Kaakkois-Suomen maanteillä tehdään reunapaalumuutoksia



Väylävirasto on julkaissut uuden ohjeen reunapaalujen käytöstä ja laatuvaatimuksista. Ohjeistuksen muutokset johtavat siihen, että kaikki Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen reunapaaluosuudet käydään läpi, ja paalut joko poistetaan tai vaihdetaan. Poistettavat paalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla.



”Kaakkois-Suomen urakassa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa tehdään reunapaalujen tarkastuksia ja vaihtoja Väyläviraston ohjeen mukaisesti, ja tällä halutaan saada reunapaalujen käytöstä yhdenmukaista, toimivaa ja kestävää” kertoo projektipäällikkö Antti Pönni.

Reunapaaluilla parannetaan liikenneturvallisuutta



Reunapaaluja käytetään parantamaan tien optista ohjausta. Optinen ohjaus tiellä tarkoittaa sitä, että tien käyttäjälle annetaan visuaalisia vihjeitä, jotka auttavat hahmottamaan ajolinjan ja tien reunan erityisesti tilanteissa, joissa näkyvyys on heikko (esim. pimeä, sumu, lumisade). Tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta etenkin pimeän aikaan ja huonolla säällä/kelillä.



Ohjeen mukaisesti reunapaaluja käytetään seuraavilla valaisemattomilla tieosuuksilla:

moottoriteillä ja moottoriliikenneteillä

teillä, joilla nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h

teillä, joiden nopeusrajoitus on vähintään 80 km/h, keskimääräinen vuorokausiliikenne vähintään 3000 ajon/vrk, geometria hyvätasoinen ja tien leveys pientareineen vähintään 8 m.





Väyläviraston uuden ohjeen olennaisimmat muutokset aiempaan käytäntöön

Reunapaalujen väli maanteillä lyhennetty 60 metristä 50 metriin

Paalun rakenne on oltava putkimainen (aiemmin käytössä olleita halkaistuja malleja ei sallita).





”Ohjeistuksen muutokset johtavat siihen, että kaikki maanteiden reunapaaluosuudet on käytävä läpi, ts. paalut joko poistetaan tai vaihdetaan. Poistettavat paalut korvataan talvi- ja pimeän ajaksi aurausviitoilla”, kertoo johtava tienpidon asiantuntija Sonja Lehtonen.

Käytössä siirtymäaika



Noin puolet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maanteiden reunapaaluista on tarkasteltu ja muutoksia tehty niin, että ne valmistuvat vuoden loppuun. Loput reunapaalumuutokset tarkastellaan ja toteutetaan todennäköisesti vuoden 2026 aikana.



Muutoksella on siirtymäaika, ja Lehtosen mukaan uuden ohjeen mukaiset asennukset otetaan käyttöön uusilla tai perusparannettavilla teillä niiden valmistuessa. Vaihdot muilla tulee tehdä viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä.

