SDP:n Aki Lindén: Hallituksen esitys paperittomien terveydenhuollosta epäselvä ja ristiriitainen
SDP:n kansanedustaja Aki Lindén arvostelee hallituksen esitystä paperittomien terveydenhuollon rajaamisesta. Lindénin mukaan esitys on niin laajasti muokattu ja laimennettu, ettei se enää vastaa alkuperäisiä perustelujaan. Käytännössä kyse on perussuomalaisten profiilipoliittisesta hankkeesta, johon muut hallituspuolueet ovat taipuneet. Epäselvä ja eettisesti ristiriitainen esitys sysää kohtuuttoman vastuun sote-henkilöstölle ja uhkaa koko väestön terveyttä, sanoo Lindén.
– Lausuntokierroksen ja valiokuntakäsittelyn aikana hallitus joutui muuttamaan esitystään useista kohdista, mikä paljastaa, kuinka heikolla perustalla koko lakimuutos lepää. Hallitus on käytännössä pyörtänyt oman alkuperäisen linjansa. Muun muassa raskaana olevien ja vammaisten henkilöiden oikeuksia lisättiin takaisin lakiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta. Näiden muutosten jälkeenkin kokonaisuus on sekava ja epäjohdonmukainen, Lindén sanoo.
Valiokuntakäsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanut ministeriöltä vastausta siihen, ketkä jäävät hoidon ulkopuolelle verrattuna nykytilaan.
– Kun edes vastuuministeriö ei kykene kertomaan, keneltä hoito esityksen mukaan jatkossa evätään, ei voi kuin todeta, että hallitus ajaa läpi poliittista symbolilainsäädäntöä, ei toimivaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, Lindén toteaa.
Asiantuntijat ovat tuoneet esiin, että hoitoon hakeutumisen kynnyksen nostaminen lisää päivystyksen kuormitusta ja kasvattaa tartuntatautiriskejä.
– Jos ihmiset pelkäävät viranomaiskontakteja tai kustannuksia, he eivät hakeudu hoitoon ajoissa. Se ei ole vain yksilön ongelma, silloin puhumme koko väestön terveysriskistä, ja julkisen vallan vastuusta suojella väestön terveyttä. Hallitus on sivuuttanut tämän täysin, Lindén kritisoi.
Lakiesitys asettaa terveydenhuollon henkilöstön tilanteisiin, joissa heidän on arvioitava potilaan maassa oleskelun juridista statusta ja punnittava hoidon epäämisen ”kohtuuttomuutta”.
– On täysin kestämätöntä, että hallitus sysää paperittomien oikeuksien selvittämisen lääkäreiden ja hoitajien tehtäväksi. Se ei ole heidän työtään, eikä heillä ole siihen valmiuksia. Tämä on räikeä ristiriita terveydenhuollon eettisten periaatteiden kanssa, Lindén sanoo.
Hallitus on perustellut esitystä kustannussäästöillä, mutta valiokuntakuulemisissa on todettu, että säästöarvio on ylimitoitettu ja epärealistinen. Suurin osa paperittomista kuuluu jatkossakin hoito-oikeuden piiriin. Osa suurista kaupungeista on jo ilmoittanut, etteivät ne aio rajata palveluita hallituksen toivomalla tavalla.
– Esityksen taloudelliset perustelut murenevat täysin, jos lähes kaikki aiemmin hoitoon oikeutetut jäävät edelleen hoidon piiriin. Kukaan ei tiedä keneltä hoitoa on tarkoitus evätä, ja millä tavoin säästöjä muka syntyy? Hallitus ei pysty tähän vastaamaan, Lindén sanoo.
Lindénin mukaan hyvinvointialueille annetaan toimeenpantavaksi laki, joka on tulkinnanvarainen, epäselvä ja jättää sote-ammattilaiset ilman selkeitä oikeudellisia työkaluja.
– Tämä esitys ei täytä hyvän lainvalmistelun, ihmisoikeuksien, kustannustehokkuuden eikä terveyden edistämisen kriteerejä. Se on poukkoilevaa poliittista profilointia terveyspolitiikan kustannuksella, Lindén päättää.
Yhteyshenkilöt
Aki LindénKansanedustajaPuh:050 439 5553
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Riitta Kaarisalo: VOS-uudistuksen kaatuminen on katastrofi: “Tämä on täydellinen megaluokan epäonnistuminen”22.11.2025 14:06:29 EET | Tiedote
Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen (VOS) kaatuminen tyrmistyttää suomalaisella kuntakentällä. Kansanedustaja Riitta Kaarisalon (sd.): ”Kyse ei ole vain epäonnistuneesta uudistuksesta, vaan hallitukselta mittaluokaltaan valtavasta epäonnistumisesta, joka vetää maton kuntien ja kuntalaisten jalkojen alta.”
SDP:n Lauri Lyly: Kuntien valtionosuusuudistus kaatui – Orpon hallitukselta jälleen merkittävä epäonnistuminen22.11.2025 12:52:40 EET | Tiedote
Orpon hallitus on epäonnistunut kuntien valtionosuusuudistuksen läpiviemisessä sisäisten ristiriitojen vuoksi, kärsijäksi jäävät kunnat ja heidän asukkaansa. Kansanedustaja Lauri Lyly (sd.) on huolissaan viivästymisestä, että uudistus taas siirtyy ja menee seuraavalle hallituskaudelle ratkaistavaksi, pahimmillaan jopa vuoden 2029 alkuun tai sen yli.
Kutsu SDP:n tiedotustilaisuuteen vaihtoehtobudjetista21.11.2025 13:13:02 EET | Kutsu
SDP julkistaa vaihtoehtobudjettinsa tiistaina 25.11. klo 14.30 tiedotustilaisuudessa.
Sivistysvaliokunnan sd-edustajat: Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen korotukset kaventavat lasten yhdenvertaisuutta20.11.2025 15:59:29 EET | Tiedote
Hallitus leikkaa jälleen kuntien valtionosuuksia ja kompensoi rahoitusta nostamalla aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja. SDP:n sivistysvaliokunnan jäsenet Tuula Haatainen, Eeva- Johanna Eloranta, Nasima Razmyar ja Pia Hiltunen kritisoivat päätöstä, sillä maksujen korottaminen heikentää pienten koululaisten yhdenvertaisuutta ja lisää perheiden taloudellista painetta
Oppositioryhmät kysyvät yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluista ja hyvinvointialueiden kriisistä20.11.2025 15:08:28 EET | Tiedote
Viime viikon torstaina koko eduskunnan oppositio jätti yhdessä vetoomuksen pääministeri Orpolle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Ikävä kyllä pääministeri hylkäsi nopeasti opposition tarjoaman yhteistyön. Tästä syystä koko oppositio aikoo nostaa eduskunnan kyselytunnin aiheeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteen ja hyvinvointialueiden kriisin. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme