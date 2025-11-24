Sosioekonominen eriytyminen näkyy myös helsinkiläisten sosiaalisessa hyvinvoinnissa
Helsinkiläisten aikuisten sosiaalinen hyvinvointi on vahvaa. Yksilöiden ja asuinalueiden sosioekonomisen aseman mukaan esiintyy kuitenkin selviä eroja esimerkiksi yksinäisyyden kokemisessa ja avun saamisessa. Sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää osana segregaation vastaisia toimia.
Sosiaalinen hyvinvointi on vahvaa, mutta selviä sosioekonomisia eroja esiintyy
Sosiaalisella hyvinvoinnilla viitataan mielekkäiksi ja merkityksellisiksi koettuihin sosiaalisiin suhteisiin. Tuoreessa julkaisussa tarkasteltiin sosiaalista hyvinvointia helsinkiläisten aikuisten keskuudessa. Sosiaalisen hyvinvointi on heidän keskuudessaan vahvaa. Erilaisia sosiaalisen hyvinvoinnin vajeita, kuten yksinäisyyden, ulkopuolisuuden, tarpeettomuuden ja apua vaille jäämisen kokemuksia on 7–13 prosentilla helsinkiläisaikuisista. Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen TerveSuomi-tutkimuksen Helsingin aineistosta.
Sosiaalinen hyvinvointi on eriytynyt yksilöiden sosioekonomisen aseman mukaan. Hyvinvoinnin vajeet ovat yleisempiä perusasteen koulutuksen kuin korkeakoulutuksen suorittaneilla. Erot ovat vielä suurempia, kun verrataan toimeentulovaikeuksia kokeneita asukkaisiin, jotka eivät ole kokeneet toimeentulovaikeuksia.
Sosiaalisessa hyvinvoinnissa havaitaan eroja myös sosioekonomisesti vahvimpien ja heikoimpien asuinalueiden välillä. Sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla asuvien sosiaaliset suhteet ovat hauraampia kuin vahvimmilla alueilla asuvien.
Sosiaalista hyvinvointia kannattaa tukea
Tutkimuksessa tunnistettiin ryhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea sosiaalisen hyvinvointinsa vahvistamiseksi. Heitä ovat etenkin ne sosioekonomisesti heikoimmilla alueilla asuvat helsinkiläiset, jotka ovat kokeneet toimeentulovaikeuksia. He kokevat usein kuulumattomuutta yhteisöön ja tarpeettomuutta muille ihmisille. Heidän riskinään on myös jäädä apua vaille heikentyneen toimintakyvyn vuoksi.
Myös sosioekonomisesti vahvimmilla alueilla asuu helsinkiläisiä, jotka tarvitsevat tukea sosiaaliseen hyvinvointiinsa. Matalasti koulutetut ja toimeentulovaikeuksia kokeneet jäävät usein yksin ja apua vaille hyväosaisimmilla alueilla. Matalan koulutuksen ja/tai heikon toimeentulon varassa eläminen voi olla näillä alueilla vaikeaa, jos ympäröivän yhteisön voimavarat ja elämäntavat eroavat omista.
Tuloksia hyödynnetään helsinkiläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävän HYTE-työn tietopohjassa. Sosiaalisesta hyvinvoinnista ja koheesiosta huolehditaan Helsingin palveluissa esimerkiksi segregaation vastaisissa toimissa. Tämä on tärkeää niin yksilöiden hyvinvoinnin kuin kaupungin kriisinkestävyyden vuoksi. Yksilöt ja yhteisöt, joiden sosiaaliset suhteet ovat vahvat, selviävät parhaiten muuttuvassa maailmassa.
Yhteyshenkilöt
Tuuli Anna Renvik, johtava asiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitietopalvelut
Puh. 040 158 2800
tuulianna.renvik@hel.fi
Netta Mäki, erikoistutkija
Helsingin kaupunginkanslia, kaupunkitietopalvelut
Puh. 09 310 36373
netta.maki@hel.fi
