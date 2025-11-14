Suomen Yrittäjät: YEL-uudistuksessa yrittäjän vapautta on lisättävä
Suomen Yrittäjät vaatii, että Yrittäjän eläkelain (YEL) uudistuksessa yrittäjän vapautta on lisättävä, pakollisen vakuuttamisen alarajaa nostettava ja järjestelmän uskottavuutta parannettava. Osingot on jätettävä eläkemaksujen ulkopuolelle. Yrittäjien valtuusto linjasi kantansa tänään. Ministeri Sanni Grahn-Laasosen tilaama Jukka Rantalan selvitys on valmistumassa lähiaikoina.
"YEL:n alarajaa ei saa laskea, koska se nostaisi rajusti monen pienyrittäjän eläkemaksuja. Pakollisen vakuuttamisen alarajan merkittävä alentaminen voisi korottaa jopa liki kahdensadan tuhannen pienyrittäjien maksuja ja vaarantaa pienimuotoisen yrittäjätyön jatkumisen”, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.
Yrittäjät ehdottaa pakollisen vakuuttamisen alarajan nostamista niin, että YEL-vakuutettujen eläke ja erityisesti työuran aikainen sosiaaliturva olisi perusturvaa korkeampi. Tämä motivoi yrittäjiä maksamaan YEL-maksuja ja vahvistaa luottamusta järjestelmään. Lisäksi yrittäjien vapautta pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella on lisättävä.
"Yrittäjä tarvitsee vapautta, ei lisää byrokratiaa, jotta yritystoiminta voi kasvaa ja kehittyä. Siksi yrittäjällä pitäisi olla mahdollisimman laaja oikeus päättää oma eläkemaksunsa ja -turvansa pakollisen vakuuttamisen alarajan yläpuolella”, Salminen sanoo.
YEL-maksun perustuttava työpanoksen arvoon
”On myös tärkeää, että YEL-maksun pitää perustua jatkossakin tehtyyn työhön ja työpanoksen arvoon. Jos eläkemaksu sidottaisiin osinkoihin edes osin, se heikentäisi halua kasvattaa yritystä ja investoida. Osinko on lähtökohtaisesti pääoman ja omistuksen tuottoa, eikä sen tule vaikuttaa eläkemaksuihin - ei yrittäjällä eikä palkansaajalla”, Salminen toteaa.
Yrittäjät edellyttää, että eläkejärjestelmä kohtelee eri yhtiömuotoja tasapuolisesti ja huomioi yrittäjyyden monimuotoisuuden. Nykyinen työtulolaskuri tulee uudistaa niin, että se huomioi paremmin yrittäjän työpanoksen arvon, eikä tee mielivaltaisiksi koettuja ehdotuksia.
Yrittäjien eläkelaki on yrittäjille erittäin tärkeä, koska kyse on yrittäjän työuran aikaisesta sosiaaliturvasta ja sen jälkeisestä eläketurvasta. Luottamus YEL-järjestelmään on yrittäjien keskuudessa heikkoa, mikä korostaa uudistuksen tarvetta.
Suomen Yrittäjien YEL-linjaukset:
- Eläkemaksun pitää perustua työpanoksen arvoon.
- YEL:n alarajaa pitää nostaa.
- Yrittäjän vapautta pitää lisätä.
- Eri yhtiömuotoja on kohdeltava tasapuolisesti.
- Työtulolaskuria pitää uudistaa.
- Eläkejärjestelmää pitää tehostaa.
- On tehtävä huolelliset vaikutusarvioinnit.
”Osinkoverotusta kiristämällä tuottoja ei saada”
Puheenjohtaja Salminen varoitti valtuustossa listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen kiristämisestä.
Esimerkiksi elinkeinoelämän joidenkin järjestöjen toimesta on esitetty perintö- ja lahjaveron poistamista ja vastapainoksi on ehdotettu osinkoverotuksen kiristämistä.
”Tätä en ymmärrä lainkaan. Perintö- ja lahjaverolla on tärkeä rooli sukupolvenvaihdoksissa, mutta osingoilla ja osinkoverotuksella on keskeinen merkitys omistajanvaihdoksissa perheen ulkopuolelle. Osinkoverotusta kiristämällä valtio ei saa niitä tuottoja, joita laskelmissa on väläytelty.”
Salmisen mukaan lyhytnäköiset veronkiristykset tarkoittaisivat käytännössä rangaistusta yrittäjäriskin kantamisesta. Osinkojen määrä vähenisi ja verotuotot laskisivat.
“Osinkoverotuksen osalta suunnan pitäisi olla enemmänkin kannustavuutta lisäävä. Olisi järjetöntä politiikkaa lähteä kiristämään osinkoverotusta tilanteessa, jossa jopa 40 000 yritystä etsii uutta omistajaa.”
Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Salminen, 0400 608 812, petri.salminen@yrittajat.fi ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, mikael.pentikainen@yrittajat.fi, 040 504 1944, Suomen Yrittäjät.
Yrittäjän eläkelaki YEListä: Harri Hellsten, työmarkkina-asioiden päällikkö, +358505020111, harri.hellsten@yrittajat.fi ja Atte Rytkönen-Sandberg, johtaja, +358403591986, atte.rytkonen-sandberg@yrittajat.fi
Liite: Suomen Yrittäjien valtuuston kokouskannanotto 25.11.2025
Tutustu myös: Yrittäjät suhtautuvat YEL-järjestelmään erittäin kriittisesti. Tässä on tulosraportit keväällä 2025 toteutettuihin Yrittäjägallupeihin (Verian, 3/25 sekä Verian, 5/2025).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri SalminenPuheenjohtajaPuh:0400 608 812petri.salminen@yrittajat.fi
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Harri Hellsténtyömarkkina-asioiden päällikköPuh:050 502 0111harri.hellsten@yrittajat.fi
Atte Rytkönen-SandbergjohtajaPuh:040 359 1986atte.rytkonen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjät: Yrittäjät esittää rakennusalalle korjaussarjaa – varainsiirtovero ja kotitalousvähennys uusiksi14.11.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Suomen Yrittäjät esittää varainsiirtoveron puolittamista määräajaksi, kotitalousvähennyksen korotusta remonttien vauhdittamiseksi ja valtiontakausta rakennushankkeiden rahoitukseen. ”Rakentamisen orastava elpyminen on pysähtynyt talouden nollakasvun ja kuluttajien heikon luottamuksen vuoksi. Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja”, johtava ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjät: EU-tuomioistuimen ratkaisu ei rajoita palkoista sopimista11.11.2025 16:23:51 EET | Tiedote
EU-tuomioistuin antoi 11.11.2025 ratkaisun vähimmäispalkkadirektiivistä. Tuomioistuin kumosi direktiivin osittain. - Vaikka ratkaisulla ei ole välitöntä vaikutusta Suomelle, sen linjaukset vahvistavat sitä, että Suomessa voidaan kehittää työmarkkinajärjestelmää omista lähtökohdista, johtava asiantuntija Albert Mäkelä Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Tekoälyn käyttö on yleistynyt nopeasti Suomen pk-yrityksissä11.11.2025 06:45:00 EET | Tiedote
Tekoälyn käyttö on kasvanut nopeasti suomalaisissa pk-yrityksissä. ”Tämä on erittäin lupaavaa suomalaisten yritysten osaamisen ja tuottavuuden kannalta. Tekoälyn käytöstä voi tulla suomalaiselle pk-kentälle merkittävä kilpailuetu, sillä kansainvälisen vertailun mukaan Suomi on tekoälyn käytön ykkösmaa Euroopassa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Yrittäjägallup: Joka viides pk-yritys rekrytoimassa8.11.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Pienten ja keskisuurten yritysten rekrytointinäkymät ovat lupaavat: reilu joka viides (22 %) pk-yritys suunnittelee palkkaavansa uusia työntekijöitä seuraavan vuoden aikana. Erityisen aktiivisia ovat vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset, joista jopa 62 prosenttia aikoo rekrytoida. Itäinen Suomi rekrytoi aktiivisimmin.
Yrittäjägallup: Yli 40 000 yrittäjää etsii juuri nyt ostajaa yritykselleen – omistajanvaihdosten rahoitus on vaikeutunut6.11.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 prosentille yrittäjistä, mikä tarkoittaa yli 40 000 yritystä, osoittaa Yrittäjägallup. Teollisuudessa omistajanvaihdos on ajankohtainen 29 prosentille ja kaupan alalla joka viidennelle yrittäjälle. Vain noin joka neljäs yrittäjä tietää, kenelle voisi siirtää yrityksensä, jos luopuisi siitä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme