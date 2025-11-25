Kaakkois-Suomen maanteillä tehdään reunapaalumuutoksia
Väylävirasto on julkaissut uuden ohjeen reunapaalujen käytöstä ja laatuvaatimuksista. Ohjeistuksen muutokset johtavat siihen, että kaikki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen reunapaaluosuudet käydään läpi, ja paalut joko poistetaan tai vaihdetaan. Poistettavat paalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla.
Väylävirasto on julkaissut uuden ohjeen reunapaalujen käytöstä ja laatuvaatimuksista. Ohjeistuksen muutokset johtavat siihen, että kaikki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen reunapaaluosuudet käydään läpi, ja paalut joko poistetaan tai vaihdetaan. Poistettavat paalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla.
”Kaakkois-Suomen urakassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tehdään reunapaalujen tarkastuksia ja vaihtoja Väyläviraston ohjeen mukaisesti, ja tällä halutaan saada reunapaalujen käytöstä yhdenmukaista, toimivaa ja kestävää” kertoo projektipäällikkö Antti Pönni.
Reunapaaluilla parannetaan liikenneturvallisuutta
Reunapaaluja käytetään parantamaan tien optista ohjausta. Optinen ohjaus tiellä tarkoittaa sitä, että tien käyttäjälle annetaan visuaalisia vihjeitä, jotka auttavat hahmottamaan ajolinjan ja tien reunan erityisesti tilanteissa, joissa näkyvyys on heikko (esim. pimeä, sumu, lumisade). Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta etenkin pimeän aikaan ja huonolla säällä/kelillä.
Ohjeen mukaisesti reunapaaluja käytetään seuraavilla valaisemattomilla tieosuuksilla:
- moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä
- teillä, joilla nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h
- teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h, keskimääräinen vuorokausiliikenne vähintään 3000 ajon/vrk, geometria hyvätasoinen ja tien leveys pientareineen vähintään 8 m.
Väyläviraston uuden ohjeen olennaisimmat muutokset aiempaan käytäntöön
- Reunapaalujen väli maanteillä lyhennetty 60 metristä 50 metriin
- Paalun rakenne on oltava putkimainen (aiemmin käytössä olleita halkaistuja malleja ei sallita).
”Ohjeistuksen muutokset johtavat siihen, että kaikki maanteiden reunapaaluosuudet on käytävä läpi, ts. paalut joko poistetaan tai vaihdetaan. Poistettavat paalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla”, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen.
Käytössä siirtymäaika
Noin puolet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maanteiden reunapaaluista on tarkasteltu ja muutoksia tehty niin, että ne valmistuvat vuoden loppuun. Loput reunapaalumuutokset tarkastellaan ja toteutetaan todennäköisesti vuoden 2026 aikana.
Muutoksella on siirtymäaika, ja Lehtosen mukaan uuden ohjeen mukaiset asennukset otetaan käyttöön uusilla tai perusparannettavilla teillä niiden valmistuessa. Vaihdot muilla tulee tehdä viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä.
Yhteyshenkilöt
- Johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen, sonja.lehtonen@ely-keskus.fi
- Projektipäällikkö Antti Pönni, antti.ponni@ely-keskus.fi
Kuvat
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kaakkois-Suomessa oli lokakuun lopussa 16435 työtöntä työnhakijaa25.11.2025 08:11:52 EET | Tiedote
Työttömien määrä Kaakkois-Suomessa kasvoi lokakuussa vuodentakaiseen verrattuna. Lomautettuja oli vähemmän kuin vuosi sitten, mutta syyskuusta määrä kasvoi. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi huomattavasti − eniten Kouvolan seudulla. Työpaikkailmoituksia oli vuodentakaista enemmän Kouvolan seutukunnassa, mutta muualla avoimet työpaikat vähenivät. Palveluista vain valmennusten ja omaehtoisen opiskelun osallistujamäärät nousivat.
Tehtaanmäen koulusta, Kuusankosken Kotiseututalosta ja Immolan Komentolasta myönteiset suojelupäätökset20.11.2025 08:56:54 EET | Tiedote
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 17.11.2025 kuusi päätöstä rakennussuojeluasioissa (Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010).
Teiden talvihoito pyrkii minimoimaan talven tuomat yllätykset – Kaakkois-Suomen hoitourakoitsijoilla on alkanut talvipäivystys7.11.2025 10:37:14 EET | Tiedote
Kaakon alueen hoitourakoitsijoilla on alkanut talvihoitopäivystys 1.10.2025. Päivystys tarkoittaa sitä, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.
Maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella oltiin selvästi viime vuotta tyytyväisempiä myös Kaakkois-Suomessa5.11.2025 08:52:31 EET | Tiedote
Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kesäkaudella 2025 nousi reippaasti vuoteen 2024 verrattuna, selviää Väyläviraston tilaamasta tuoreesta tutkimuksesta.Myös kaakon tienkäyttäjien tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon parani viime vuodesta. Ammattiautoilijoidenkin parissa oltiin hieman tyytyväisempiä edellisvuoteen verrattuna
Liikenne katkaistaan Tukialansalmen sillalla Savitaipaleella 3.11. – 13.11.2025 väliseksi ajaksi29.10.2025 14:05:27 EET | Tiedote
Sillan korjaus epäonnistui viime kesänä sillan kannen ja vesieristyksen osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme