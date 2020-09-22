Myyrmäen Hammaslääkäriasema liittyy osaksi HammasOskaria

HammasOskari Oy on ostanut Myyrmäen Hammaslääkäriaseman (Tzank Oy), joka yhdistyy liiketoimintakaupan myötä osaksi HammasOskaria Vantaan Myyrmäessä. Molemmat yritykset ovat suomalaisia, perinteikkäitä ja täysin yksityisomisteisia hammaslääkäriasemia, joilla on jo lähes 50 vuoden historia.



Yhdessä ne muodostavat yli 100 vuoden yhteisen kokemuksen suomalaisten suun terveydenhuollosta – perinteen, joka on rakentunut luottamuksesta, pitkäjänteisyydestä ja ihmisläheisestä tavasta tehdä työtä.

HammasOskarissa hoidon laatu ja empaattinen kohtaaminen ovat olleet aina toiminnan ydin, ja tämä sama arvomaailma jatkuu myös yhdistymisen myötä.



Yhdistymisen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavampia ja monipuolisempia palveluita tutulla henkilökunnalla. Erityisesti erikoishammaslääkäripalveluiden saatavuus paranee, ja HammasOskarista kehittyy entistä vahvempi suun terveydenhuollon paikallinen osaamiskeskus.



Tavoitteenamme on yhdistää kahden arvostetun, vuosikymmeniä toimineen hammaslääkäriaseman paras osaaminen ja luoda Myyrmäen alueelle entistä laadukkaampi, moderni ja aidosti asiakaslähtöinen hammashoidon kokonaisuus.