Drooniohjain on vaaraton säteilylähde
Droonin lennättäjä pitää kädessään säteilylähdettä. Pienikin teho riittää droonin hallitsemiseen. Lennättäjän kudosten lämmittämiseen tai muihin vaikutuksiin teho on kuitenkin aivan liian pieni.
Droonien lennättäjät ovat kysyneet Säteilyturvakeskukselta (STUK) ohjaimien mahdollisista terveysvaikutuksista. Koska ohjainta pidetään kohtuullisen lähellä kehoa ja koska sen toiminta perustuu sähkömagneettisiin kenttiin, kysymykset ovat ymmärrettäviä. Ohjainten säteilyturvallisuuden valvonta kuuluu STUKille, joten kysymykset ovat myös tulleet aivan oikeaan osoitteeseen.
Drooniohjainten teho saa Traficomin määräyksen mukaan olla enintään sata milliwattia. Enimmäisteho on niin pieni, että todellisia terveysvaikutuksia ei ohjainten käytöstä voi käytännössä koitua. Luotettavilla mittauksilla asiasta saadaan tietysti vakuuttava tieto ja varmuus, joten STUK perusti ohjaimille markkinavalvontaprojektin, jossa mitattiin drooniohjaimen käyttäjälleen aiheuttama säteilyaltistus.
Mitattavaksi valittiin kenelle tahansa myytäviä drooniohjaimia. Esimerkiksi sotilaallisessa käytössä olevia ohjaimia ei STUKin valvontaprojektissa mitattu.
Ensin piti muokata kännykkäaltistuksen mittauslaite drooniohjaimille sopivaksi
Drooniohjaimille suunniteltua mittauslaitteistoa STUKilla ei ollut valmiina. Koska STUK valvoo myös matkapuhelimien aiheuttamaa altistusta, sillä on kuitenkin laitteisto kännyköiden aiheuttaman säteilyaltistuksen mittaamiseen. Drooniohjainten mittaamisprojektin yksi tavoite olikin soveltaa laitteistoa muidenkin laitteiden kuin kännyköiden mittaamiseen. Kännyköiden säteilymittauksia STUKissa on tehty vuodesta 2003 alkaen.
Markkinavalvontaprojektin STUKissa vetänyt tarkastaja Jouko Rautio on tyytyväinen projektin antiin. ”Pystyimme muokkaamaan laitteiston antamaan luotettavia tuloksia myös ohjaimille”, hän toteaa. Muokkauksesta vastasi STUKin laboratorioinsinööri Vesa Moilanen.
Ohjaimista mitattiin niiden SAR-arvo, joka kertoo, kuinka paljon sähkömagneettista energiaa imeytyy kehoon laitetta käytettäessä. Mittaustulokset eivät olleet yllättäviä. Mitatut arvot olivat hyvin pieniä.
”Droonin lennättäjä voi saada enimmillään noin kymmenesosan sallitusta SAR-arvosta”, Jouko Rautio sanoo. ”Täytyy myös muistaa, että sallittu SAR-arvo on hyvin konservatiivinen, eli todellista terveyshaittaa aiheutuisi vain, jos arvo olisi paljon sallittua arvoa suurempi.”
