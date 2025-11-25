Suomen riistakeskus

Suomen riistakeskuksen esitys suden pyynnin toteuttamiseksi

25.11.2025 12:00:00 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote

Suomen riistakeskus esittää suden kiintiömetsästyksen sallimista 16 alueella. Kiintiöalueet on määritelty tarkoin perustein siten, että metsästys ei vaaranna Suomen susikantaa. Esityksessä ehdotetaan yhteensä 100 suden kiintiötä, joista neljäsosa koskee koirasusialueita.

Kasvaneen susikannan seurauksena turvallisuushuolet, kotieläinvahingot sekä poliisin suurpetotehtävät ovat lisääntyneet. Vaikka ennaltaehkäiseviin toimiin on panostettu, tarvitaan myös metsästykseen perustuvaa kannansäätelyä.

Suomen susikanta on saavuttanut suotuisan suojelutason, jonka viitearvon maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut 273 sudeksi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanta-arvion mukaan marraskuussa 2025 Suomessa on 557 sutta.

Esitys on tehty maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

Turvallisuutta ja vahinkojen ehkäisyä

Suomen riistakeskuksen esityksessä kiintiöalueet on valittu ennen kaikkea turvallisuus- ja vahinkoperustein. Painopiste on alueilla, joilla on esiintynyt huomattavia susien aiheuttamia vahinkoja tai turvallisuushuolia. Suuri osa kiintiöstä kohdistuu Länsi-Suomeen, jossa susikanta on vahvin.

Lisäksi metsästystä kohdennetaan metsäpeura-alueille sekä laumoihin, joissa on havaittu Luken aineistojen perusteella koirasusia tai susien lähisukulaisuutta.

Kiintiöalueiden valinnassa on hyödynnetty laajasti erilaisia tietolähteitä, kuten vahinkotilastoja, havaintotietoja, DNA-aineistoa, suurriistavirka-aputilastoja ja tietoa poikkeusluvista.

Hallittua ja ennakoitavaa kannanhallintaa

Metsästyksen tavoitteena on pienentää nykyistä susikantaa ja ehkäistä suden aiheuttamia sosioekonomisia haittoja ja samalla vastata suden tuomiin huoliin turvallisuudesta ja vahingoista.

Vuosien 2015 ja 2016 kannanhoidollisen metsästyksestä kertyneiden kokemusten perusteella on päädytty laumakohtaiseen kiintiömetsästykseen. Laumakohtaisen kiintiömetsästyksen vaikutukset susikantaan ovat hyvin ennakoitavissa. Samanlaista mallia on käytetty Ruotsissa vuosia.

Koirasusien poistaminen on tärkeää Suomen luonnolle

Koirasusien metsästys on tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden ja Suomen susikannan suojelua. Koirasusi on lainsäädännössä määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, joka uhkaa susikannan elinvoimaisuutta ja geenipuhtautta. Risteymät voivat olla kesympiä kuin puhtaat sudet, mikä lisää riskejä sekä susikannalle että ihmisille.

Koirasudet on poistettava luonnosta, jotta ne eivät pääse lisääntymään ja risteytymään susien kanssa.

Koirasusialueita koskee oma erillinen kiintiö, jolla varmistetaan metsästäjien oikeusturva tilanteissa, joissa saaliiksi päätyy koirasuden sijaan susi.

Koulutus ja seuranta

Metsästyksen johtajat koulutetaan joulukuussa, ja Suomen riistakeskuksen riista.fi-sivustolla julkaistaan kiintiöalueittainen kiintiölaskuri, jossa metsästyksen etenemistä seurataan lakisääteisten saalisilmoitusten perusteella.

Liitteet

Liite 1 Kiintiöalueet ja kiintiömäärät

Liite 2 Kiintiöalueet kartalla

Yhteyshenkilöt

Suomen riistakeskuksen esitys: Visa Eronen, riistapäällikkö, puh 029 431 2331, visa.eronen@riista.fi
Koirasudet: Ohto Salo, riistapäällikkö, puh 029 431 2305, ohto.salo@riista.fi
Metsästyksen käytännön järjestelyt: Mikael Luoma, riistapäällikkö, puh 029 431 2271, mikael.luoma@riista.fi

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

