Pirkanmaan hyvinvointialue

Teemalähetys 3.12.2025: Miten voit auttaa läheistäsi digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa?

25.11.2025 10:21:15 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -sarjan joulukuun teemalähetys tarjoaa käytännön tietoa digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä siitä, miten voit asioida läheisesi puolesta.

Aika ja paikka:

Keskiviikko 3.12.2025 klo 17.30–18.15
Teams Live -verkkolähetys

Mitä lähetyksessä käsitellään?

  • Mitä digitaaliset sote-palvelut ovat
    Miten asiointi onnistuu lapsen, nuoren tai aikuisen puolesta

Osallistu ja kysy!

Voit lähettää kysymyksiä aiheesta 1.12.2025 saakka. Osa kysymyksistä käsitellään lähetyksessä. Lähetä kysymyksesi ja liity lähetykseen osoitteessa: pirha.fi/teemalahetykset

Suora osallistumislinkki Teamsiin: Liity lähetykseen

Tilaisuuden tallenne tekstitetään ja julkaistaan verkkosivuillamme muutaman päivän kuluttua lähetyksestä.

Puolesta asiointi digitaalisissa palveluissa -teemalähetys on osa Palvelut tutuiksi -sarjaa, jossa tutustutaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluihin.

Digitaalista puolesta asiointia kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

Avainsanat

pirkanmaan hyvinvointialuedigipalvelupuolesta asiointi

Yhteyshenkilöt

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Talousarvioesitys: pirkanmaalaisten palveluja kehitetään sopeutuksesta huolimatta19.11.2025 15:16:15 EET | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialue on jatkanut määrätietoista palvelujärjestelmän uudistamista ja kehittää ensi vuonna monia palveluja, kuten omalääkärimallia, digipalveluja sekä yhteistyötä ulkoisten kumppaneiden kanssa. Palveluja tuotetaan entistä enemmän omalla henkilöstöllä. Uudistustyö sekä kaikkien tehtäväalueiden kohdennetut sopeutustoimet mahdollistavat alijäämien kattamisvelvoitteen mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2026. Aluehallitus käsittelee ensi vuoden talousarvioesitystä ensimmäistä kertaa 24.11.2025.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye