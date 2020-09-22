Myyrmäen Hammaslääkäriasema liittyy osaksi HammasOskaria
HammasOskari Oy on ostanut Myyrmäen Hammaslääkäriaseman (Tzank Oy). Kaksi lähes 50 vuotta toiminutta, suomalaisessa yksityisomistuksessa olevaa hammaslääkäriasemaa yhdistyvät luoden yli 100 vuoden kokemukseen perustuvan vahvan paikallisen suun terveydenhuollon osaamiskeskuksen Myyrmäkeen. Yhdistyminen parantaa palveluiden kattavuutta, erityisesti erikoishammaslääkäripalveluiden saatavuutta, ja varmistaa tutun, ihmisläheisen hoitokokemuksen jatkumisen.
HammasOskari Oy on ostanut Myyrmäen Hammaslääkäriaseman (Tzank Oy), joka yhdistyy liiketoimintakaupan myötä osaksi HammasOskaria Vantaan Myyrmäessä. Molemmat yritykset ovat suomalaisia, perinteikkäitä ja täysin yksityisomisteisia hammaslääkäriasemia, joilla on jo lähes 50 vuoden historia.
Yhdessä ne muodostavat yli 100 vuoden yhteisen kokemuksen suomalaisten suun terveydenhuollosta – perinteen, joka on rakentunut luottamuksesta, pitkäjänteisyydestä ja ihmisläheisestä tavasta tehdä työtä.
HammasOskarissa hoidon laatu ja empaattinen kohtaaminen ovat olleet aina toiminnan ydin, ja tämä sama arvomaailma jatkuu myös yhdistymisen myötä.
Yhdistymisen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavampia ja monipuolisempia palveluita tutulla henkilökunnalla. Erityisesti erikoishammaslääkäripalveluiden saatavuus paranee, ja HammasOskarista kehittyy entistä vahvempi suun terveydenhuollon paikallinen osaamiskeskus.
Tavoitteenamme on yhdistää kahden arvostetun, vuosikymmeniä toimineen hammaslääkäriaseman paras osaaminen ja luoda Myyrmäen alueelle entistä laadukkaampi, moderni ja aidosti asiakaslähtöinen hammashoidon kokonaisuus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville-Pekka Paalasmaa
vppaalas@gmail.com
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HammasOskari Oy
Liesikuja 4 A, 2 krs.
01600 VANTAA
http://www.hammasoskari.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HammasOskari Oy
HammasOskari voittaa Foliomagin Momentum-palkinnon22.9.2020 10:39:39 EEST | Tiedote
Foliomag on julkaisualan lehti, joka palkitsee vuosittain alan merkittävimpiä sisältöjä ja tekijöitä Ozzie and Eddia Awardseissa. Keväällä 2020 HammasOskari Oy toi Isodent Oy:n kanssa markkinoille suuveden (Isodent - vastaanoton suuvesi), jota käytetään suun terveydenhuollon henkilöstön suojaamiseen korona-aikana. Tätä nykyä myös THL suosittelee vetyperoksidipohjaisen suuveden käyttämiseen preoperatiivisesti suun terveydenhuollossa yhtenä menetelmänä henkilökunnan suojaamiseksi.
3D-mikroskooppi parantamassa hoidon tasoa HammasOskarissa Vantaan Myyrmäessä18.10.2019 09:25:07 EEST | Tiedote
Vantaalainen HammasOskari Oy on investoinut 3D-mikroskooppiin. Laite on toinen laatuaan Suomessa. Erityisesti tarkkuutta vaativat toimenpiteet kuten juurihoidot, paikkaukset, suukirurgia ja protetiikka voidaan tehdä aiempaa tarkemmin ja laadukkaammin. 3D-teknologia mahdollistaa syvyyden hahmottamisen paremmin kuin mitä perinteisellä mikroskoopilla on mahdollista. Laite täydentää vastaanoton muiden erikoislaitteiden laitekantaa (ml. KKTT-röntgenlaite ja Cerec-laite). Mikroskooppi on toimintavalmiudessa tiedotteen julkaisuhetkellä. HammasOskari Oy on Vantaalla toimiva yksityinen hammaslääkäriasema jonka palveluihin kuuluvat tavanomaiset yksityisen hammashoidon palvelut kuten myös hammasimplantit, implanttiprotetiikka, irtoprotetiikka, vaativat juurihoidot, esteettiset hammashoidot sekä hammaslääkäripäivystys. Vastaanotolla työskentelee kokeneiden hammaslääkäreiden lisäksi myös erikoishammaslääkäreitä.