoilla -työturvallisuusjulkaisu, jonka aiheina tässä numerossa ovat mm. työmaiden turvallisuus, Nolla tapaturmaa -foorumi, sähkötyön turvallisuus sekä security-havainnot.
