Teemalähetys 3.12.2025: Miten voit auttaa läheistäsi digitaalisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa?
Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -sarjan joulukuun teemalähetys tarjoaa käytännön tietoa digitaalisista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä siitä, miten voit asioida läheisesi puolesta.
Aika ja paikka:
Keskiviikko 3.12.2025 klo 17.30–18.15
Teams Live -verkkolähetys
Mitä lähetyksessä käsitellään?
- Mitä digitaaliset sote-palvelut ovat
Miten asiointi onnistuu lapsen, nuoren tai aikuisen puolesta
Osallistu ja kysy!
Voit lähettää kysymyksiä aiheesta 1.12.2025 saakka. Osa kysymyksistä käsitellään lähetyksessä. Lähetä kysymyksesi ja liity lähetykseen osoitteessa: pirha.fi/teemalahetykset
Suora osallistumislinkki Teamsiin: Liity lähetykseen
Tilaisuuden tallenne tekstitetään ja julkaistaan verkkosivuillamme muutaman päivän kuluttua lähetyksestä.
Puolesta asiointi digitaalisissa palveluissa -teemalähetys on osa Palvelut tutuiksi -sarjaa, jossa tutustutaan Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluihin.
Digitaalista puolesta asiointia kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (NextGenerationEU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ida KärkiDigisuunnittelijaida.karki@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
